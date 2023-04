La visita del horrorable presidente

Ciudad Juárez.- Los pasados días nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Ciudad Juárez con el fin, según sus cercanos, de poder dar claridad a temas como la inseguridad, junto con el tema que más aqueja y genera un gran debate en Juárez que es el de los migrantes.

Cabe mencionar que nuestro presidente venía a tratar un tema en particular que ha generado polémica, pero sobre todo tristeza en la comunidad migrante, tal fue el caso de las 39 personas muertas por culpa de un mitin traducido en un fatal incendio al interior del Instituto Nacional de Migración.

De la misma forma, durante su mañanera se dedicó a pelear con los medios de comunicación de forma soberbia tras atacarlos de amarillistas y hasta desesperados por atacar al Gobierno que él encabeza, jurando que tomaría cartas en el asunto y jamás dejará sin impunidad este tema; también aprovechó para atacar a los gobiernos del pasado, agregando que los medios son zopilotes y que su Gobierno tiene gran autoridad moral, olvidando todas las ocasiones que en accidentes de gobiernos anteriores lo primero que él hacia era atacar sin piedad. Hoy que le toca ser atacado, sintiéndose vulnerable el presidente mitómano de México.

El tema de los migrantes ya tiene años en Juárez, donde el Gobierno estatal sin recursos para este tema ha logrado generar una estrategia de brindarles techo, alimento, trabajos en algunos casos y hasta trámites generales, mientras que la Federación se hace loca y de oídos sordos ante este tema, sin dar recursos o soluciones al tema.

La gota que derramó el vaso fueron los recientes acontecimientos de 39 fallecidos ante la negligencia de no atender estos temas con seriedad y con tiempo y, sobre todo, la negligencia de esta dependencia Federal a cargo de la 4T.

AMLO en su paso por la ciudad no hizo otra cosa más que estar a la defensiva ante los reclamos de la gente, generando su ataque con palabras como "de seguro te mando Maru, mi amor", demostrando una vez más el poco respeto y criterio como líder de un país, siendo cegado por su tiranía y locura de poder, que no es capaz de escuchar a los juarenses en peticiones o simples manifestaciones, faltando al respeto a nuestra gobernadora y ahora también a los ciudadanos.

Por otra parte, siguen pasando los días para el tema de los migrantes, pues no es más que lo último en su agenda de prioridades; el horrorable presidente debe ya tomar acciones y de la misma manera definir el accionar con cientos de migrantes, pues cada día crece más el problema tanto para ellos y para Juárez.

Los espacios y las estrategias no están funcionando de parte de la Federación y debe hacer algo, aunque sea el no estorbar y dar el recurso para dejar trabajar en serio al Gobierno estatal y no venir solo a querer politizar los momentos tristes para medir si baja de puntos para este 2024 tanto él y sus maleantes de corbata y saco de la 4T.