La visita de AMLO a Chihuahua entre disputas y nepotismo

SE LE EXPONDRÁN CAMBIOS URGENTES EN LA RADIO INDÍGENA XETAR Y EN EL IMPI.- Una comisión de militantes y simpatizantes de Morena de Wachochi planteará al presidente AMLO en Parral, cambios urgentes en la radiodifusora XETAR, La Voz Sierra Tarahumara y en la delegación estatal y en los centros coordinadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en las cuales ya deberían estar al frente indígenas con trayectoria honesta, progresistas y convicción de servir, no de servirse para combatir la corrupción y denunciar los serios problemas en las comunidades indígenas que sufren el saqueo y tala ilegal del bosque, cortando “pinos como si fuera zacate”.

EXCLUIDOS INDÍGENAS PROFESIONALES.- Siguen en dichas instituciones directores que no son indígenas, son chabochis/mestizos que no tienen las características para ocupar las direcciones de acuerdo a los lineamientos del nuevo gobierno democrático. Hasta el momento tienen estancada a la radiodifusora con lo cual están saboteando el trabajo del nuevo gobierno federal. Su baja audiencia en la Sierra ha hecho que la radio comercial La PAN-trona, aproveche para atacar diariamente al gobierno de la Cuarta Transformación, lo que genera confusión y descontento entre la población.

NO LOS LLAMAN.- En tanto que profesores bilingües progresistas y críticos están marginados al igual que locutoras profesionales indígenas. No los toman en cuenta y los aíslan para dirigir la radio indígena. Son gente profesional y experimentada que saben y entienden la cultura rarámuri, como la locutora Carmen Sotelo Holguín, que sigue al frente de la programación, el antropólogo Víctor Martínez Juárez, ex director de la radio en las etapas del INI y CDI, y el profesor bilingüe Patricio Rodríguez Palma, fundador de Morena, ex candidato a diputado, el maestro Elmer Palma, ex candidato a regidor morenista, entre otros, [email protected] conocedores de los diversos problemas de las comunidades azotadas por el caciquismo, racismo y nepotismo.

BAJA AUDENCIA Y FALTA DE PERSONAL.- Actualmente la XETAR no está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue fundada en 1982. Transmite 80 por ciento en idioma español y sólo 20 por ciento en dos lenguas originales: rarámuri de “alta” y “baja” y tepehuan/ódami. El pima y guarogio tienen casi nula programación porque no hay locutores en esos idiomas étnicos. Han recortado personal de habla bilingüe. Como se ve quieren desaparecer a la XETAR y dejar libre a la radio comercial azul y tendenciosa.

PEDIRÁN QUE VENGA REGINO MONTES A WACHOCHI.- Entre las propuestas a López Obrador, es la presencia del delegado nacional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas -INPI-, Adelfo Regino Montes para solucionar los diversos problemas antiguos de las instituciones indígenas y sobre todo de las demandas de los pueblos indígenas olvidados y marginados históricamente por anteriores gobiernos prianistas y neoliberales, que mucho mal han hecho a los pueblos indígenas.

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DESDE CHIHUAHUA, ENTRE PUGNAS Y DENUNCIAS. En la elección presidencial, Morena sólo perdió en Guanajuato, uno de los escasos bastiones del panismo que se aprestaba a retomar la presidencia, luego de la desastrosa gestión, salpicada de enormes e innumerables corruptelas del priista Enrique Peña Nieto, comenta un analista chihuahuense.

Sorpresivamente, añade, además de los candidatos de Morena, impulsados por el enorme arrastre electoral de su candidato presidencial, obtenían la mayoría de los espacios de las Cámaras de diputados y senadores. Fue tan contundente el triunfo que en ambas se quedaron a muy pocos legisladores cada (2/3), la que han obtenido para contar con mayoría calificada en algunas y muy contadas ocasiones con la participación de legisladores de distintas formaciones políticas.

Por si fuera poco, Morena se convirtió en mayoría legislativa en 19 entidades y sus candidatos a gobernadores de Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México, últimamente en Puebla y Baja California ganaron las elecciones locales.

“Chihuahua, una de los estados que más se resistieron a las influencias de los movimientos de izquierda en las últimas décadas, subraya el periodista y compañero Javier Valero, luego de épocas en las que las movilizaciones de los chihuahuenses tenían como referente, precisamente, a los distintos referentes de la izquierda socialista que, contra la creencia generalizada, tuvo una importancia singular en varias décadas del siglo XX”, y que fue el núcleo que apoyó al líder de izquierda AMLO, ex perredista, y fundó Morena, hasta lograr –la tercera fue la vencida-, el triunfo el pasado 1 de julio, ahora se tiene que consolidar y apoyar al gobierno democrático de la Cuarta Transformación; un apoyo crítico, denunciando lo malo para que los problemas y la corrupción, se corrijan.

MORENA PODRÍA TENER UNA TERCERA OPCIÓN DE IZQUIERDA A GOBERNADOR: JAIME GARCÍA CHÁVEZ.- En el ambiente político-electoral en el estado, ya se barajan nombres y apuestan como candidato a gobernador a su gallo.

En el caso de Morena se manejan los nombres de Cruz Pérez Cuellar, ex dirigente y ex diputado panista como una opción. Ya anda moviéndose por el estado. Otro candidato, es el delegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, el cual tiene serios problemas ya que algunos de [email protected] [email protected] regionales que eligió le han quedado mal por el nepotismo, incompetencia e irresponsabilidad y soberbia, lo cual lo deja muy mal parado en sus aspiraciones “a roer el gran huesote”.

Un candidato de izquierda social, como tercera opción, serio, combativo, crítico y congruente con su ideología de izquierda: el abogado Jaime García Chávez, quien fue el que le puso el cascabel al gato al corrupto y ladrón de César Duarte Jáquez; no fue Javier Corral el de la idea de “meter a la cárcel” a Duarte. Oportunistamente, JCJ se pirateó la idea, la demanda de JGCh contra CDJ. MORENA es un partido de centro izquierda, por lo cual un político e intelectual de izquierda congruente y temple de práctica y teoría, García Chávez, encaja con los ideales del partido.

Fue dirigente estatal del PRD –cuando era decente-, candidato a gobernador y diputado local por el mismo. Tiene experiencia, sabiduría y madurez desde la perspectiva de izquierda social en Chihuahua. Sería una excelente alternativa como candidato externo al gobierno del estado. .