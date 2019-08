Las esclavas de los esclavos

Valen algunos apuntamientos a propósito de los eventos del viernes 16 en la Ciudad de México, en que un contingente de mujeres protestó con violencia contra las agresiones de que son objeto en todo el país, y el reproche oficial a las “pintas” en la Columna de la Independencia y otros lugares públicos, que el presidente de la República y la Jefa de Gobierno evadieron relacionar con los detonantes de esa manifestación.

Condenaron la violencia durante la marcha en la que dijeron hubo provocadores, e invitaron al diálogo, mas fueron silentes para desnudar, expresamente, las causas de los quebrantos al derecho de igualdad y respeto a las mujeres.

Queda la impresión nacional que a esos funcionarios les inquietaron más los pintarrajos, que las muertes y violaciones de casi 9 mujeres diarias en el país.

Las estadísticas de los agravios a las mujeres avergüenzan a cualquiera. Todos hablan de los efectos, unos cuantos, del virus ponzoñoso que invade a la sociedad.

Si se quiere por simpatía, como opción que abrace la dignidad humana, mientras el modo económico de producción capitalista, neoliberal, vamos, no transite al socialismo, mujeres y hombres seguirán siendo venero de explotación; de energía laboral que genera el capital del que se adueñan los dueños de la tierra, la industria, el comercio y el manejo del dinero.

Los trabajadores producen el capital, los patrones almacenan el producto, le fijan precio, venden y capturan tres beneficios: la propiedad del producto, su comercio y utilidad, amén de asalariar a los trabajadores que compran lo que ellos mismos producen.

Entiendo que mencionar socialismo escandaliza, se activan los mecanismos inmersos en la consciencia colectiva para repudiarlo, para que los manipulados e intimidados protejan a sus sacrificadores.

Los eslabones se enlazan con las normas jurídicas que dan seguridad y permanencia al sistema que, representado por las clases dominantes, éstas deciden cuáles son los partidos, dirigentes políticos, representantes “populares” y organizaciones civiles “admitidas”.

Podrán variar algunos factores, formas y mecanismos, pero no la sustancia: mediatización y conducción del pueblo, a conveniencia.

En la democracia socialista el proletariado asume el poder a veces por la revolución, crea el partido de masas único y el poder genuino, de trabajadores, campesinos y empleados; se ejerce con rigor, disciplina política y evita retroceder para que la antigua clase dominante no regrese a expoliarlos.

Por eso los expertos sostienen que esa es la democracia legítima. El Estado tiene el control estricto del mando económico, la producción y la educación laica, siempre, con un sentido científico de solidaridad humana internacional.

La República Popular China, con su Partido Comunista, se percató de la importancia de incursionar en el socialismo de mercado, en la economía globalizada, el marxismo a la China, como ellos dicen, para satisfacer las necesidades de su población inmensa: 1,300 millones de personas.

China es un coloso, compite con cualquier nación capitalista, trata de igual a sus socios y hace negocios, redistribuye el ingreso, supera niveles de pobreza, controla su “economía liberada”, evita la concentración excesiva de capital, invierte en educación e investigación científica.

No pocos afirman que el socialismo a la soviética fracasó, que era una dictadura, como otros sostienen que el cristianismo, después de 2000 años, no ha triunfado sobre el mal.

En otras ocasiones referí que en Cuba no hay feminicidios como variable delincuencial impactante, tampoco ejecuciones extrajudiciales, narcotráfico, desapariciones, secuestros o extorsiones, y de haber violencia contra las mujeres merece saber en qué grado y de qué tipo.

El machismo es una de las tantas conductas económico-culturales capitalistas en el que dominan las cosas sobre los hombres, en el que la mujer está destinada al sometimiento al varón, a obedecer y, en la canción de John Lennon “Woman Is The Nigger of the World” (La Mujer es el Negro del Mundo) a ser la esclava de los esclavos, diría, la explotada de los explotados.

Mujeres y hombres son víctimas del sistema que los nulifica como seres dignos, porque, como escribió Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (Q.E.P.D.), si el mercado llegó para quedarse, conviene aprender a vivir con él sin que sus formidables fuerzas nos hagan perder de vista que debe estar al servicio del hombre y no a la inversa.

Sin embargo, la realidad descarna la verdad: en este modo de producción el hombre está al servicio del mercado constructor de la desigual multi relación mujeres-hombres; laboral, en el lenguaje sexista, la seguridad y las oportunidades, en conjunto, nugatorio de la dignidad humana.

El gobierno federal no profundiza en esas raíces discriminatorias; no toca el sistema neoliberal capitalista, a pesar de las declaraciones institucionales, evade admitir que ahí está la causa de los feminicidios, el acoso y la violencia contra las mujeres, más en las pobres, indígenas o mestizas sin opciones de superar su elemental formación de lecto-escritoras funcionales para trabajos y servicios básicos.

Ellas son las sin voz, las olvidadas, las asesinadas, las que dejan huérfanos, padres y hermanos doloridos para toda la vida, no las que forman el círculo del poder político y financiero, o que se oponen a la interrupción del embarazo por motivos religioso-políticos; mujeres con privilegios contra mujeres en desventaja. Obsceno.

Otro tema son la franja social de mujeres con espacios laborales como profesionistas o empleadas que, tampoco están libres de un mundo libre de violencia… ninguna.

Cortar los recursos para Casas de Resguardo de mujeres violentadas es prueba del desdén a sus derechos, a visibilizar la misoginia como funesta acción; resulta una especie de aval permisivo a la violencia contra las mujeres.

¿Qué esperaban de esa marcha feminista en la Ciudad de México, elemental, contra la terrible violencia? Es una reacción a la discriminación institucional (de y por el Estado) y la estructural (de y por la sociedad) que todos reprueban en el discurso, pero, intocadas por los funcionarios responsables, adictos a los vicios de la sumisión y del silencio.

Igualdad constitucional, en tratados internacionales, leyes, protocolos, congresos, cursos y talleres a favor de la no violencia, de nada sirvieron a las asesinadas o ultrajadas, por omisión del Estado en cumplirlos.

Sabemos de instituciones defensoras de los derechos de la mujer y organizaciones civiles “admitidas” que celebran congresos, asisten a reuniones internacionales, emiten comunicados de “profunda consternación y preocupación”, divulgan estadísticas, pero no enseñan la semilla del holocausto: el modo de producción capitalista.

¡Vivamos de la simulación!, parecen exclamar entre exquisitos platillos, certificados de asistencia, selfis, brindis y abrazos, mientras… siguen asesinando mujeres comunes… o destacadas.





