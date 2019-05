Las batallas del 5 de mayo

Proemio

Cómo duele la injustica donde la veamos, la incapacidad de quien tiene real o imaginariamente poco o mucho poder para lanzarse ante quien supone una víctima inerme, sin saber que el caudal que guarda de dignidad y combatividad puede darle una sorpresa. Ejemplifico en este trabajo, que en el serial de "las Batallas" que espero que el 5 de mayo no sea un quinto malo. Reseñaré aquí tres movimientos, uno ya evidente y eminentemente histórico relativo a la batalla conocida como "de Puebla".

El segundo la intentona de nueva cuenta de los Estados Unidos por rehacerse del gobierno y el poder en Venezuela, para satisfacer sus apetitos e intereses. Y la tercera no por doméstica menos importante, la lucha de los alumnos y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua en el Campus Nuevo Casas Grandes por mantener la vigencia del Estado de Derecho y la salvaguarda de la dignidad y la libertad, en su institución.





Los apetitos del imperio

Una canción es la expresión genuina de un pueblo y un momento, en ella los actores se identifican y dicen su sentir, su pensar, aun su sufrir, en ella se vierten en su genuina intención y dibujan sueños esperanzas, realidades y metas.

Me permitiré hoy con su venia incluir en cada uno de los temas a tratar una canción representativa de lo que aquí se tratará, misma que intenta expresar al parecer el momento o sentimiento de un individuo, grupo o pueblo.





La terca memoria

La primera es una canción de un escritor gallego que la produjo en La Habana y que ha corrido y corre lo mismo como canción de bautismo que de funeral pero que para el tema a tratar aquí es versión anónima que se ha popularizado en la voz de la intérprete Eugenia León y narra como si fuera una crónica el momento del intervencionismo. La Reforma y esa lucha entre liberales y conservadores que aún hoy día se mantiene, desde las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador que representa al bando liberal y los que lo callaron 36 años de neoliberalismo en tanto el país era desmantelado inmisericordemente en su bienestar, y hoy justamente dicen que a las 11 saldrán en ejercicio de su derecho a manifestarse con su traje dominical de conservadores, a marchar.

Va pues como ayer para Juárez ésta.





PALOMA

La Paloma Juarista

El año sesenta y cuatro válgame Dios

Estábamos en la guerra de intervención

La danza de la paloma hacía furor

En medio de los desastres de la nación

Maximiliano con todos sus traidores

Se creían invencibles los invasores

El presidente Juárez y sus patriotas

No se desanimaban con las derrotas

Se vino el invasor

Por toda la nación

ah destruyendo nuestros hogares

Sin tener compasión

El año noventa y cuatro así pasó

Estábamos en la lucha de sucesión

La danza de las monedas hacía furor

Por los dioses de la guerra y la corrupción

Si a tu frontera llega una paloma

Cuida que no sea buitre lo que se asoma

Cuanta falta nos hace Benito Juárez

Para desplumar aves neoliberales

No te quiebres país

Aquí está mi canción

Que un águila y una serpiente

Defienden la nación

Ay, palomita

De ayer y hoy

Contra el racismo y la intervención

Vuela, paloma

A las fronteras

Quita una estrella

A su bandera

Que no queremos imperialismos

Estamos hartos de su cinismo

Que nuestros aires son soberanos

Somos chinacos y mexicanos





Las armas nacionales se han cubierto de gloria





Esa fue la frase del general Ignacio Zaragoza, en un telegrama enviado al presidente Benito Juárez el 5 de mayo de 1862. La historia es conocida: los soldados mexicanos, harapientos y mal armados, derrotan al poderoso ejército invasor francés.

Vale la pena con motivo de la conmemoración de esta fecha tan significativa, este día en la historia patria, retrotraer a la actualidad realidades que revelan que aun cuando poco improbables de triunfo, hay gestas que cuando se libran con valor y con decoro, pueden llegar como en ese 5 de mayo de 1862 a verse coronadas con el éxito.

Sabemos que fue entonces cuando las tropas mexicanas al mando del general Ignacio Zaragoza nacido en Espíritu Santo, México, hoy Goliat, Estados Unidos, derrotó al que se estimaba el ejército más poderoso del mundo, el de Napoleón Tercero. La bravura de los indios zacapoaxtlas (que como el pueblo que votó hasta lograr 30 millones para cambiar el rumbo son los grandes héroes nacionales) y los rifleros de Toluca, unidos a la gallardía de los militares lograron derrotar al invasor que se había propuesto reasumir el modelo colonial en América.

