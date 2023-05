La viuda y la violinista

La araña violinista y la viuda negra son dos arañas de importancia médica debido a su veneno altamente tóxico. La araña violinista, también conocida como araña del rincón, es común en México y otros países de América Latina, mientras que la viuda negra es más común en los Estados Unidos, en el estado de Chihuahua no es la excepción, las 2 especies de arañas las encontramos casi en todo el año.

Es posible explorar las diferencias y similitudes entre ellas, ambas arañas son peligrosas y pueden causar graves problemas de salud si no se trata la mordedura a tiempo. Sin embargo, la araña violinista es más peligrosa que la viuda negra, ya que su veneno es más potente y puede ser letal en ciertas circunstancias.

La araña violinista es más común en zonas urbanas y es más activa durante los meses de calor, mientras que la viuda negra prefiere hábitats más cálidos y secos.

Uno de los grandes problemas con la mordedura de la araña violinista es que difícilmente se siente cuando sucede. Los primeros síntomas después de la mordida pueden ser escalofríos, picazón y sensación general de malestar. El veneno de la araña violinista causa la muerte celular y disuelve tejidos del organismo, lo que puede producir fallo renal, lesiones pulmonares o desorientación.

La mordedura de la araña viuda negra es muy dolorosa y puede presentar varios síntomas. Los signos y síntomas incluyen enrojecimiento, dolor e hinchazón en la zona de la mordedura que puede diseminarse al abdomen, la espalda o el pecho. También puede haber calambres abdominales intensos, que a veces se confunden con una apendicitis. En casos más graves, los síntomas pueden incluir debilidad, náuseas, vómitos, sudor y dolor de cabeza.

En la mayoría de los casos de mordedura de araña viuda negra, los síntomas consisten en dolor leve a agudo seguido de hinchazón y enrojecimiento en el sitio de la mordedura, y una o dos pequeñas marcas de colmillos como pequeños puntos rojos.

En caso de una picadura o mordedura por araña violinista o viuda negra es importante NO cortar ni succionar la zona de la picadura. Estas acciones pueden aumentar la propagación del veneno en el cuerpo y provocar una infección en la zona de la picadura. NO aplicar hielo en la zona de la picadura. El frío puede empeorar el dolor y la inflamación. NO tomar analgésicos sin consultar a un médico. Es importante que un profesional de la salud evalúe la gravedad de la picadura y determine el tratamiento adecuado.

Para evitar el contacto con estas arañas y reducir el riesgo de ser mordidos, es importante tomar ciertas precauciones. En primer lugar, se debe evitar caminar descalzo en áreas donde se sabe que habitan estas arañas. Es fácil pisarlas sin darse cuenta y provocar una mordedura, lo que podría poner en peligro la salud.

Además, es recomendable sacudir la ropa antes de usarlas, ya que las arañas pueden esconderse en estas prendas. De igual manera, mantener el hogar limpio y libre de desorden es esencial para evitar la presencia de estas arañas. Las arañas tienden a esconderse en lugares oscuros y desordenados, por lo que es importante mantener las áreas de la casa limpias y ordenadas para reducir la posibilidad de su presencia.

Es esencial aprender a identificar las arañas violinistas y las viudas negras para evitar su contacto y buscar tratamiento médico si es necesario. Estas arañas tienen características específicas que las hacen fácilmente reconocibles, como la forma de violín de la araña violinista y la marca de reloj de arena en el abdomen de la viuda negra.

En caso de sospechar una mordedura de araña violinista o viuda negra, es importante buscar atención médica inmediata. Además, se debe mantener la zona de la picadura elevada y aplicar compresas tibias en la zona para aliviar el dolor. Estas mordeduras pueden ser graves y requerir tratamiento médico urgente.

En caso de intoxicación o picadura por animales ponzoñosos, acude de inmediato al Centro Estatal de Toxicología las 24 horas los 365 días del año ubicado en Pensiones Civiles del Estado. No es necesario ser derechohabiente. Teléfono 614 429-13-33.