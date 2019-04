Las batallas... continúan

En memoria de Rosario Lafita Fernández. Inteligente mujer quien con su vida, llena de amistad y dignísima cubanìa, transmitió desde Radio Habana Cuba a los pueblos del mundo el mensaje de aprecio fraterno, que -desde lejos y desde cerca- siempre sus hermanos y amigos, agradecimos, descanse en paz.





Tres batallas

El mundo de lejos y nuestro pequeño mundo se enlazan en una sola semana, entre batallas diversas, que a los largo y ancho de la geografía planetaria, nacional y estatal nos ocupan, nada puede sernos ajeno, porque todo nos toca, querámoslo o no lo que suceda con Julian Assange en Londres, Andrés Manuel López Obrador en México, Javier Corral Jurado en Chihuahua y Juan Durán Arrieta y compañeros de UPNECH en Nuevo Casa Grandes, nos es propio.

Así las cosas y dimensionados lo escenarios, abordaremos estas tres batallas, todas esenciales en su espacio, todas necesarias de documentar y guardar aquí, como dice la prestigiada académica Norma Rodríguez, “Es por la Memoria.





JULIAN ASSANGE Y “EL ASALTO A LA RAZON”

Chomsky llamó escandalosa la detención de Asssange y comparó la detención del activista australiano con las del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el filósofo italiano Antonio Gramsci, al asegurar: Assange es un caso similar: tenemos que silenciar esta voz. Vuelves a la historia. Ese es un escándalo.

El origen

Sabemos que “La plataforma Wikileaks nació en 2006, y se convirtió en un fenómeno global hasta 2010, cuando llevó a cabo la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de Estados Unidos. Se trataba de un arsenal de cables militares y diplomáticos que destaparon miserias sobre las guerras de Afganistán e Irak, además de todo tipo de detalles inconvenientes sobre lo que los funcionarios estadounidenses pensaban o escribían del resto de líderes internacionales, desde el interés por la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner hasta la peculiar guardia femenina de Gadafi…”

El trabajo de Assange ganó popularidad con base en esas denuncias y el affaire con Trump durante su campaña en 2016 en que pugnaba por llegar a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino se deshizo en elogios: “Wikileaks, amo Wikileaks”, dijo en un mitin en Pensilvania. “Wikileaks es como un tesoro escondido”, se despachó en Michigan. “Ay, chico, me encanta leer Wikileaks”, compartió en Ohio”.

Parecía entonces atribuirle tanto valor a la plataforma que ya fuera -en broma o en serio-, les concedió en algún momento más crédito que a sus servicios de inteligencia solicitándole” a Vladímir Putin que robase los correos de Clinton —“Rusia, si nos están oyendo, espero puedas encontrar los 30,000 emails de Hillary Clinton”— o cuando concedía más crédito a Assange que a los propios servicios de inteligencia estadounidenses. Eso ocurrió en enero de 2017” (El País 13/04/19).

…Pero este jueves, cuando la policía británica arrestó a Julian Assange en la Embajada ecuatoriana de Londres, tras la petición de extradición por parte de Estados Unidos, el hoy presidente parecía otro. “No sé nada de Wikileaks”, respondió a la prensa.

Sin embargo es el gobierno de Estados Unidos el que genera la orden de extradición de Assange en contubernio con el presidente ecuatoriano Lenin Moreno quien desde que llegó al poder, ha hecho “vivir a Julian Assange una situación como del Show de Truman", ha dicho el portavoz de Wikileaks, el irlandés Kristinn Harfnsson quien señala también que Assange ha sido espiado dentro de la embajada por un grupo de españoles desde la llegada de Lenin Moreno a la presidencia y estos han intentado aun la extorsión contra Assange tema que ya trabaja paralelamente la autoridad en la misma España.

El retorno ¿qué viene?

Lo preocupante, para quien quiera preocuparse sería el tomar o no en cuenta la amenaza del grupo de hackers Anonymous, el cual salió un día después del arresto en defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lanzando esta advertencia a Estados Unidos, a Reino Unido y a Ecuador.

“Desde la CIA y el presidente de EU hasta los oficiales que sacaron a Assange de la embajada (de Ecuador) para su arresto se han expuesto a sí mismos como enemigos del pueblo”, advirtió el movimiento informático mediante un video en plataformas digitales. Aseguró que “es hora de que Anonymous actúe en consecuencia”.

Agregó que “Personas influyentes que representan a los gobiernos de Reino Unido, EU y Ecuador han firmado este ataque sin precedentes contra el periodismo. Cada una de las personas poderosas que hayan firmado esta orden debería estar temblando en sus botas, porque la fuerza de internet está a punto de ser desatada sobre ellos”, añadió el movimiento digital amagando con “una revolución generalizada”

Y la consigna; “liberen a Julián Assange o lo pagaran” (El Universal 12/04/19)

.

