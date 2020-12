Las amas de casa no trabajan

Hay ciertos temas que vale la pena traerlos a colación cuantas veces sea posible. La voluntad de la sociedad para cambiar percepciones o ideas preconcebidas, generalmente es escasa, y en determinados temas para lograr un balance o justicia, debemos insistir en recordarle lo que se considera debe ser lo correcto.

Hace unos días, recibí un video relativo a un varón que acude con el sicólogo, y dentro de las preguntas que el profesionista le formula, le cuestiona sobre si su esposa trabaja, respondiendo el paciente que no, que ella es ama de casa. Continúan el diálogo enfocándose en las actividades que se realizan en el hogar, respondiendo el paciente cada una de ellas, concluyéndose, en pocas palabras, que quien lleva a cabo todas las labores del hogar es su esposa, quien no cuenta con un salario ni con un horario determinado.

Consciente o inconscientemente, para quienes su cónyuge mujer únicamente se dedica a trabajar en casa, atendiendo al esposo y a los hijos, lavándoles y planchándoles la ropa, barriendo y trapeando todos los rincones de la vivienda, preparando el desayuno, la comida y la cena para todos los miembros de la familia, yendo a comprar la despensa y demás provisiones necesarias, llevando y trayendo a los hijos a la escuela y a las actividades extraescolares, etc., tenemos la acostumbrada desfachatez de decir que ellas “no trabajan, que son amas de casa”.

Nada más alejado de la realidad, pues aún y cuando la mujer cuente con el apoyo de una o más empleadas domésticas, igual tiene que estar al pendiente de que todo funcione adecuadamente. La verdad es que si el varón cambiara ese rol a la mujer ya no digamos por unas semanas o meses, sino por unos cuantos días -o hasta por un día-, inmediatamente se percataría del gran cúmulo de actividades que la esposa y madre de familia realiza cotidianamente, sin recibir un salario ni ninguna prestación por ello, además de desempeñarse como ama de casa las 24 horas del día los siete días de la semana, siendo poco probable que pueda tomarse el reposo correspondiente en caso de enfermedad.

De una marcada justicia han sido las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las modificaciones realizadas por el Congreso de la Ciudad de México al Código Civil capitalino, que permiten en caso de divorcio cuando existe separación de bienes, que el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, pueda solicitar y recibir una compensación que no puede ser superior del 50% del valor de los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio.

Entonces, podemos evidentemente concluir que las amas de casa sí trabajan y que, incluso, posiblemente en la mayoría de los casos lo hagan por mucho con más esfuerzo y con más responsabilidades que el cónyuge que labora fuera del hogar.

Valga reiterar lo que he sostenido en múltiples ocasiones, que el atender a la familia no atenta contra la dignidad de la mujer, y que quien ha optado por ello está en todo su derecho. El problema se presenta cuando no se tiene el reconocimiento y la consideración por tan arduo trabajo, y que se obligue a llevarlo a cabo.

Por lo pronto, mi reconocimiento, admiración y consideración por el valioso trabajo que realizan en el hogar mi madre, mi esposa y mi suegra, así como las demás mujeres (y varones en su caso, por qué no incluirlos) que día a día ponen lo mejor de sí en beneficio de sus familias. Igualmente, mi respeto y admiración para mi padre que, por cuestiones de salud de mi madre, en los últimos años no ha dudado en apoyar o encargarse con ahínco de determinadas actividades en casa.