Las drogas te dañan

“Nunca tantos enfermos, viven el abandono, la muerte por sobredosis cubren la página roja, clínicas de atención para enfermos con precios exorbitantes, construyamos el futuro sin exclusión, los jóvenes son nuestra premisa”

Cristal y fentanilo, otra crisis ignorada en México. Estas drogas de moda, enganchan a miles de niñ@s, adolescentes y jóvenes, llevándolos a la peor de sus pesadillas, su consumo aumenta sin precedente por lo adictivas y baratas que son, se consiguen en cualquier esquina. Esta pandemia de seguridad y de salud pública, exhibe el fracaso rotundo de la lucha antidrogas en México, el repunte de muertes por sobredosis, y la lucha intestina entre los grupos criminales que se disputan las plazas de distribución quedan de manifiesto diariamente.

Este opioide sintético es difícil de detectar, no deja olores en su procesamiento y no necesita de gran infraestructura para su producción ni para su distribución, transformó por completo el mercado del narcotráfico en todo el mundo. Incluso, las bandas criminales aprovechan la actual crisis migratoria para engancharlos en sus redes.

El gobierno federal sigue sin reconocer lo complejo del panorama actual, gracias “a sus propios datos” y a la estrategia de seguridad, la de “ABRAZOS Y NO BALAZOS”, hoy, un jóven con 50 pesos puede conseguir un “pase” de fentanilo, según estudios, un consumidor promedio se inyecta cuatro o cinco veces al día, la adicción es tan potente que hay quienes dicen soñar y sentir que se inyectan, a pesar de llevar años en tratamiento con metadona. No existe un registro real de cuantos adictos recaen de nueva cuenta.

La realidad aterra, niñ@s a partir de los 8 años enfrentan el horror de las drogas. Vivimos tiempos difíciles, de pobreza, desigualdad e ignorancia, con gobiernos que le apuestan a ganar elecciones y no a estrategias de intervención social eficaces, que sanen de raíz la pobredumbre, son tiempos con padres permisivos, rebasados por la nueva era: la digitalización, con leyes laxas, alimentadas por la impunidad, una sociedad rabiosa, de trastornos post-pandémicos, con jóvenes sin ilusiones, sin ganas de luchar, sin futuro. La apuesta de las becas institucionales a la larga salieron muy caras, no solo presupuestalmente, hablo por los efectos negativos que han incidido en el consumo de drogas.

Tan complejo es el contexto nacional, que el jueves pasado en la cumbre binacional, con la presencia de Antony Blinken, secretario de Estado, la agenda fue: fentanilo, migración ilegal y armas. Quien en su intervención señaló ue la droga se ha convertido en la principal causa de muerte de personas que están entre los 18 y los 40 años de edad en los Estados Unidos, esta afirmación causó desacuerdos entre ambas naciones. Ante los señalamientos de que en México si se produce fentanilo, Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección ciudadana, fue enfática al responder que en México no se produce dicha droga, dijo: "México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito y aquí no se han detectado laboratorios dedicados a ello".

Los problemas se enfrentan tal y como son, la realidad está a la vista de tod@s, los comunicados de prensa o las declaraciones oficiales en las Mañaneras o cualquier foro desmintiendo la realidad, se toman como engañosas, las calles son el termómetro de la descomposición social en la que vivimos, las imágenes de horror no mienten. Lo preocupante, es que hasta el momento ningun@ de l@s contendientes a la Presidencia de la República ha tomado el tema como suyo, con una agenda real, las drogas nos están matando como país. Tan cierto lo dicho por el Papa Francisco: “Las drogas, una herida en nuestra sociedad, una esclavitud química”. Sumemos Voces,