Las histéricas no somos lo máximo

Pasan los días de encierro, cuido y educo a mis hijos en casa, si aprenden algo es mera coincidencia, pero de pronto me miran con horror, lo hice de nuevo me puse berrinchuda y me tire al suelo como Libertad Lamarque para chantajearlos y que hagan la tarea, me tomo un te de tila, veo una película edificante de Robert Rodríguez y dejó de atormentarlos.

Mis únicas salidas son al trabajo y al súper mercado, si me enojo con mi marido porque hace 16 años me regaló rosas rojas en lugar de amarillas, es el encierro, pero no todo es el encierro. Los siglos de reclusión en casa invisibilizaron la maldad femenina pero no la desaparecieron, eso es científicamente imposible. En México la cantidad de varones encarcelados representa el 95% y la cantidad de mujeres es el 5% restante, lo que nos haría llegar a la conclusión de que la maldad se aloja en el cromosoma “Y”, sin embargo, tuve una abuela que demuestra que la maldad y la misantropía femenina existe. Si llegabas temprano y fresquecita de la escuela, tiraba a matar: “Ahí vienes toda fresca y descansada seguro no hiciste nada, no has de haber entrado a la escuela” –y si luego te toca clase de natación- “Mmmm, toda acalorada, malvestida, seguro andabas metiéndote con hombres “. ¡Pero qué le pasa a esta vieja!, si escupes por aguado y si no por reseco. Su intención era quitarte la humanidad con toda la eficacia e impunidad de una bala.

No es científico que el cromosoma “Y” contenga el secreto del mal, es sólo que en México, donde apenas se acaba de aprobar la ley Olimpia contra la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento de la persona, pues estamos muy lejos de tener variables; conductas observables y punibles en la maldad femenina. Eva y Lilith, son la misma persona cambiándose de ropa y quizá las mujeres que están en prisión sean las menos peligrosas.

Las mujeres cometemos delitos principalmente en el ámbito de la violencia familiar, pero estos delitos son tan lesivos como difíciles de probar. Sólo un hombre sería tan bruto como para dejar evidencia del ejercicio de la violencia emocional. En Estocolmo un hombre fue sentenciado por el delito de violación, ya que a distancia y mediante el uso de palabras, convencía a las jovencitas a que se masturbaran frente a la cámara de internet, por lo que equiparan la inducción a la masturbación con la violación, siempre que haya un engaño de por medio.

La primera conducta violenta de una mujer es el embarazo, sí señor como lo oyen. Un hombre podría tener un lustro con su novia, esposa o concubina, quien comprende que en este momento –por haberlo así acordado la pareja- no es un buen momento para bebés. De pronto y por una tontería el varón ve una chica débil, frágil y que se desmorona, la saca de la fiesta y se ofrece a llevarla a su casa y una cosa lleva a la otra y después de tres encuentros sexuales la chica está embarazada ¡eso es un delito contra una mujer!, un hombre y un niño no deseado que va a nacer porque su madre necesita que la mantengan y no quiere trabajar.

Sabía usted que en Chihuahua sólo el 60% de mujeres trabajan, 10% menos que el resto del país. La mayoría buscará parejas sexuales que explotar económicamente a través del embarazo y ese dinero lo gastará, esté casada o soltera. Un grupo cercano al 20% ni trabaja ni explota a los hombres, vienen de familias de clase media alta. Estamos por las ramas en la igualdad si lo que más nos gusta en la vida es ver televisión, hablar mal de los hombres y ponernos borrachas los fines de semana. Las mujeres deberíamos estar haciendo ciencia, escribiendo libros, sinfonías, revolucionando la educación, no utilizando a los niños y la alienación parental para hacernos de recursos económicos, en un proceso que, además, destruye la identidad del niño o niña.

Por el contrario una mujer que trabaja y tiene una doble jornada es extremadamente mal vista, las mujeres que no tienen trabajos remunerados son las preferidas del cliché y la mercadotecnia, de hecho dejé de comprar una marca de queso porque su publicidad me pareció insultante; la marca en cuestión mostraba una mujer levantando un ancianito, planchando la ropa y arrullando un bebé, juré no compraría jamás una marca de queso me minusvaloraba y me hacía invisible, creo que imaginan que las mujeres laboralmente activas llegamos a la casa y cantamos aquello de salchicomula patadabula bibidi babbidi bi, y el trapeador sale como loco trapeando solo, y la plancha por sí sola deja las camisas listas; como si no educáramos a nuestros hijos, llegáramos barridas a tercera base para preparar la comida y antes de dormir dejáramos la ropa lista.

Publicidad engañosa, que plantea paradigmas que no existen y arruina la vida de hombres y mujeres, porque un hombre que fue educado de niño, a cintarazos como un machito, en realidad será un hombre inseguro que con toda facilidad caerá en las garras de esa mujer que no quiere trabajar, ya que él presupone que dada la dependencia económica ella se quedará con él sin necesidad de cuidar el frágil amor. Al rato le pone una sirvienta para que no se cansé con el trabajo doméstico.

Así como hemos creado un violentómetro para los hombres tendríamos que trabajar fuerte en uno para las mujeres, más complejo, porque las mujeres usamos el lenguaje, el chantaje sexual y la alienación parental para conseguir que nos den dinero, que se rompa una relación o incluso forzar a un hombre a cometer delitos, - ya escucho a las feministas-, pero lo que se puede hacer de un lado se puede del otro.

Muchas veces he denunciado que el 80% de los hombres separados de la madre de sus hijos no aporta la pensión alimenticia, lo que constituye un delito, aunque no está demás preguntarnos quién es la autora intelectual de ese delito, la que también debería ser castigada por la ley: muy probablemente una mujer, además, el pasado sexenio dejaron claro que el mal no sólo se aloja en el cromosoma masculino. Lucha, ahí te hablan, Pety, no te escondas, y no le sigo porque sé que usted conoce otras tantas.

Si tuviéramos la certeza de que la delincuencia se alberga en el cromosoma “Y”, tendríamos el problema resuelto, pero nada es tan fácil, sobre todo porque nadie quiere llamar al orden a las mujeres, aun a las más misóginas.

En un estado donde abundan los feminicidios, yo me quedó con la duda: ¿Cuántos de esos feminicidios habrán ocurrido con la complicidad o la coautoría de una mujer?