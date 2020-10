Las famosas diligencias, medio de transporte en el estado de Chihuahua (Cuarta parte)

/ Esta era una de las diligencias que cubrían la ruta de Chihuahua al Paso Texas. / Caminos peligrosos y difíciles tenían que sortearse en cada viaje por diligencia. / La llegada de la diligencia a un pueblo, representaba esperanza para los pasajeros de tan peligroso y rudo viaje.

Las malas condiciones del coche hacían más agudos los efectos hacía la anatomía de los pasajeros, ya que al terminar el día quedábamos maltratados, molidos y quebrados como si el viaje habría sido en carretas. Pero fuera de esto, la empresa ofrecía una oportunidad para que los pasajeros llegaran a la casa del señor don Ramón Morín, en donde se tenía la fama de pasar la noche en una cama “sabrosa” que volvía a reanimar las fuerzas perdidas en el viaje. Así mismo se servía abundante y excelente comida, con una atención y servicio muy bueno por parte de su propietario tan fino y esmerado que hacían olvidar por el momento las fatigas del trabajoso día. “Ya cuando terminé inmediatamente –comenta don Filemón- me levanté para dirigirme a descansar cuando apareció el señor Morín a esos de las doce de la noche anunciando que la cena estaría lista a las 12 de la noche, más valiera seguir durmiendo que cenar a altas horas de la noche después del tan cansado viaje, pero no había de otra porque la diligencia tendría que salir a esa hora para aprovechar la obscuridad y evitar que el calor infernal no afectara nuestro destino.

“Se llegaron las 10 de la noche y para ese momento estaba a medio dormir, aprovechando en lo posible saldar el cansancio y traducirlo en más fuerzas. Sin embargo, también era necesario tomar la cena para tener fuerzas y seguir dormido a lo largo de la noche y llegar al siguiente destino que sería Camargo.

Eran las 11:45 de la noche cuando el señor Morín nos llamó a tomar la cena. Estaba rica, más aún con la tasa caliente de café ranchero acompañado de unos ricos frijolitos con tortillas de harina y unos huevos acompañados de chile chilaca. Bueno después de esto, fuimos a recoger las maletas y nuestras pertenencias del cuarto para abordar la diligencia que ya estaba a las afueras de la casa del señor Morín. Era nuevamente viajar hacia un destino incierto, porque desde el primer momento que subí a la diligencia en la ciudad de Chihuahua, tuve bien en claro en mi mente de los peligros a los que me podría enfrentar.

Pero lo que me daban muchas fuerzas, eran las oraciones de mis hijos y mi esposa que los llevaba en mi corazón.

“Era la una de la mañana cuando nos llamaron a abordar la diligencia y todos estábamos listos para salir de “La Cruz”, Chihuahua; todo estaba en tinieblas, y sólo los coyotes se escuchaban muy cerca de donde nos encontrábamos; me daba miedo partir nuevamente a lo desconocido, pero no había remedio, ya que el siguiente destino, un poblado llamado “Punta de Agua”, lugar intermedio hasta antes de llegar a Camargo. Calculaba que a la Villa de Camargo llegaríamos al amanecer, deseando de corazón que así fuera. Por fin, después de dormir un rato me desperté gracias a un brinco provocado por una piedra en la diligencia. A lo lejos, se apreciaba el alba que emitía su apacible claridad. Al llegar a la antes “Santa Rosalía” y mientras que la diligencia bajaba y subía la correspondencia, me bajé para disfrutar del fresco de la mañana y deseoso de ver que tanto había progresado Camargo desde la última vez que había venido por lo menos hace 10 años; para eso, me dirigí a la plaza principal donde observe y disfrute de un bonito bosque de fresnos enormes que alegraban la mañana.