AMLO EDUCAR HACIENDO

“Haga hombres quien quiera hacer pueblos” eso solía decir José Martí y de cierto que cuando veo en sus conferencias mañaneras a Andrés Manuel López Obrador-hoy presidente- me congratulo de su intento por hacer hombre y pueblo que entiendan y atiendan , no a él sino a lo que implica ser mexicanos con derechos en un México que en la 4T él quiere mejorar, vale la pena reconocer que cada mañana y cada día que vive como presidente suma a su decir su hacer claramente, ¿qué puede apresurarse?, ¡puede!, ¿qué puede arrebatarse hasta la emoción? Como lo hizo al cierre de la mañanera del viernes pasado ¡puede!

¿Qué puede equivocarse? ¡Puede!,

¿Quién de nosotros no lo ha hecho?

Y hago esta reflexión porque la batalla mayor que libra AMLO es a favor de una sociedad que se transforma y que lucha, quiérase o no en una batalla feroz entre dos núcleos claros que dese el siglo XIX son antagónicos a los cuales llamamos desde entonces; liberales y conservadores.

Uno el que integran quienes llegan y desean y propician cambios que acaben la impunidad y la corrupción hasta ahora existente, otros que pugnan por conservar privilegios con latrocinios que les llevaron a hacer de ellos lo que era de todos, patrimonios sociales como Telmex, Pemex Y CFE son evidencia del desmantelamiento patrimonial de la nación, pero hay otros bienes conculcados que deben también valorarse y de ellos el de la verdad “no histórica” sino "la verdad a secas" esta sí como alguien dijera “sin adjetivos” es vital.

AMLO libra pues una batalla por la memoria y por la historia, ejemplo de ella es el que nos ha dado esta semana, cuando justo al cerrar su conferencia del 12 de abril le adiciona una evidencia de verdad que sobre Masacre de Tlatelolco del 68 haya escuchado y la transcribo literalmente de la versión estenográfica de la conferencia de ese día:

PREGUNTA: ¿No siente que se engañó a la sociedad civil al meter en la reforma de la Guardia Nacional que se podía optar por un mando civil y finalmente lo que ocurrió es lo que se preveía desde el inicio que fuera un militar?, ¿no se engañó a nadie, presiente? (sic)





PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Están ya introduciendo la segunda parte.

INTERLOCUTOR: No, pero esta pregunta, si no tiene problema, la puede contestar usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, para nada, para nada.

Estoy muy satisfecho, primero, por la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.

Segundo, me siento muy apoyado por dos instituciones fundamentales de México: el Ejército y la Marina.

Hay cosas que no se registran a veces y hay que estarlas repitiendo, el Ejército Mexicano es un ejército surgido del pueblo, el soldado es pueblo uniformado. El Ejército Mexicano es distinto a otros ejércitos, cuando ha habido excesos es porque se los ha ordenado la autoridad civil.

Ya hablé del 68 y pasó de noche, dije que tengo testimonios de que, en Tlatelolco en el 68, en la represión estudiantil intervino el Estado Mayor Presidencial por órdenes del presidente de ese entonces, y que esto lo externó siendo secretario de la Defensa, llorando porque era un hombre de sentimientos -Villa también lloraba-, se lo externó Marcelino García Barragán al general Lázaro Cárdenas, y conozco el testimonio.

Estado Mayor Presidencial, que ya no existe, dicho sea de paso.

Y lo otro, cuando se desató la guerra que nos llevó a esta situación de violencia que padecemos, de desaparecidos, fueron órdenes del que estaba de presidente en ese entonces al Ejército, él mismo se puso una chaqueta militar y en Apatzingán, Michoacán, declaró la guerra el presidente.

El Ejército Mexicano es leal a las instituciones, es leal a la patria, es leal al pueblo. Y ahora la Guardia Nacional va a garantizar la seguridad pública, sin violar derechos humanos, porque el presidente nunca va a dar la orden de que se reprima, de que se masacre al pueblo de México.

Por eso estoy satisfecho, pero los que se callaron durante el periodo neoliberal, que no dijeron nada del autoritarismo de los gobiernos anteriores, ahora son los paladines de la libertad. Pero tienen derecho a expresarse, porque tenemos que garantizar las libertades.

Muchas gracias..”





Saque cada cual sus conclusiones de varias decisiones hasta hoy tomadas por el presidente y por favor hagan lo que Jorge Ramos el periodista hizo, al dar una entrevista para ‘La Radio de la República’ con el youtuber chihuahuense Chumel Torres, Jorge Ramos aseguró que “lo que yo agradezco es el acceso” a la conferencia matutina apodada “mañanera” del pasado viernes.

