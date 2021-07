Las cuentas de Javier Corral

A unos meses de culminar el quinquenio de Javier Corral, surge una interrogante: ¿Qué cuentas habrá de brindar a la sociedad chihuahuense?

Si nos remontamos al año 2016, Javier Corral supo jugar con el score del hartazgo de los malos gobiernos priistas, con ello obtuvo el triunfo electoral, bajo la promesa de encarcelar al ex gobernador César Duarte, y a todo aquel funcionario que colaboró en las corruptelas del gobierno duartista.

A cinco años de su arribo al poder, Javier Corral tiene una libreta vacía, pues no dará buenas cuentas a las y los chihuahuenses.

No logró la extradición de César Duarte, los ex servidores públicos vinculados a proceso, esperan pacientes que llegue María Eugenia Campos, para tener un proceso legal justo, sin “triquiñuelas” ni presiones a los ministerios públicos y jueces que en este gobierno han sido lacayos del Gobernador.

Procesos llenos de vicios, en el que se han pasado por el arco del triunfo el principio de la presunción de inocencia.

Qué decir de la persecución y amedrentamiento a más ex servidores, con la finalidad de que declaren en contra del ex gobernador.

Sin duda alguna Javier Corral tuvo la oportunidad de ser un buen gobernador, pero la silla le ha quedado enorme, siempre vio al Estado Grande con desdén, puesto que no pudo llevar la vida de la ciudad de México: estar de café en café en la Colonia Roma o en Polanco en las más conocidas zonas “pet friendly”.

Si hacemos un recuento en la historia reciente de los exgobernadores, podremos comentar que recordamos a: Fernando Baeza como el gobernador de las carreteras, Francisco Barrio y aquella famosa campaña de “ponte los zapatos de Barrio”, Patricio Martínez y los estadios de béisbol, Reyes Baeza y la matanza de Villas de Salvárcar, César Duarte se empeñó en ser recordado como el gobernador de la educación con la apertura de Colegios Bachilleres, pero lo recordamos más como un Virrey.

Me pregunto ¿cómo vamos a recordar a Javier Corral?

Como el gobernador de las marchas (las cuales no sirvieron de nada, y hasta la fecha no sabemos el origen de los recursos financieros que las patrocinaron).

El gobernador que aprendió a jugar golf.

El gobernador de los maratones.

El gobernador de las mascotas Greta y Galo.

El gobernador que no supo enfrentar la crisis de una pandemia.

El gobernador que encarceló a ex funcionarios presionando a jueces y ministerios públicos.

El gobernador que no hizo ninguna obra pública de importancia para el Estado. (salvo que la rueda de fortuna ubicada frente a la Deportiva cuente como obra).

El gobernador que trató con desprecio a los medios de comunicación locales.

El primer gobernador que tenía horario de trabajo de 9 a 3.

El gobernador que no fortaleció el sistema de salud estatal.

El gobernador que dijo que no sería igual que César Duarte, y en efecto esta parte la cumplió porque ha sido peor que Duarte.

Simplemente el gobernador que no ha hecho nada.

¿Cuál será el futuro inmediato de este personaje? Será que tendrá el cinismo de querer figurar en la política nacional.

Pasará por su mente la palabra “temor”, ante la posibilidad que la Gobernadora electa encuentre elementos que lo puedan vincular a algún proceso judicial, o la desorganización que se vive en la actual administración estatal será distracción para que no sea investigado de primera instancia.

Los ex servidores públicos que se encuentran privados de la libertad, y que se no se les ha respetado el principio de presunción de inocencia, se quedarán de brazos cruzados o habrán incluso de interpelar ante la Comisión de Derechos Humanos.

El panorama no es nada favorecedor para Javier Corral, y sólo con el transcurrir del tiempo habremos de saber su final.

En el contexto nacional ocurre algo similar con los ex servidores públicos del gabinete de Peña Nieto, Rosario Robles cumplirá ya 2 años privada de la libertad por un delito de omisión, en el que aún no se inicia el juicio, y que dicha medida cautelar es por una licencia de conducir falsa presentada por el ministerio público, esto es un reflejo que Rosario paga una venganza personal del presidente López Obrador, (pues otros ex funcionarios como Emilio Lozoya gozan de arraigo domiciliario), sería conveniente que Andrés Manuel observe los próximos acontecimientos en estas tierras norteñas, pues pudiera ser que en el 2024 corra con la misma suerte de Javier Corral.

En política se debe tener presente: los matanceros de hoy, serán las reses del mañana.