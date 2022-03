Las cenizas y las muertas de Juárez

Un reconocido opinante dijo en televisión que, siendo López Obrador admirador del Benemérito de las Américas, se parece a éste,-su estatua- en que los ventarrones no lo despeinen: permanece inmutable, inflexible en la entrada a la ciudad. Y, utiliza esa figura para afirmar que, al presidente ni el Covid, ni la devaluación, ni la violencia afecta su popularidad: ¡Todo eso le hace lo que el viento a Juárez!

No obstante, en la parábola subyacen dos cosas: La efigie no se duele de sus hijos porque es de bronce o de acero, y no tiene corazón. Sólo es un simbolismo. Lo mismo se puede decir del presidente, que no tiene sentimientos; nada le importa, ni conmueve el dolor ajeno, salvo su ego, y planes retrógrados.

Otra, es que Juárez no es un estatua inmóvil, sino una sociedad que siente el clima frío, árido, caluroso, ventoso, cruel, con olor a sangre, fuego, pólvora, cenizas, y amenazas de criminales.

Al perecer los incendios que causaron delincuentes en Cd. Juárez, podrían ser por el cobro de piso -extorsión- según nota de Carlos Coria Rivas, corresponsal de Excélsior en Chihuahua. Un yonke, tiendas de conveniencia, una caseta de policía y varios vehículos, fueron incendiados el 13 de enero pasado, ¿Quién pagará los daños, ya que el gobierno es el responsable de brindar la seguridad?

Ya anteriormente, miembros de la familia LeBarón, habían enviado una carta al presidente Andrés Manuel, denunciando los nexos que según ellos, tiene el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el narcotráfico en Chihuahua.

Dicen: el partido guinda abona a este clima al defender “personajes que tienen nexos con el crimen”

También cuestionó Adrián LeBarón al presidente: “¿Con cuántos abrazos acabará la violencia?”: Infobae.

Juárez no debe estar en manos de irresponsables que no les importa lo que le ocurra. No hay ni ha existido tal plan de seguridad. Las autoridades siguen siendo reactivas: muerto el niño a tapar el pozo.

Esperemos que la gobernadora Maru Campos, entienda que se necesita dar un golpe de timón, y destituir a los jefes operativos de Seguridad Pública anteriores. Una locura es seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes.

Los discursos políticos han sido recurrentes:

AMLO, inició su campaña el 1 de abril en 2018 diciendo: "Iniciamos aquí donde comienza nuestra patria… donde se refugió y resistió Juárez y su gabinete… contra la invasión francesa…Juárez representa el pasado glorioso y el presente de los grandes y graves problemas nacionales… aquí en Ciudad Juárez se está presentando la posibilidad de lograr juntos un mejor porvenir para nuestro pueblo y nación”… ¡Bla, bla, bla! A más de tres años, sigue siendo palabrería pura. Los juarenses siguen esperando justicia.

Muy cierto señor presidente: Si Ciudad Juárez es el pulso de México, entonces nuestro país sigue secuestrado, enfermo, moribundo y en llamas. Las cenizas son testigos mudos de tal devastación. ¿Cuántos abrazos más se necesitan para acabar con la violencia?: Adrián LeBarón.

En la gigantesca equis no veo la mexicanidad; sino, mirándola desde otro ángulo o perspectiva veo una enorme cruz pesada que arrastran los juarenses: un calvario de violencia hacia la mujer y la familia.

Juárez y Chihuahua son conocidas como las ciudades donde abundan las cruces; sus solitarias dunas han sido teñidas con la sangre de incontables inocentes. Cero políticas públicas que den resultado.

La 4T, va en contra de orfanatos, casas de refugio para mujeres y asociaciones civiles. La prueba fehaciente es la eliminación de 109 fideicomisos. Porque ya no encuentra de dónde sacar dinero para sus clientelas.

Juárez es una olla hirviendo con diversos ingredientes: mujeres maquileras que encargaron a sus hijos con parientes o amigos, para trabajar y obtener un ingreso. Muchos han sido maltratados y abusados; otros son producto de violaciones, hijos no deseados y sin un tutor responsable. Eso y más, es el resultado de lo que hoy vemos: silencio e innacción de la autoridad y una sociedad complaciente.