“Esto que hace el presidente de México no ocurre en ninguna parte del mundo” Reconozcan AMLO no es perfecto pero como es madrugador.





NADA PERSONAL, TODO INSTITUCIONAL

BATALLA POR LA INSTITUCIÓN

Comentaba aquí la semana pasada sobre el intento de imposición de una nueva directora en el Campus Nuevo Casas Grandes y decía "Hay batallas que son largas y se tienen que librar con el temple del que sabe que cuando la razón y la verdad le asisten, la lucha no debe de cejar porque más allá de lo que parece evidente, que es el uso y en ocasiones el abuso del poder, la victoria por estar en el terreno de lo justo, ha de llegar".

Me alentaron un par de notas del sitio digital; Larevistancg.com que de manera textual señalan;

“El Recaudador de Rentas del municipio de Nuevo Casas Grandes, Pedro Alberto Damiani, no ve correcto que autoridades de Rectoría, vinieran al municipio para imponer a la nueva directora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.

“Yo no veo correcto que no nos hayan tomado en cuenta, ni como gobierno, ni como representante del gobernador en el municipio”, señaló el Recaudador de Rentas.

“Estoy sentido, vienen y arden el rancho y se van, nos dejan el problema aquí”, agregó el funcionario estatal.

Pedro Damiani, maneja una postura igual a la de los profesores manifestantes por la imposición de Ernestina González como coordinadora del campus universitario en mención.

Por lo anterior, el funcionario estatal está en toda la disposición de hacerle llegar al gobernador del estado, el documento que le fue entregado por el Maestro Juan Durán Arrieta, la maestra Norma Rodríguez, y por la representante del consejo estudiantil…”

“Sobre los últimos acontecimientos en torno al conflicto de UPNECH Campus Nuevo Casas Grandes mismo que ya reclamamos de frente al rector Pedro Rubio Molina, queremos puntualizar lo siguiente:

Esta serie de agresiones al Campus tienen su origen en la Rectoría de Victoria Chavira Rodríguez quien sigue gobernando detrás del actual rector Pedro Rubio Molina cuyo mandato funciona exactamente con la misma estructura de operación que dejó su antecesora.

Después de más de once meses de incumplir la instalación de un director (a) en el campus respetando el acuerdo firmado por el hoy rector de acogerse a una terna que le hizo llegar el comité estudiantil del campus reconocido para hacer esa propuesta, la semana pasada se llega con la designación de la Mtra. Ernestina González Holguín cuyo nombramiento lo tomamos y asumimos como una afrenta y golpe a un Campus acostumbrado a dirimir sus diferencias y a tomar decisiones a través del diálogo.

El nombramiento de la Mtra. Ernestina González Holguín es absolutamente ilegal porque viola no únicamente el acuerdo pactado y firmado entre alumnos y el hoy rector, sino además viola los términos de la convocatoria emitida por la propia Rectoría, pues no es parte del personal docente del campus; tampoco cumple con el requisito de pertenecer al campus pues desde hace tres años se encuentra jubilada, y tampoco cumple con la necesidad estipulada como requisito de contar con dos años ininterrumpidos de antigüedad como mínimo en el mismo.

La convocatoria obliga además a cumplir con el requisito de encontrarse desarrollando actividades frente a grupo en el presente periodo escolar. La citada maestra incumple también esta exigencia.

Violar la convocatoria para la designación de director (a) en el campus es sólo la última acción de una serie de violaciones a nuestras leyes y reglamentación interna que han definido el mandato de Pedro Rubio Molina, algunas de cuyas actuaciones tendrán que ser expuestas y solucionadas.

Ante ello, es necesario exigir se desconozca el procedimiento claramente ilegal de designación de la Mtra. Ernestina González Holguín y se reponga el proceso de designación de director (a) en el campus observando el respeto a los acuerdos alcanzados con los alumnos producto de la negociación con la que se resolvía parcialmente el conflicto de la toma de las instalaciones del campus.

Exigimos respeto a los términos de la convocatoria publicada e incumplida por propia la rectoría.

Hemos acordado asimismo que de no ser atendidos durante este período vacacional el campus seguirá cerrado a partir del 29 de abril de 2019, fecha en que se regresa del período vacacional.

Nos pronunciamos contra las violaciones a las leyes que rigen nuestra institución. Nos manifestamos por el retorno de la legalidad, los acuerdos y los consensos como parte de la vida democrática que ha distinguido a este Campus.

¡No a la imposición arbitraria e ilegal de director (a)en Upnech-NCG!

¡Sí al consenso y al diálogo como forma de gobierno!





Corolario

Sólo recordare la frase de inicio de la colaboración anterior;

“Los guerreros más fuertes son estos dos: el tiempo y la paciencia”.

León Tolstoi, en la Guerra y la Paz