Las enseñanzas del caso Ayotzinapa

La luz al final del oscuro túnel en que se convirtió la negra noche de Iguala comienza a aparecer; débil, pero luz al fin. Simiente de muchas enseñanzas que se van develando sobre las formas y los medios con los que se puede llegar a la verdad sobre una masacre de seres humanos ordenada y ejecutada por un Estado. O sea un crimen de Estado; penosamente el nuestro: el mexicano.

En la comparación con otra terrible tragedia como lo fue la masacre de estudiantes de 1968, se pueden establecer más desemejanzas que similitudes. No obstante, reconocer se debe que ambos casos están paradójicamente entrelazados. Los jóvenes estudiantes asesinados en Guerrero en septiembre de 2014, comenzaron su último día de vida obedeciendo la orden de mentores y dirigentes de su escuela Normal, para secuestrar camiones foráneos en los cuáles acudirían a la acostumbrada manifestación anual del 2 de octubre en la Ciudad de México. --Qué cosa, qué sino, qué destino--.

Pero a partir de esa singular coincidencia, se bifurca cualquier intento de pretender igualar las dos desgracias. Lo de la Unam-Politécnico, fue un verdadero movimiento estudiantil-noble-social-revolucionario. Parte del amado 1968 que cimbró no solo a México, sino a gran parte del mundo. Lo de la Normal Isidro Burgos, fue una secuencia de lamentables errores del sistema delincuencial que nos domina. Mezcla de manipulación de jóvenes utilizados para fines aviesos de un grupo criminal, con la reacción irracional de otros analfabetas-iracundos señores del narco y su batallón de sicarios. Pero sobretodo, combinada con las estúpidas y brutales decisiones de sus socios protectores dentro del poder militar y civil a nivel federal, estatal y municipal.

Escribí en febrero de 2019 --es decir hace ya casi cuatro años--, en estas respetadas páginas editoriales del Diario de Chihuahua: “Tal cual existe en los legajos escritos en miles de fojas ministeriales, la tragedia del caso Ayotzinapa, es evidentemente la estupidez de la mentira histórica del cansado procurador Jesús Murillo Karam; --el funcionario desechado por un régimen enterrado bajo 30 millones de votos--. Nada pudo su magnífica trayectoria política, contra la imbecilidad de lo que estuvo dispuesto y sometido a inventar y declarar ante la nación. Por favor estimados lectores, presten atención a lo siguiente establecido como la resolución final de la super-genial-investigación-ministerial-priísta-vergonzante:

Una docena de policías municipales de Iguala y Cocula, bajo las órdenes del alcalde perredista, José Luis Abarca, --autor intelectual, con el móvil de evitar que los estudiantes reventarán un informe de su esposa, presidenta del DIF--, capturaron y entregaron en tres patrullas a los 43 jóvenes, dándoselos a cuatro sicarios confesos, miembros del grupo narcotraficante de “Guerreros Unidos” (15 de los estudiantes muertos, 28 vivos). El cuarteto de homicidas, todos albañiles de oficio, los transbordaron a una pequeña camioneta Nissan y otra “estaquitas” de 3.5 toneladas; llevándoselos a un oscurísimo basurero de Cocula, en donde los acribillaron aluzándose con celulares, para después con 50 litros de gasolina y tres llantas como combustible, quemarlos hasta convertirlos en cenizas, en una madrugada fría y lluviosa. Para al día siguiente, sólo tres de esos asesinos, encontrar los huesos calcinados y meter --hasta el último puñado de ceniza--, a todo resto de los 43 cuerpos en 8 bolsas negras de plástico llenas a la mitad, que tiraron al cercano río San Juan. Tan, tán, fin del cuento “Ayotzinapos”. Firmado con orgulloso cinismo por el pasado gobierno de la República”. Fin de la cita.

Hoy el chaparrito-anciano-enfermo-millonario es un convicto procesado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Las mentiras en la política deberían conducir siempre a la cárcel. Primera lección del caso Ayotzinapa.