En 1863 se efectuó una ceremonia oficial en la Alameda de la ciudad de México para conmemorar el primer aniversario de la batalla del 5 de mayo. Mientras duró la dominación francesa, el recuerdo de aquella gloriosa batalla se convirtió en un símbolo de la resistencia liberal que se ha ido apropiando los norteamericanos en su búsqueda de instaurar lo que se conoce como la Doctrina Monroe que data de 1823 ya que fue parte del mensaje anual del presidente norteamericano James Monroe al Congreso de Estados Unidos del 2 de diciembre de 1823; con el tiempo se convirtió en parte fundamental de la política exterior norteamericana y establece como “Principio de la política exterior de Estados Unidos de no permitir la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de los países del hemisferio occidental”.

Esta es la real razón de la presencia de mariachis en los tiempos de los Bush en la Casa Blanca y las fiestas en la plazas públicas en Estados Unidos, esta fecha del 5 de mayo, ya que a la Norteamérica sajona ( hoy liderada por Donald Trump que se desmarca de cualquier reconocimiento a lo mexicano) A Estados Unidos que quede claro, no le importa nada la independencia de los mexicanos y criollos de los peninsulares, lo que no toleraba ni tolera es el hecho de que un imperio como llamaba al católico de Napoleón III pretendiese instalarse a las puertas de una casa habitada por un inquilino al que ellos querían desde entonces ya despojar, que era y es el pueblo de México.

Habrá que concederle la razón en eso a Porfirio Díaz a quien se le atribuye la frase; “pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.

El general Lázaro Cárdenas se expresó así sobre el tema;

“La doctrina Monroe constituye un protectorado arbitrario, impuesto sobre los pueblos que no lo han solicitado ni tampoco lo necesitan. La doctrina Monroe no es recíproca y, por consiguiente, es injusta. Podrían enumerarse los casos en que la aplicación de la doctrina Monroe ha causado dificultades en las repúblicas hispanoamericanas”.

El mismo estadista, ya como presidente de México, declaró el 12 de enero de 1940:

“La doctrina Monroe nunca fue reconocida ni pudo serlo por México ni por las demás naciones de la América hispana; mientras fue sólo la expresión de una política unilateral que los Estados Unidos impusieron, con el doble propósito de excluir de este continente a los países de Europa y de defender sus propios intereses en América. Tal doctrina mal interpretada y aplicada más allá de su original extensión, llegó a convertirse algunas veces en pretexto de intervención”.

Y para muestra basta hablar de los que ha sucedido por meses cuando el imperio norteamericano ha intentado someterles y hablaremos también de lo que sucedió esta semana en un país hermano del sur.





Venezuela, la batalla inconclusa

Recuerdo desde mi niñez la hermosa canción de Pedro Elías Gutiérrez, Alma Llanera, esta fraternal canción, reconocida por muchos como el segundo himno venezolano, la dejaré porque afortunadamente me he encontrado con esta canción que a mi parecer nos permite el momento que vive nuestra nación hermana y el valor de sus hombres y mujeres para defenderla más allá de la propaganda que el imperio y conservadurismo local de Venezuela impongan a través de sus cajas de resonancia que son la TV tipo CNN. Atendamos a la letra e interpretación de Llanera de Luis Silva.

Voy a dedicar

Mi canto

A mi patria y mi bandera

Sábanas que tanto quiero

Hijas de tierras llaneras

Esteros y morichales

Caminos y tolvaneras

Con la compañía sagrada

Del cuatro y arpa llanera.





Mi llano

¡Qué lindo eres!

¡Qué lindo es el ser llanero!

Llanura que me has parido

Y que te quiero de veras

Permíteme que te diera

De mi cantar

Un pajarillo.





¡Ay..! Pajarillo, pajarillo

Que cantas por donde quiera,

Vamos a unir el cantar

Pa' cantarle a Venezuela

La tierra que pare machos

Y no se dan donde quiera

De esos que arriesgan la vida

Cuando toca defenderla.

Como lo hizo Bolívar

El que libertador fuera

Que luchó a capa y espada

Por defender nuestra tierra

Nosotros que no podemos

Hacerlo como él hiciera

Vamos a hacerlo cantando

Pero con voz altanera

Que retumbe en los caminos

Que recorran las fronteras

Para mantener en alto

Y fijar nuestra bandera

Ya que desde muy pequeño

Nos recorre por las venas

Amar querer y sentir

Nuestra patria Venezuela…





Venezuela padece un grave problema, el martes pasado emergen dos jóvenes de apellido Guaidó y López más que mal orientados, uno dice ser el presidente reconocido por las agencias publicitarías y noticiosas que patrocina el imperio de Norteamérica y algunos países satélites, que no parecen darse cuenta del crimen de lesa humanidad que como en el caso de Cuba con un embargo de más de cinco décadas ya casi seis, se hace a esa isla y ahora de facto se lo aplican a Venezuela, sólo por la gallardía de su presidente anterior Hugo Chávez Frías y el actual Nicolas Maduro Moro.

