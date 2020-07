Las heridas de México y sus curanderos

Los gobiernos populistas han existido desde miles de años. Hoy veremos un sistema político religioso, cuyos dirigentes eran engañadores. Había corrupción, inmoralidad, robos, homicidios, impunidad, esa era su enfermedad. Sus líderes eran médicos nulos, que aplicaban cataplasmas en vez del bisturí, es decir: soluciones de fondo ó políticas públicas. “No se alarmen, todo va bien, todo va bien,”-decían- cuando nada iba bien sino de mal en peor.

En el siglo quinto A.C. se desarrolla la historia de una doncella bella y delicada que, en realidad es Jerusalén, ciudad anteriormente próspera, y no acostumbrada a las penurias, que eventualmente atravesarían con el sitio del ejército caldeo.

Las heridas del pueblo judío habían sido autos infligidas, por adulterar con dioses ajenos y, dejar el pacto de su Dios. Las calamidades que ahora padecían eran consecuencia de ello.

Sus enemigos los habían empobrecido llevándose lo mejor de la tierra; azolaron y quemaron sus ciudades. Sus gobernantes, hacían alianzas “estratégicas” con Egipto y Asiria, sin beneficio alguno. Eran como cisternas rotas que no retienen agua.

El clímax de violencia tuvo lugar en 586 A-C cuando Nabuzaradán quemó la ciudad de Jerusalén. Tragedia sólo comparable con la toma en 70 D.C. por el general romano, Tito.

Los israelitas fueron un pueblo herido, muy golpeado por sus enemigos, en este caso los caldeos, mientras sus dirigentes político- religiosos, los engañaban diciendo que todo está bien. La frase descrita por Jeremías es elocuente: Con pañitos de agua tibia pretenden curar la herida de mi pueblo. Insisten en que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Jer: 14 TLA.

Las heridas quedarían expuestas por la violencia y rapiña con que sus enemigos se ensañaron quemando sus ciudades, quedando desiertas y sin morador. Los caldeos no discriminarían sexo ni edad, porque sería preso tanto el marido como la mujer y, los muy ancianos; aún sus mujeres pasarían a ser de otros.

Hoy, México también esta sitiado e incendiado por criminales, son elocuentes las imágenes de negocios quemados, cuyos propietarios se niegan o no pueden pagar la cuota de extorsión: vehículos, tracto camiones, casas echas cenizas, sin quien responda por los daños.

En la sierra quedan atrás pueblos fantasmas, mientras sus lugareños migran a las ciudades, por no pagar la cuota o ser obligados por criminales a trabajar para ellos, queman sus propiedades, violan a sus mujeres, mientras el gobierno no se da por enterado o más bien fingen no saber lo que sucede.

Entre tanto, el presidente a diario tiende una cortina de humo, en sus “conferencias” mañaneras, entreteniendo al pueblo con chascarrillos, cambiando la agenda mediática, con temas banales, intrascendentes, diciendo: “Vamos bien; ya domamos la pandemia; el peso está fuerte” cuando en realidad todo está mal.

No se persigue a los criminales. El caso LeBarón sigue impune, sin sentenciados, mientras se acumulan, cientos de crímenes más sin resolver en total impunidad.

El 14 de julio había, 304,435 infectados y, 35,491 más 485 muertos por Coronavirus, en México, a las 22:33 GMT. Según Worlometers. No hay responsables serios que adviertan a los ciudadanos de los peligros de contagio. Quien debería ser el atalaya, ha faltado al juramento hipocrático, manejando el tema políticamente. Se dejó la responsabilidad a los estados, y después dice el epidemiólogo, Hugo López Gatell, que los estados no están enviando la información correcta para encender el semáforo.

Los curanderos de México, frase literal y, no sólo filosófica, empezando por el presidente, que se ha negado a usar mascarilla dando el mal ejemplo. De por sí, el pueblo es ignorante, pero eso sí, AMLO, ha practicado desde su toma de posesión las supercherías, el permiso a la “madre tierra” y, sus estampitas milagrosas como su escudo “el detente” contra el Coronavirus. Sólo le faltó Malverde.

Lástima la gran preparación académica del epidemiólogo y vocero de salud Hugo López Gatell, que ha manejado la pandemia políticamente, con un sub registro de muertos e infectados por Coronavirus. Además que, no quieren aplicar pruebas para que no se incremente la pandemia.

Otro curandero del régimen de la 4ta P, es Miguel Barbosa, gobernador de puebla, quien había dicho que, “el Coronavirus es una enfermedad de los ricos; los pobres somos inmunes” por cierto, un multimillonario que, se dice, adquirió una residencia valuada en 120 millones de pesos del ex presidente Miguel de la Madrid en Coyoacan. ¡Qué pobre! El área que ha de tener de baños, no lo tenemos algunos de casa. También dijo este curandero que el mole de guajolote es una vacuna contra el Coronavirus “Yo vengo a vacunarme a Ajalpan, en contra de este organismo. Me dijeron que la vacuna que ya se descubrió en contra del coronavirus es un plato de mole de Guajolote”: CNN.

No pos con esta gente tan preparada que hay en el gobierno, resulta obvio que el pueblo llano no crea en el Coronavirus, con las consecuencias funestas del incremento de la pandemia, por falta de seriedad de sus gobernantes, ya que: “curan las heridas del pueblo de México con liviandad- con pañitos de agua tibia- diciéndoles que todo está bien cuando todo está mal”.