Segunda enseñanza. El Ejército Mexicano tenía por lo menos un soldado infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, para obtener informes sobre lo que internamente ocurría en la escuela de marras. De nada sirvió, peor aún, en la masacre su espía también fue ejecutado. --De que la perra es idiota hasta a los de su propia casa mata--. La denominada “inteligencia” militar o civil que manda infiltrar agentes, ya es una basura de la historia de la segunda guerra mundial y de la guerra fría. Ya no son necesarios los afamados, pero bastante torpes e ignorantes, espías-orejas de Gobernación. Uno se pregunta si todavía habrá algún jefe militar o ejecutivo federal-estatal, que tontamente piense que un ser humano puede escuchar conversaciones de viva voz, memorizarlas, si acaso grabarlas, para después mandar reportes a sus superiores de lo que considera importante. ¿Será posible tanta sandez de los mandos que toman decisiones importantes en este bendito país? Señores del sector militar, señores de Gobernación, señores del poder real económico-político-social ¿quieren saber qué pasa en una jodida Normal de algún estado de la República, o mejor aún de cualesquier foco de infección social anárquica? Pues miren no es tan complicado; hablen-negocien-compren los servicios de Whatsapp-Facebook-Youtube-Telcel-ATT-Movistar, y demás empresas en la cadena de telecomunicaciones y sabrán la verdad de todo movimiento anti-sistémico. Y esa verdad escrita en cada mensaje, en cada conversación escuchada, en cada dirección fijada, en cada video grabado, minuto a minuto, todo ello analizado con mediana inteligencia humana, los hará cada vez más poderosos. Ya los hackers de “Guacamaya” lo han confirmado por enésima vez.

Tercera lección. En todo país donde el poder es corrupto y corruptor, es indispensable para obtener y conocer verdades sobre un caso de lesa humanidad, acudir al respaldo y compromiso de grupos de expertos extranjeros. De respetadas instituciones externas, que nada tengan que ver con el país en cuestión. Sólo la ética, profesionalismo y dignidad personal de investigadores ajenos a las atascadas redes del poder local, pueden intentar desafiar a ese mismo poder en el vital trabajo para el que fueron convocados. Ejemplar ejemplo el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por sus siglas: GIEI. De no ser por estos extranjeros, mujeres y hombres con dignidad y valor, la madeja de lo que realmente ocurrió en Iguala hace 8 años, hubiera tardado más o menos los mismos 30 años en desatarse, como en la matanza de Tlatelolco.

Dadas las resoluciones actuales del caso no puedo evitar recuperar lo que analice del suceso en 2019 –con perdón de mis respetados lectores-- suscribí: “Todas las indagaciones profesionales independientes, ajenas al poder político mexicano, marcan perfectamente la ruta crítica de lo que ocurrió en la desaparición-masacre de estos pobres jóvenes, cuyos restos, es evidente, jamás serán encontrados. Investigaciones que sin lugar a dudas conducen al Ejército destacamentado en Iguala, como responsable por acción u omisión. Al Ejército en su zona de responsabilidad militar geográfica; claro está, no a toda la Secretaria de la Defensa Nacional. Es al 27 Batallón de Infantería con residencia en Iguala y a su comandante en jefe, José Rodríguez Pérez, al primerísimo al que una renovada indagatoria ministerial responsable y efectiva del lópezobradorismo actuante, debe ubicar, convocar, interrogar. Hacer declarar: ¡Qué jodidos pasó esa noche en Iguala, Coronel! ¡Respete al nuevo Gobierno, honre su investidura militar y obedezca a su nuevo Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México! ¡Declare! Las pruebas documentadas son contundentes. De acuerdo a todas las investigaciones ministeriales y periodísticas, en miles y miles de páginas certificadas, todo conduce a que fueron elementos del 27 Batallón de Infantería, los involucrados en la desaparición de los 43 normalistas; o por lo menos, por lo menos, es el ente institucional que realmente sabe qué pasó esa trágica noche en Iguala”. Fin de la segunda cita.

Hoy quien fuera Teniente y ahora General retirado, el mismo José Rodríguez Pérez, es un lloroso reo en el Campo Militar No. 1, bajo los cargos de delincuencia organizada.

No obstante, no todo se sabe. No todo se quiere dar a conocer. Se sigue ocultando que fue del quinto camión foráneo secuestrado esa noche por los estudiantes, que las investigaciones indican iba cargado de droga y que sería el verdadero móvil de toda esa terrible y criminal matanza. Se sigue sin hablar nada de los videos desaparecidos (esos si desaparecidos) del Centro de Control y Comando de Iguala que con cámaras y micrófonos estaba operando con normalidad esa noche, y por tanto, informando en tiempo real todo lo que pasaba en esa pequeña ciudad. Videos faltantes que sin duda demuestran que ¡Fue el Estado! Más allá de detenidos y prófugos. Más allá de la ignominia de hechos innegables. Cancelar, evitar, prevenir la repetición de otra brutal masacre semejante en el futuro de México, es lo que sigue estando en juego.