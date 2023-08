Las dos candidatas presidenciales en Chihuahua

Del 20 al 22 de julio pasados estuvieron en el estado de Chihuahua Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, en los recorridos que andan haciendo del país con miras a las respectivas encuestas de sus partidos y quienes son consideradas ya en los hechos, las candidatas a la Presidencia en 2024, por Morena y por el bloque opositor del PRI/PAN/PRD. Y digo que prácticamente un hecho porque ambas lideran las encuestas rumbo a 2024, con una muy alta preferencia de sus simpatizantes, estando muy por encima en las preferencias la candidata de Morena.

Una estuvo en Juárez el 22 (Sheinbaum) y la otra estuvo en Chihuahua (Gálvez) el 20 y el 21, como se puede ver en las ciudades más importantes del estado y bastiones para sus respectivos partidos, pues mientras el PAN gobierna la capital, Morena gobierna la frontera, con la diferencia de que la candidata azul aún no ha visitado Juárez y la candidata guinda ya ha visitado la capital y Juárez en innumerables ocasiones, existiendo una diferencia importante también en los escenarios de sus respectivas visitas, pues mientras Xóchitl se reunió con la élite económica, empresarial y partidista del PAN (Incluyendo a la Gobernadora), Claudia lo hizo en una plaza pública con sus simpatizantes de a pie como lo es la explanada del monumento Benito Juárez, espacio abierto y donde cualquiera podía acudir.

Ambas están en la tarea de solicitar el apoyo para salir favorecida en las encuestas, donde se va viendo desde ya la diferencia y estilo de hacer campaña. Porque aunque la candidata prianista quiere presentarse como candidata del pueblo lo cierto es que es muy poco conocida y no es identificada con la lucha social y menos con las causas populares, por el contrario, siempre ha pertenecido al círculo azul, al estatus quo como política y empresaria, mientras Sheinbaum lleva años luchando desde y por la izquierda al lado de Andrés Manuel López Obrador, precisamente contra el círculo azul y el estatus quo, lo que la hace más reconocida y reconocida con las causas populares.

Y es que así como el hábito no hace al monje a Xóchitl no se le cree que defienda las causas populares, por el grupo al que pertenece, ha pertenecido y las causas que ha defendido (del PAN,) muchas de ellas en contra de la economía familiar y los trabajadores como el alza al IVA, los gasolinazos y las reformas laborales, por más que se vista de huipil y vaya al Senado en bicicleta (con contratos por 1400 millones de pesos con el Gobierno y empresas vinculadas al Gobierno). Sin duda fue significativa la visita a Chihuahua para ambas mujeres, porque saben de la importancia que tiene este estado, si bien no en votos si en la trascendencia que tiene para el país económicamente hablando (es uno de los cinco estados más importantes en ese rubro).

También significativos fueron los mensajes que mandaron en el estado una y otra, delineando desde ya lo que será su discurso de campaña, pues mientras la candidata del bloque opositor a AMLO se dedicó a criticar al gobierno, al presidente y sus políticas públicas, la candidata afín al presidente defendió su gestión y los programas sociales así como los resultados. Esa será la tónica discursiva de la campaña rumbo a 2024, y quién logre más simpatizantes de una u otra causa será la vencedora, que desde ya, por las encuestas y simpatías por el Gobierno que ha hecho AMLO se proyecta una victoria del o la candidata de Morena.

Usted a quién le cree pero sobre todo a quién le confiaría el Gobierno de México: a una representante del prianismo que dice que ella sí puede hacer lo que los anteriores presidentes de su partido no hicieron y que pretende regresar a la estrategia contra el narcotráfico de Calderón y a la policía federal, o a la candidata afín al presidente que señala que puede continuar con los éxitos de la 4T, los programas sociales y dar buenos resultados con las bases que ya se han sentado y profundizar en ellas, sobre todo en seguridad donde presume haber bajado los homicidios a la tasa más baja en toda la historia de la Ciudad de México (estos datos se revelaron esta semana). Sus discursos y visiones serán las dos opciones por las que votará usted en 2024, incluso aunque ellas no fueran las candidatas.