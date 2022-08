La violencia en Juárez

Ciudad Juárez.- La semana pasada, nuestra ciudad fue atacada por distintos grupos criminales. Según los reportes, 11 personas murieron como consecuencia de los ataques orquestados por el crimen organizado, que evidencian la fragilidad de la función más importante que debe garantizar el gobierno, que es la seguridad.

Las imágenes que circularon a través de los medios de comunicación nos recordaron los hechos que tuvieron lugar en Juárez entre 2008 y 2011. Una especie de Déjà vu colectivo tuvo lugar a partir de esos hechos.

No tenemos certeza de qué fue lo que desató la violencia el jueves pasado en Juárez, actos que pudieran ser catalogados como terroristas, por involucrar a ciudadanos que no tienen que ver con la violencia de pandillas criminales. Sin embargo, al margen de las razones que motivaran esa escalada de violencia, lo cierto es que los ciudadanos no tenemos por qué aceptar vivir con miedo a partir de hechos como estos.

Desafortunadamente, como siempre sucede en estos hechos, nuestra ciudad fue noticia nacional por el tema. Igualmente, resultó muy desafortunado que los distintos niveles de gobierno quisieran lucrar con la desgracia, para colgarse la medalla de quién había logrado contener la enorme ola de violencia que se dio en Juárez el jueves pasado.

Artistas como Damián Alcázar manifestaron que “antes estábamos peor” a pesar de que las cifras de homicidios en el sexenio de López son superiores a sus antecesores. Algunos maromeros de redes sociales incluso manifiestan que las cifras de homicidios “van bajando” cuando la realidad es que no es así.

Por donde se le quiera ver, la situación de violencia en el país es muy delicada. Guanajuato y Baja California sufrieron hechos similares en los mismos días, en un claro mensaje que el crimen organizado lanza al gobierno.

Las autoridades locales mostraron tener fuerza para atender reactivamente esta emergencia. Sin embargo, las causas que le dan origen a estos hechos son enteramente competencia del Gobierno federal. La entrada de armas al territorio nacional, el lavado de dinero, el combate a los grupos armados que fungen como ejércitos privados del narcotráfico solamente pueden ser enfrentados con firmeza y decisión desde el Gobierno federal. El problema es que al Gobierno federal le falta firmeza y decisión.

El gobierno que liberó a Ovidio Guzmán, que saluda a la mamá de El Chapo, que dice que a los criminales hay que tratarlos con dignidad, y que puso a una periodista al frente de la Secretaría de Seguridad, enfrenta al crimen con abrazos, mientras el mismo crimen responde a los ciudadanos con balazos. Desafortunadamente, este gobierno lo que menos atiende es precisamente la violencia desatada en el país. No tiene interés en hacerlo, a pesar de ser su deber.

El gobierno que prometió que no iba a militarizar la seguridad, acaba de anunciar la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El crimen está organizado y el Gobierno federal desorganizado. Desafortunadamente, si los criminales no se ponen de acuerdo entre ellos, no será este gobierno el que reduzca los índices de violencia combatiéndolos.

Esperemos que alguien ilumine a nuestras autoridades federales, pues de otra forma, nos esperan cuando menos dos años más de violencia como la que se vivió la semana pasada.