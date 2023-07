Las evidencias aparecen de repente y Romo denuncia a Xóchitl

El pasado viernes, en mi programa en Grupo Fórmula, tuve la oportunidad de entrevistar a Víctor Hugo Romo, quien fue jefe delegacional perredista en Miguel Hidalgo desde 2012 hasta 2015, y posteriormente, de 2018 a 2021, alcalde morenista en esa misma circunscripción. Actualmente, es un colaborador cercano de Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Un día antes de la entrevista, Romo presentó una denuncia penal contra la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien fue delegada en Miguel Hidalgo y ahora aspira a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. La denuncia incluye acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.

Es interesante notar que Xóchitl sucedió a Romo en el cargo para el periodo 2015-2018, tras vencer al candidato perredista David Razú, y luego, en 2018, Romo asumió nuevamente el puesto.

Durante la entrevista, le pregunté por qué esperó entre cinco y siete años para denunciar estos presuntos delitos de Xóchitl. Él explicó que la ha denunciado unas 13 veces en los últimos nueve años por diversos motivos, pero que la denuncia más reciente no la hizo antes "porque no cerré el círculo (...) yo ya tenía indicios de que había sido contratada por desarrolladores inmobiliarios (...) empecé a abundar, a generar elementos, pero después que se hizo pública la información, en donde había transacciones, depósitos, en las cuentas bancarias de estas dos empresas, pues es donde se cierra el círculo (...) y da elementos, da pie a que yo presente una denuncia".

Según Romo, dos empresas de Xóchitl, High Tech Services y Omei, fueron contratadas por Symetric Group Inmobiliario para brindar servicios de mantenimiento y tecnología en los desarrollos inmobiliarios Distrito Polanco y One Marina Park. El problema, según él, es que "ella era la delegada en funciones. A ella le corresponde dar los permisos, las licencias, las autorizaciones, la publicitación vecinal y todos los procesos, la supervisión, la fiscalización, y que la obra se haga de manera adecuada (...) Tú no puedes ser autoridad y no puedes estar promoviendo tus empresas para recibir jugosos contratos por más de 70 millones de pesos (...) Hay un procedimiento legal por la ley de servidores públicos en donde se puede excusar por un conflicto posible de interés. El problema es que no se excusó. Ella, siendo delegada, también era socia y recibió esos contratos del 2015 al 2018 cuando entregó los permisos correspondientes para el desarrollo de proyectos inmobiliarios".

Insistí en cuestionar a Romo sobre por qué no había presentado la denuncia antes. Él respondió que consideraba necesario contar con evidencias sólidas de un delito antes de presentar la denuncia.

En mi opinión, resulta bastante curioso que las evidencias del presunto delito hayan salido a la luz justo después de que el presidente López Obrador destapara a Xóchitl como una candidata opositora, lo que, tal vez sin que él se diera cuenta, ha generado preocupación entre las filas morenistas.

Esperemos a ver qué determina la fiscalía, la cual está en manos de Ernestina Godoy, una aliada de Claudia Sheinbaum. Quizás sería conveniente que Godoy se excusara del caso por un posible conflicto de interés.

