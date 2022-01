La verdad no peca pero incomoda

Cuando decidí estudiar Ciencias de la comunicación iba tras la especialidad en periodismo, sin embargo, sólo éramos dos aspirantes a la licenciatura en periodismo y la especialidad no se abrió, me tuve que conformar con comunicación en medios masivos. Casi podría decir que la providencia salvo mi vida porque México es uno de los peores lugares para ejercer periodismo.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras al cierre del 2021 México resultó ser el país más mortífero para ser periodista, seguido de Afganistán y la India. En lo que va del 2022 Tres periodistas han sido asesinados en México: Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Martínez. Esto sin contar a los compañeros periodistas que han sido golpeados o encarcelados por el heroico hecho de buscar y difundir la verdad.

La primera vez que me topé de frente con el periodismo fue en casa de mi abuelo, una voz en el radio dijo “vamos a transmitir un mensaje del compañero periodista Nacho Rodríguez: díganle a mi familia que estoy bien, aquí sigo transmitiendo y díganle a mi novia que si me puede enviar dinero, estoy sin recursos y espero volver pronto”. Yo no escuchaba la voz de Nacho, estaba hipnotizada por los zumbidos, el sonido de las detonaciones y el apremio en la voz de aquel hombre de cuya existencia me enteraba por primera vez. Ignacio Rodríguez Terrazas, corresponsal de guerra en Nicaragua y San Salvador.

El 8 de agosto de 1980, cuando se dirigía a cubrir un acontecimiento en las calles de la ciudad, en compañía de John Hoagland, corresponsal de la revista Newsweek y del periodista salvadoreño Raúl Beltrán, fue abatido a balazos por un francotirador, al cuarto para las siete de la tarde, en un espacio abierto localizado frente al edificio que entonces ocupaba el Ministerio de Justicia. Hasta la fecha, ni la identidad del asesino ni el motivo del crimen han sido establecidos por el gobierno salvadoreño. Tal vez murió de la enfermedad de la verdad, esa enfermedad que siempre aqueja a los buenos periodistas.

Una mañana dando clases sonó el teléfono celular de una alumna, Salió a responder la llamada, regresó llorosa, tomó sus cosas y se fue, era hija de una periodista y tras enterarse del asesinato de Miroslava Breach, decidió salir del país con su hija. Es muy fácil saber quién asesina a los periodistas: los que ejercen el poder. El poder ejecutivo, el poder judicial que encarcela de manera ilegal a los periodistas, el poder del crimen organizado, los grandes empresarios que dejan morir a sus obreros, el poder de la oposición urgido de manchar la democracia como ocurrió con la contra nicaragüense.

Quién le va a explicar al pueblo que la oposición no siempre es buena, que puede estar patrocinada por países extranjeros que desean derrocar a los gobiernos legítimos para poner gobernantes afines a sus intereses económicos, es algo complejo de entender, pero ahí están los periodistas para informar a la sociedad.

Como duelen casos como el Miroslava Breach, duelen porque la conocías, porque su trabajo era necesario, porque todos sabemos quién la mató pero ninguno de nosotros puede pronunciar ese nombre en voz alta.

Javier Corral tomó posesión como gobernador de Chihuahua el 4 de octubre del 2016 y se dijo un hombre sin compromisos, y vaya que nos demostró que no tenía ningún compromiso. Miroslava Breach fue asesinada al salir de su casa por la mañana cuando se preparaba para llevar a sus hijos a la escuela, un 23 de marzo del 2017, seis meses después de que Javier Corral tomará posesión como gobernador. En su asesinato se vieron involucrados los panistas José “Pepe” Luévano, funcionario estatal; Alfredo Piñera, vocero de la bancada blanquiazul en el Congreso, y Hugo Amed Shultz, funcionario de la Secretaría de Educación en el estado, amenazaron a la periodista y corresponsal de La Jornada, “Miroslava les llamaba ‘Los Mensajeros del Narco’ a estos tres personajes. Ellos proporcionaron en distintos momentos, información sobre Miroslava Breach, a la célula del narcotráfico asentada en Chínipas.

Lo curioso, lo siembra dudas fue la narcocartulina, que según periodistas que llegaron al lugar del crimen, no estaba en un primer momento y sólo apareció minutos después de consumado el homicidio, ¿quién se tomó la molestia de poner el mensaje? Su redacción también llama la atención: “ESTO LES PASARA A TODA LA GENTE LENGUA SUELTA Y LLEGADAS AL GOBERNADOR Y VOY TI GOBER. ATTE EL 80. Hasta donde conocemos no se hizo un análisis del texto mágico, que primero no estaba, pero luego apareció, su contenido, el uso exclusivo de mayúsculas, ortografía y caligrafía hubieran podido señalar un culpable. El mensaje fue tan mágico que su contenido fue cambiando con el transcurso de las horas, la autoridad competente dio tres versiones del texto en 48 horas, la última decía que “Esto le pasa por lenguona y amiga del gobernador”. Que Miroslava siempre fue larga de lengua es algo que yo ya sabía, pero nunca tuve evidencia de una amistad personal con Javier Corral.

Los periodistas van por ahí en total desigualdad de circunstancias, llevan una libreta, una videograbadora y una cámara fotográfica para enfrentarse a las armas del crimen organizado, de la policía y del ejército. Son golpeados, arrestados, secuestrados y desde luego asesinados. Cuando les dan la cédula de periodista deberían darles también la licencia de porte de armas, para que por lo menos estuvieran en igualdad de circunstancias.

Los últimos 10 años, al menos 82 periodistas mexicanos han sido asesinados en México por motivos relacionados con su profesión, en el primer mes de este año fueron asesinados Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y Margarito Martínez, la razón es muy sencilla, la verdad no peca pero incomoda.

Esos son los periodistas mexicanos, corresponsales de una guerra que nadie quiere ver, enfrentados al crimen con sólo una cámara.