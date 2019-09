Las chicas del cable

México, país letal para las mujeres, el primer cuatrimestre de 2019 registra mil199 feminicidios, a esta cifra se le suman los homicidios que no fueron denunciados o que no fueron tipificados como este delito, es decir, cada dos horas y media en promedio, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, una estadística que no disminuye a pesar de la gran movilización social. Hasta ahora, los protocolos y observaciones de órganos y organizaciones internacionales, leyes y alertas de género no han disminuido la desigualdad, los acosos, las agresiones físicas, sexuales, psicológicas, patrimoniales, institucionales, políticas y laborales, las desapariciones, se disparan los delitos de explotación sexual, trata, ciberviolencia y feminicidios, donde la brutalidad queda de manifiesto.

Los discursos de autoridades y políticos, son palabras huecas, sin sentido respecto a la realidad, cada vez que ocurre un feminicidio y los colectivos de mujeres salen a las calles exigiendo justicia, se esconden, se contradicen entre el decir de su discurso y el actuar, desvirtuando el sentido de las exigencias. Cabe destacar, que en la mayoría de los casos, la sororidad de las mujeres en el poder queda en entredicho.

Ante la situación de alarma, cientos de mujeres acompañadas de algunos hombres con consciencia de respeto mutuo, salieron nuevamente a las calles para exigir respeto, la Marcha del Silencio por las Mujeres Asesinadas, se concentró el Domingo pasado en la CdeMx; sin un operativo especial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las mujeres, la mayoría vestidas de blanco, comenzaron a caminar como protesta ante los crecientes feminicidios en prácticamente todo el país, donde la criminalidad misógina alcanza cada vez a más niñas y adolescentes. Los manifestantes exigieron a los gobiernos federal, estatal y de la Ciudad de México mecanismos más eficaces para frenar la ola feminicida, instrumentar políticas públicas y programas para detener la violencia, asesinatos, desapariciones, violaciones y abusos contra mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas en el país, así como mejorar la llamada "Alerta de Género" que se aplica en diversas entidades.

Muchas fueron convocadas por las redes sociales, se unieron a la consigna de justicia a pesar de no pertenecer a ningún movimiento de mujeres, diarios nacionales publicaron algunos testimonios de las asistentes, entre ellas, María Elena, una madre de 38 años de edad, que dijo: "Es preocupante el número de mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas que desaparecen diariamente en el país.Eso no le interesa a nadie. Dicen que estamos felices, es una mentira, estamos en una crisis de inseguridad".

Por su parte, Irinéa Buendía, madre de una joven asesinada en 2010 por su esposo, un policía que manipuló la escena para que pareciera un suicidio, señaló: "No me pareció que fuera un suicidio, ya que mi hija estaba golpeada y recién bañada. Había toallas mojadas, tenía todavía el cabello húmedo, tenía las plantas de los pies y de las manos arrugadas de cuando pasas mucho tiempo en el agua"; y Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima, una niña de 12 años que en 2015 fue torturada,violada, lapidada, asesinada y posteriormente enterrada por sujetosque la interceptaron cuando regresaba de la escuela.

La ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,María de la Luz Estrada, dijo que se siguen documentando los casos en los que las mujeres son violadasy torturadas antes de ser asesinadas, según datos emitidos por el gobierno federal el año pasado, entre 2013 y 2016, de 2 mil 157 carpetas de investigación, sólo 15% tuvieron sentencia. Aseguran que las entidades y ciudades más conflictivas para las niñas y las mujeres son Estado de México, Chihuahua, Ciudad Juárez y Guerrero, donde se pretende implementar un proyecto gestionado y subsidiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea para invertir 14 millones de euros para erradicar la violencia de género.

Para alcanzar una democracia plena, donde se palpen de manera sustantiva los derechos de las mujeres, conciencia social de respeto mutuo, exigencia y denuncia ciudadana, debemos tomar como ejemplo países progresistas en la materia, Argentina y España. Les comparto una metáfora de Sabrina Cartabia, abogada y feminista argentina, que compara el crecimiento del movimiento de mujeres con el del bambú japonés, dice: la semilla requiere un largo periodo de cuidado antes de crecer, un jardinero inexperto podría creer que no va a dar brotes porque tarda 7 años en echar raíces, pero después, en apenas seis meses la planta crece hacia arriba más de 30 metros”. Esta comparación, la usa para explicar la explosión del feminismo en Argentina y la lucha feminista del otro lado del Atlántico: España.

España es considerado uno de los países más feministas del mundo, el quinto mejor lugar a nivel mundial para nacer mujer, donde sólo el 9% de las mujeres cree que los hombres son más capaces que ellas, en contradicción a China que trae un 56% y la media que es 25%; donde el 76% de la población femenina considera que hay desigualdad en todas la áreas, también muy por encima de la media que registra 40%.

En la península Ibérica las mujeres trasmiten el mensaje de igualdad en sus hogares, se organizan en colectivos, por redes sociales para alzar la voz en alguna manifestación para exigir justicia o para detener políticas discriminatorias, como las que pretende el partido ultraderechista Vox, que pide derogar leyes que protegen e impulsan a las mujeres. En este último año, tras una moción de censura, llegó el Ejecutivo con más mujeres de Europa y sus ministras situaron en el centro del debate la agenda feminista poniendo en marcha algunos cambios en ocho meses de Gobierno.

Justa Montero, feminista de 63 años de edad compartió después del magno evento del 8 de marzo en Madrid: “Conseguimos llevarlo a las casas, que se hablara en las cenas de Navidad, hay quien cree que es un brote por un día, que se llama a la gente y la gente va. No es así. Durante todo un año, nos hemos organizado en todos los ámbitos: universidades, empresas, barrios, pueblos... Las feministas estamos por todos lados con un feminismo capilar que permea todos los espacios”.

Ahora ni un solo partido con representación en el Congreso se manifiesta contrario al feminismo. Todos intentan sumarse a la movilización que, un año más, empujaron sobre todo las más jóvenes, grandes protagonistas de las manifestaciones. También hubo más hombres. Estas según expertos son algunas claves que explican por qué España sigue en el centro del huracán feminista. Es de vital importancia, la evolución del caso de “La Manada”, donde la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el 7 de marzo pasado, una condena de 18 años de cárcel para cinco hombres que abusaron de una chica de 18 años en un portal de Pamplona durante las festividades de San Fermín en 2016. Se impuso el doble de años, por abuso sexual con prevalimiento (el término "prevaler" se utiliza para designar un escenario en el cual el autor de un delito se aprovecha de una concreta y especial situación de superioridad, confianza, prestigio o potestad con respecto a la víctima para poder cometer con éxito el acto criminal), el caso convocó a la primer gran huelga feminista.

Ese mismo caso, convocó nuevamente este año, pero con mucha más participación, al grito de “Tranquila hermana, aquí está tu manada”, miles salieron a las calles.

La perspectiva de género, hasta ahora casi inexistente, se materializa en másteres y cursos de especialización de las universidades y en las iniciativas de académicos. En las escuelas de kínder y primaria, la gran mayoría de quienes enseñan son mujeres y muchas llevan años educando en igualdad, erradicando estereotipos patriarcales. En España, la conciencia feminista llegó a las adolescentes, empleadas, políticas, abuelas acompañadas de sus nietas, funcionarias, empresarias, actrices, académicas, deportistas, donde los medios de comunicación han sido pieza clave.

Hagamos lo propio, hasta no detener la barbarie, la invisibilidad ciudadana e irresponsabilidad oficial, producto de la cultura machista, la lucha seguirá. #Ni una menos. Sumemos Voces.