Lo que se vio en la televisión es sólo la pantalla de la batalla que se da en la realidad, no es el interés de EU por la mal llamada ayuda humanitaria, es ya lo he dicho aquí por el petróleo, el roro y el coltan que tiene ese país.

Del periplo de Juan Guaidó y Leopoldo López "no hay de verdad mucho qué decir es un asedio ya más que anunciado", de lo que pueda pasar con un presidente Trump divergente de los halcones Bolton y Pompeo sí hay que preocuparnos porque si sus pantallas no les permitieron justificar la intervención no sabemos qué harán en su desesperación, necesitan el petróleo venezolano que es el fondo real de todo este apetito del imperio.

No sé si tranquilizarme o preocuparme con el siguiente despacho noticioso;

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este viernes el encuentro telefónico que sostuvo con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre la situación política que enfrenta en estos momentos Venezuela.

Tras el llamado, Trump sostuvo su convencimiento de que Putin “no está pensando en intervenir en Venezuela", lo que se desmarca de las declaraciones hechas por el consejero de Seguridad Nacional de EU, John Bolton o las del secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, en las que pretendían darle a Rusia un papel intervencionista en la nación suramericana.

"Él no está pensando en absoluto en intervenir en Venezuela, más allá de que quiere ver que ocurra algo positivo en el país. Y yo siento lo mismo", sostuvo Trump”.

Alentados si los ejecutivos quieren la paz, preocupante si el imperio quiere la guerra, al tiempo.





Casas Grandes, el retorno a lo justo

Esta semana nos dio el espacio para marchar en solitario, el Día del Trabajo -el 1 de mayo- no hubo templetes aquí en Chihuahua ni balcones en la ciudad de México con ejecutivos recibiendo protestas por la realidad laboral, pero el espíritu se manifestó de una u otra manera, dejamos cada cual sentir nuestra opinión, la del que escribe es refrendada aquí con una canción de Fito Páez que interpreta magistralmente Mercedes Sosa. se llama "Yo vengo a ofrecer mi corazón".

Ese mismo corazón que ofreció Juan Durán Arrieta defenestrado injustamente de la dirección del campus Nuevo Casas Grandes el 20 de abril del 2018 por las autoridades de Rectoría de UPNECH un año después el conflicto continúa, como en el caso del campus Chihuahua originado en febero 19 del mismo año por iguales circunstancias de autoritarismo.

Las instalaciones del campus NCG se han reabierto un compás de concordia desprendido del nuevo titular de la Secretaría de Educacion y Deportes lo hace posible, y esperamos esta semana pueda ser determinante para solucionar todo, Juan Durán y sus compañeros y sobre todo los alumnos, han puesto su corazón desde que se presentaron ante el gobernador Javier Corral Jurado a la escalinata de su avión en Nuevo Casas Grandes el día 20 de febrero del 2018, como podemos leer en esta nota del digital El Puntero que lo refiere asi: ¡Bomba! Exigen en Nuevo Casas Grandes a Corral la destitución de rectora de UPNECH por presunto desvío de recursos del campus a instituto de su propiedad.

























El maestro Durán, la maestra Norma Rodríguez y otros maestros, pusieron su voluntad por mejorar la institución junto con sus alumnos para ellos va esta canción:

¿Quién dijo que todo está perdido?

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Tanta sangre que se llevó el río,

Yo vengo a ofrecer mi corazón

No será tan fácil, ya sé qué pasa,

No será tan simple como pensaba,

Cómo abrir el pecho y sacar el alma,

Una cuchillada del amor

Luna de los pobres siempre abierta,

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Como un documento inalterable

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Y uniré las puntas de un mismo lazo,

Y me iré tranquila, me iré despacio,

Y te daré todo, y me darás algo,

Algo que me alivie un poco más

Cuando no haya nadie cerca o lejos,

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Cuando los satélites no alcancen,

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Y hablo de países y de esperanzas,

Hablo por la vida, hablo por la nada,

Hablo de cambiar ésta nuestra casa,

De cambiarla por cambiar, nomás

Quién dijo que todo está perdido?

Yo vengo a ofrecer mi corazón





Y con sólo esta última línea cierro, estamos poniendo el corazón en esto y no es por poder que quede claro, es por la Institución (UPN de 1979 a 2011y UPNECH DE 2011 A LA FECHA)

Y esperamos una interlocución que de verdad nos permita volver a la paz y el crecimiento que la institución merece.