“Me complacía porque el pueblo de la Villa de Camargo años atrás, era tan sólo un lugar sin futuro, pero ¡Vaya sorpresa! que tuve cuando todo esto había cambiado, pues aparte de que estaba muy limpio, los lugareños me comentaron que se veía un progreso importante, experimentado en los últimos años. Sí, la perspectiva fue otra y el concepto que se me vino a la mente de Camargo, es que estaba en franco progreso gracias a la agricultura y las cosechas de algodón que en los últimos años habían sido abundantes, según me lo había contado don Hilario, habitante del lugar con quien tuve el agrado de platicar.

“El carrocero gritó: ¡Vámonos! Y me apresuré a subirme a la diligencia con mi amigo Eugenio, el cuál comentó que estaba adolorido de la espalda y que había tenido que tomar algo para aguantarlo. Empezó la travesía y a lo lejos se observaban algunos ranchos ganaderos recientemente formados. Me ponía a rezar en forma discreta para pedir a Dios por mí familia y por todos los que estábamos en el viaje. Ante una aparente bonanza que se observaba por los cuatro puntos cardinales a partir de la culminación de las suicidas guerras contra los apaches que trajeron muerte y desolación en la región. Tal era esto que todos los pobladores que estaban en las márgenes del río Parral a unos 40 kilómetros hacia el sur en lo que alguna vez le llamaron la hacienda de “Santa Cruz de los Neris”, los que salieron despavoridos por los continuos asediados de los temibles apaches. Sin embargo veía en el 9 de abril de 1872, que ya no era la misma situación. ¡Qué bueno!

“Ya deseaba que llegara la diligencia a la próxima parada para almorzar y así fue; me bajé con gusto para sentarme con mi amigo Sánchez y disfrutar de un café ranchero y unos ricos huevos estrellados con tortillas hechas a mano. Platique con doña Emilia la cocinera y con su esposo don José, sobre la próxima estación y ellos me comentaban que la próxima sería en cuatro horas más. Pagué mi desayuno y agradecí a tan amable matrimonio conduciéndome hacía la diligencia. Pasó el tiempo y en el paisaje desértico chihuahuense, se divisaba un oasis en medio de la nada; era el Valle, donde se apreciaba una gran arboleda que ahuyentaba el calor del infernal desierto. Demasiados álamos, sauces, fresnos, nogales y árboles frutales que se encontraban cerca del río que llevaba aguas abundantes y cristalinas, ese era el nuevo escenario que nos encontrábamos en el Valle de Allende y que sería un paso importante para poder descansar un momento hasta antes de llegar a Parral.

“Que delicia pasar por este lugar, pues me comentaban que el Valle era muy famoso por su tradicional feria que año con año se celebraba y, no se diga de las hermosas mujeres y de frutos frescos que se podía disfrutar. Precisamente tenía la oportunidad de bajarme para comprar algunas cosas y disfrutar de sus aguas frescas, pues el vehículo se detendría por cerca de una hora a cambiar de bestias y de correspondencia. Disfrute al máximo de los 60 minutos que tenía; fueron para mí horas pues me ayudó a recuperarme del terrible viaje. Bueno, sin remedio se acabó el tiempo y el viaje tenía que continuar y la siguiente y última parada por el día sería la ciudad de Parral a la que llegaríamos tarde, cuando el sol se ocultara como a eso de las siete u ocho de la noche.

“En el camino estaba un anuncio agujereado por las balas que indicaba que para llegar a la ciudad de Parral, se tenía que tomar el camino llamado “El Caracol”, le llamaban así por sus constantes curvas y vueltas que lo hacían un camino muy peligroso, pues entre los lomeríos había el riesgo que cayeran piedras o que éste se desplomara hacía algunos acantilados. Por fin entramos a la ciudad con sus calles empedradas y casas de dos pisos muy amplias y elegantes, debido a que en esta población vivían eminentes personajes, dueños de minas. La diligencia llegó cerca de la plaza principal, la cual estaba adornada con bonitos jardines y bancas cómodas y alumbradas con lámparas con aceite de petróleo, la cual cuando llegamos ya estaban encendidas... Esta crónica continuará.

