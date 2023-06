La vida de pronto te cimbra como un temblor de tierra; te salen grietas

“Quiero guardar mis recuerdos en un banco, donde tu voz no sea objeto de fraude, que las palabras permanezcan en el saldo como un patrimonio interminable”

La memoria es una de las grandes fortalezas del ser humano. Subsistimos con base en los conocimientos adquiridos, en los sentimientos experimentados y en cada construcción inmaterial que hacemos diariamente.

¿Qué sería de nosotros sin recuerdos? ¿Qué sería de nuestras vidas sin ese sentimiento de bienestar que nos genera recordar la infancia, los juegos, los amigos, los padres, los hijos, los amores buenos? ¿Qué sería de nosotros sin recordarnos a nosotros mismos, sin reconocernos?

Tal vez el principio del fin o el final mismo.

El Alzheimer es la puerta que se abre lentamente hacia ese fin que nadie espera pero que en ocasiones llega de forma prematura, robándose esos instantes donde las neuronas conectan entre sí para generar los procesos del pensamiento y la inteligencia humana.

“Morir, ese acto difícil y complejo, es a veces precedido por el olvido. Un olvido que mata antes de la muerte porque sumerge en la misma nada. Pero de vez en cuando surge alguien capaz de burlarlo con las palabras, aunque no eternamente ni por mucho tiempo”.

Así inicia “La última página”, novela de la española Laura Martínez-Belli que alude a las pérdidas, a los desengaños, a la defensa de los ideales, del querer ser y no poder hacerlo, del amor y el desamor, pero sobre todo habla de la fragilidad del ser humano, de cómo –en cualquier momento y sin saber por qué- empieza el declive en esa estructura cerebral en forma de caballito de mar (hipocampo) donde se generan los recuerdos.

Soledad es una mujer que supera apenas los 30 años de edad y cuyo interés principal está en las letras, pero, como ocurre frecuentemente, múltiples voces le señalan que “Las letras dan cultura, sí, pero no dan dinero. De las letras no se vive”.

Aferrada al sueño de la escritura, sobrevive a duras penas gracias a múltiples empleos que nada tienen que ver con su carrera universitaria pero pagan la renta, el agua y la luz, servicios que le permiten seguir buscando una oportunidad en la literatura.

Un día cualquiera, Soledad acude a una entrevista laboral y se encuentra con Eduard, un hombre que –dice la autora- ha sabido envejecer acorde a los tiempos, sin embargo, le toca enfrentarse al Alzheimer.

La petición de su nuevo jefe toma por sorpresa a la protagonista cuando escucha sobre la existencia de un banco virtual de recuerdos donde Eduard quiere preservar su memoria y donde yacen relatos tan diversos como estremecedores, acerca de la vida, la muerte y las cuentas pendientes que las personas suelen llevar en su interior.

Yacen recuerdos que liberan culpas.

“Quiero guardar mis recuerdos en esas cajas. Quiero donar mi memoria a la lucha contra el Alzheimer”.

“Que solo debía estar ese hombre para recurrir a una extraña a quien contar sus batallas”, reflexiona Soledad mientras da cuenta que una nueva historia empieza a contarse y en la cual ella adquiere un papel preponderante.

La actividad diaria de la escritora se va llenando de sorpresas, secretos que se descubren, claves descifradas de una existencia llena de golpes de timón mientras ella enfrenta sus propios demonios y se reinventa como mujer creadora de arte.

En tanto esto ocurre, la enfermedad avanza inevitable, tosca, cruda.

El Alzheimer, según informes de la Secretaría de Salud (SS) federal, es el tipo de demencia más común que afecta a personas adultas mayores y obedece a cambios en el cerebro ocasionados por la presencia de la proteína llamada beta amiloide, que se acumula con frecuencia en el lóbulo temporal. Dicha sustancia provoca inflamación y muerte progresiva de neuronas.

Poco a poco se pierden esas células que permiten los procesos cognitivos que definen a los seres humanos.

La SS destaca que la atención adecuada de las personas con este padecimiento también requiere la participación activa de quienes las cuidan y sus familias porque no hay forma de que un paciente avance sin el apoyo de alguien más.

Estadísticas oficiales señalan que en México (al cierre del 2021) existían aproximadamente un millón 300 mil personas con dicho trastorno, cifra que representa entre 60 y 70 por ciento de los diagnósticos de demencia y afecta con mayor frecuencia a las personas mayores de 65 años.

Las características más comunes en la persona con Alzheimer son: olvido de eventos recientes, problemas de lenguaje, alteraciones del pensamiento abstracto, desorientación, cambios en el estado de ánimo, pérdida de habilidades previamente adquiridas como manejar y llevar sus cuentas; olvido de lugares habituales, nombres de personas cercanas y vestirse por sí mismas, entre otras. En fases terminales es posible que presente dificultades al tragar, caminar, hablar. Incontinencia fecal y urinaria.

La enfermedad destruye lo que somos. ¿Qué significa entonces envejecer bien?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula una cifra aproximada de 60 millones de personas a nivel global que viven con Alzheimer, de las cuales 8.1 por ciento son mujeres y 5.4 por ciento, hombres mayores de 65 años.

En ese contexto, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), indica que una de las prioridades de la atención es enfocarse en escuchar los problemas particulares que enfrentan las personas cuidadoras y ayudarles con estrategias que faciliten el cuidado de quien vive con este trastorno.

La escasez de médicos geriatras es otro factor que incide en el tratamiento ya que, en el país, de acuerdo con datos del Consejo Mexicano de Geriatría, hay 919 médicos especialistas certificados en la materia y la mayoría de ellos se encuentran en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

En contraparte, información del INEGI destaca que al cierre del segundo trimestre del 2022, el 14 por ciento de la población del territorio nacional era adulta mayor lo que significa 17 millones, 958 mil 707 personas de 60 años y más. A cada médico por tanto, que le correspondería atender a por lo menos 19 mil 541 pacientes.

La insuficiencia de geriatras ya es un problema de salud pública que crecerá en las próximas décadas, toda vez que “para 2050 se estima que las personas adultas de 60 años o más conformarán cerca del 28 por ciento de la población total en México”, señalan especialistas de la Universidad Iberoamericana.

La historia de Soledad y Eduard nos deja diversos tópicos sobre los cuales reflexionar; no solo el hecho de que una enfermedad como el Alzheimer destruya paulatinamente a quien la sufre sino también sobre el derecho a decidir qué hacer con la existencia personal y qué rumbo darle a esta pues al fin y al cabo, “qué es la vida sino la capacidad de aprender a perder poco a poco”.

“Ayúdame a morir antes de que me convierta en un cuerpo sin alma. Si he sido infeliz o no, de cualquier manera no voy a recordarlo. Regálame una muerte digna, mañana puede ser un buen día como cualquier otro”.

Al paso de los años, las cosas materiales se pierden, las personas se van y lo único que le queda a alguien como prueba fehaciente de lo vivido son los recuerdos; al perderse estos, el ser se desmorona en hilos de arena que terminan en nada. Es curioso como gira el mundo, dice la autora, revivir el pasado cuando estás destinado a olvidar.

