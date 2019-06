Las exigencias después de las elecciones de 1988

Por demás polémicas han resultado las diferentes propuestas de reforma en materia electoral que se vienen manejando desde hace meses, llamando la atención, para muchos, que las más radicales provengan de legisladores pertenecientes al partido político actualmente en el poder.

Los logros obtenidos a la fecha, puede decirse que en general provienen de las exigencias de la sociedad y de la oposición, en las que participaron múltiples personas que ahora llevan las riendas del país.

Con el propósito de contextualizar y valorar los reclamos derivados de una inconformidad generalizada con motivo de las, hasta la fecha, cuestionadas elecciones presidenciales de 1988, en virtud de lo cual fue derivando la creación de organismos electorales autónomos, un padrón electoral confiable, equidad en la contienda, un servicio profesional electoral imparcial, etc., se impone retrotraer diversos planteamientos formulados durante los trabajos que llevaron a la reforma electoral de 1989 y 1990.

En su colaboración “El surgimiento del IFE” el analista y político mexicano Jorge Alcocer Villanueva, ofrece información relevante sobre lo anterior en el libro “El Instituto Federal Electoral Presencia y legado” (INE, 2016, consultado el día 24/junio/2019 en http://biblio.ine.mx/janium/Documentos/IFE_presenciaylegado. pdf), dando testimonio de su participación y de la de otros actores políticos en los trabajos de la citada reforma, como lo son Fernando Gutiérrez Barrios (entonces secretario de Gobernación) Porfirio Muñoz Ledo (actualmente presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión), Diego Fernández de Ceballos, Antonio Lozano Gracia, Manlio Fabio Beltrones, José Luis Lamadrid, entre otros.

Respecto de la crisis de 1988 y del surgimiento del IFE, Alcocer señala que “En su mensaje de toma de protesta (primero de diciembre de 1988) Carlos Salinas de Gortari había ofrecido a las oposiciones una nueva reforma político-electoral; era evidente que la pergeñada por Manuel Bartlett en 1986 había fracasado. El nuevo presidente se abstuvo de fijar los puntos de la agenda para la reforma a la que se comprometía, su llamado era de orden general y se entendió más como un mea culpa por la ´caída del sistema´ que como un proyecto de transformación del sistema electoral” (ídem, p. 25).

Por otra parte, en cuanto a la disputa por la “paternidad” del IFE, y después de mencionarse diferentes consideraciones sobre el particular, se manifiesta que “De mi parte suscribo lo que Diego Fernández de Cevallos escribió en 2005: el IFE fue una obra colectiva, el resultado de una crisis política (1988) y el producto de la tenacidad de varias generaciones de mexicanos que trabajaron por la transición a la democracia” (ibídem, p. 23). En tal virtud, reitero lo que he venido sosteniendo desde hace tiempo coincidentemente con otras personas, en el sentido de que el IFE –ahora INE- no es producto de la buena voluntad de quienes en aquel entonces detentaban el poder, sino del hartazgo y de las exigencias sociales para acabar con el régimen autoritario existente y que con la “caída del sistema” se agravó, lo que efectivamente, en un mea culpa, orilló a Salinas de Gortari a abrir la puerta a una nueva reforma electoral para aminorar la presión y el descontento social. Tampoco hay que olvidar que el entonces Gobierno y el partido del cual había emanado, no contaba con la mayoría calificada de diputados federales para aprobar reformas constitucionales, lo que indudablemente influyó para buscar el consenso con otras fuerzas políticas.

En relación con el acuerdo primigenio para rediseñar la integración de la Comisión Federal Electoral (CFE), Alcocer Villanueva refiere que dicho acuerdo fue escrito por Porfirio Muñoz Ledo (quien era uno de los dos comisionados del PMS, luego PRD, ante la CFE) en una tarjeta tamaño esquela “…que decía más o menos lo siguiente: En el órgano máximo de dirección del organismo electoral federal ningún partido, alianza de partidos o entre estos y el gobierno, podrá tener mayoría predeterminada de votos” (ibíd., p. 21). Tal compromiso reflejaba una evidente disparidad en la contienda electoral, que a la fecha se puede decir ha sido superada, quedando pendiente de resolver la suspicacia por la manera en como son designados los consejeros electorales del actual Consejo General del INE.

Asimismo, en los foros de consulta para la reforma que nos ocupa, los reclamos de la oposición -que fueron compartidos por intelectuales y académicos- versaban sobre la mayoría absoluta del PRI en la CFE, por el control gubernamental del proceso electoral y por la manipulación del padrón (ídem, p. 29). Aquí surge otra cuestión que ocasionaba un gran descontento, pues no se contaba con un padrón electoral confiable, llegándose a afirmar que “hasta los muertos votaban”, en virtud de que personas fallecidas aparecían en él. Tampoco existía la credencial para votar con fotografía.

Vale la pena tener presentes testimonios que, como los anteriores, dan cuenta de que hemos venido superando amplias inconformidades derivada de la manipulación de los procesos electorales por parte del gobierno y del partido político en el poder. Contamos con órganos electorales que gozan de una notable autonomía y con un servicio profesional imparcial, así como con un padrón electoral y una credencial para votar con fotografía confiables, entre otras bondades.

No podemos permitir que en una vorágine de propuestas y de infundios se desvanezcan logros e instituciones tan fundamentales para la vida democrática del país. Si algo hay que fortalecer y/o rectificar, pues adelante, pero ni un paso atrás a las conquistas sociales. La austeridad es necesaria, pero hasta donde sea factible.