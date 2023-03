Las calificaciones

Ahora que la Universidad Autónoma de Chihuahua legisló que la calificación mínima para aprobar será siete vienen a mi mente varias reflexiones.

En un baúl de recuerdos mis descendientes encontraron mis boletas de calificaciones de la primaria “¿Qué pasó, papá? ¿No decías que habías sido buen estudiante?” y lo dijeron porque encontraron seises, sietes y uno que otro ocho perdido por allá. Después, en mis estudios de secundaria y preparatoria tampoco brillaban los dieces. Cuando les pregunto a mis amigos cuál promedio creen ellos obtuve en la Universidad se van bien arriba.

Pero todo tiene una explicación. En mi niñez (ah, caramba, cómo se oyeron aullar los lobos de repente) los profesores afirmaban solemne y categóricamente “el 10 es para Dios porque es omnisapiente, el nueve para el autor del libro que algo aprendió del Eterno, el ocho para el profesor porque estudió en esos textos y del siete para abajo es para ustedes”. También se usaban métodos que hoy serían motivo de despido, escarnio y cárcel para los docentes; sea el caso la máxima “la letra con sangre entra”. Y colocar a los “malos” discípulos en un rincón con orejas de burro. Y era común que el magister lanzara un pedazo de gis a la humanidad de quien no estuviese poniendo atención. Las niñas se sentaban al frente y los niños en la parte trasera. Y que ni a un niño se le ocurriera sentarse con las niñas porque… para qué les platico. Y si el profe te regañaba, dejaba sin recreo, jalaba las orejas y después te quejabas con tus padres éstos se reunían con el maestro o maestra y después tus progenitores te daban otra regañada, te dejaban sin ver televisión –u oír radio- y te jalaban las orejas. Si te sorprendían copiando te quitaban el examen y lo rompían frente a tus narices (así se decía) ¡Qué tiempos aquellos! Eso no era uso de la violencia física o psicológica, se le llamaba educar.

En la Universidad había exámenes anuales. La mayoría de ellos eran orales ante tres sinodales. Ahí esperabas horas a que te tocara tu turno y los catedráticos no daban a conocer los resultados sino hasta cuando todos los educandos hubiesen sido cuestionados. En otras escuelas o facultades había una tómbola para escoger un número de unidad del programa de estudios, debías exponerla y si no la habías estudiado mala suerte. Era un sistema tradicional y memorista pero con el cual aprendías a exponer de viva voz. Pero la psicología, los valores, las técnicas pedagógicas, la ciencia, la tecnología y la sociedad evolucionaron y con ellos la forma y fondo de impartir y recibir educación. Por cierto desde hace tiempo ya no se les llaman profesores, maestros, catedráticos, docentes sino facilitadores. Suena medio a albur…

En Filosofía de la Educación analizamos el concepto de persona que deseamos educar fundamentándonos en una filosofía de la naturaleza humana: cómo es el ser humano y cómo deseamos formarlo. Claro está cuál es el mejor método para hacerlo. Si repitiendo lo que dice el libro o el educador, si dejándolos que aprendan por propia voluntad, si los exámenes son mejores que los trabajos de investigación o viceversa.

En la Universidad, por ejemplo, el profesor Federico Ferro Gay (+) nos examinaba con una sola pregunta (historia de la filosofía). Cuando nos devolvía las hojas solo aparecía un ocho, siete, seis, cinco, etc., recuerdo uno que otro nueve pero no un diez. No nos decía en qué nos habíamos equivocado ni cuestionábamos su estilo de calificar. Lo recibías con resignación y ya. Ni pensar ofenderlo solicitándole revisión de examen.

Inicié en el apostolado educativo hace ya varias décadas. Desde mis inicios me presenté como un profesor exigente siguiendo el ejemplo de mis maestros. Pero mi generación de catedráticos poco a poco, sin percatarse, fue subiendo las calificaciones y sin darse cuenta ya ponía nueves y dieces al por mayor. No es raro encontrarnos con egresados con promedios finales que ni soñamos con ellos.

No será suficiente con aumentar la calificación mínima de aprobación porque finalmente es un proceso muy complejo el pasar de la calidad educativa a cuantificarla con números. Alcanzar la excelencia académica es mucho más complejo.

