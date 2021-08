Las cortantes aristas de la agregaduría cultural

Ser testigo vía las mañaneras del montaje de un sainete, deja al espectador televisivo con una miscelánea de cuestiones de imposible resolución. Y más, si se considera la diversidad de los actores por las implicaciones políticas y jurídicas que se pueden avizorar. De entrada, pareciera la escenificación de un evento propio de Tomás de Torquemada, claro, sin tortura previa, pero saturado de invectivas. Para evitar prejuicios, no queda más remedio que recabar información. Los protagonistas de esta comedia de enredos, se da en la cancha del canciller mexicano, y los protagonistas: el Presidente de República, la designada agregada cultural de la Embajada en España y el defenestrado Jorge Hernández que le antecedió en el cargo.

La crónica del enredo es más o menos la siguiente: A principios de mes, el escritor Jorge F. Hernández fue separado del cargo, según se afirma en medios masivos por haber criticado, en un artículo periodístico, la afirmación de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, la afirmación de éste último fue, que “leer por placer es un acto de consumo capitalista”. Acto seguido el titular de la diplomacia cultural, informó urbi et orbi, que el defenestrado sería reemplazado por la escritora Brenda Lozano (misma que ha hecho mofa del Presidente). Lo cual motivó un graneado fuego en redes sociales por parte de voceros, oficiales y otros no tanto, de la Cuarta Transformación, por haber osado criticar al Presidente en alguna ocasión. Dando pie, a que el responsable de la diplomacia cultural, Enrique Márquez, renunciara al puesto.

En el enredo lo que menos viene al caso son los méritos culturales de estos actores, con exclusión de Presidente. De los políticos ni hablar, aun cuando tienen alguna valía para andar en el ruedo. Lo que sobresale son las relaciones personales de unos con otros.

El asunto tomó vuelo cuando el Presidente observó las supuestas ligas de la recién nombrada agregada cultural en España con las camarillas culturales lideradas por Aguilar Camín y Enrique Krauze, que para el Presidente parecen ser los dueños del espectro cultural. A ciencia cierta el atributo les queda grande, pues el mundo cultural mexicano cualquiera medianamente informado sabe es más complejo que Letras Libres y Nexos, de décadas y hasta ahora. Para mayores datos, ilustramos los méritos de la escritora, tomados de su autorretrato contenido en el artículo que publicara el pasado viernes en El País: “Soy parte una generación joven de mujeres que lucha desde su trinchera –en mi caso desde la cultura– por la libertad de expresión, la paridad, la perspectiva de género y la importancia que tiene una idea de cultura amplia e incluyente. Voté por Andrés Manuel López Obrador en las tres elecciones presidenciales pasadas convencidas de que la democracia y la libertad cultural son intrínsecas, además de que en su proyecto tendrían cabida muchas voces, incluso las que disienten en los temas de género. Como otras feministas dentro del Gobierno, pienso que hay una oportunidad para esta transformación de la narrativa desde adentro. Precisamente porque hay una diversidad de posiciones y políticas, pienso que sería posible contribuir a reencauzarlas con los principios que defiendo. Con esto estoy comprometida tanto en mi vida personal como en mi trabajo.

En los últimos días he sido objeto de una desmedida cantidad de ataques violentos y misóginos hacia mi persona, de injurias, amenazas a mi integridad y de una gran cantidad de falsedades que parten del reclamo de haber disentido. A esas voces decido no escucharlas. Decido fortalecerme con todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido. Aparte de los insultos, muchos afirman que mis posiciones críticas, el despido y la renuncia que ha ocurrido en la Secretaría de Relaciones Exteriores debieran llevarme a presentar mi renuncia. Pienso lo contrario”.

En su artículo refiere que fue invitada a colaborar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y en consecuencia “Acepté el puesto público –que históricamente han ocupado escritores, en su mayoría hombres– con el genuino interés de escuchar, abrir puertas y tender puentes desde una postura no patriarcal a favor de los derechos de todas las personas, y teniendo presente mi lugar como parte de la comunidad cultural”. Simplemente aprovechó la caída en desgracia de su colega en las lides “culturales”. El nombramiento era un hecho público e incluso el Presidente en un inicio le restó importancia. Pero un día más tarde recapacito y declaró en su palestra cotidiana, lo consideró inapropiado pues dijo, “si no está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos va a representar?”. Y le sugirió -en realidad le ordenó, con todo respeto- a su Secretario de Relaciones exteriores su reemplazo por una creadora indígena del Istmo o de menos mexica (¡!)?.

El sainete a estas alturas ha cobrado muchas aristas, mismas que omitimos por falta de espacio. Sin embargo, caben algunas menciones que retratan la voluntad de la 4T –de su gestor--. Primero, la agregada tiene nombramiento; segundo, no pasa por su cabeza renunciar; tercero, la motivación del Presidente es política e ideológica; cuarto, la política exterior es un instrumento al servicio de una persona (o el espíritu de la 4T) o de un segmento de la sociedad que el presidente lidera, de modo tal que la diversidad cultural que caracteriza al México presente queda al margen.

El problema de la remoción de la agregada cultural no puede hacerse argumentando las diferencias de opinión sean de la índole que sean, pues significaría vulnerar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales (véase el Artículo 1º de la Carta Magna) en particular sería obviamente discriminatorio. Y por ende potencialmente litigioso. De manera que el Secretario tendrá que hacer una especie de “arabesco lateral”: Agregado cultural en Timbuctú o Afganistán. Donde no estorbe. Aunque se puede optar por echarle gasolina al fuego.