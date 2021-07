Las infancias y la 4T

Ciudad de México.- Para cualquier persona es claro que, si se quiere transformar un país, hay que trabajar con las infancias. Raro que en este movimiento impulsado por el presidente ni los ve ni le interesan. ¿Será porque es solo un movimiento electoral, y ellas y ellos están lejísimos de ese derecho?

Este movimiento ha hecho lo contrario. Les ha cerrado una de las puertas más prometedoras para construir una nueva forma de estar en el mundo, que no sea la basada en la violencia. Las estancias infantiles eran esa puerta. Puerta al ejercicio de sus derechos, al buen trato, al desarrollo.

La pandemia les ha golpeado de forma aún por evaluar. Si desde tus primeros pasos no puedes tener amiguis, si no puedes acercarte a tus ancestros ni corretear y brincar charcos… ¿Cómo inventar la felicidad? Cuatro paredes, una computadora y tu imaginación volando tras aventuras que se relatan en voces muy lejanas. ¿Se generará confianza, cariño por alguien? Ni vacunas “para no dar dinero a farmacéuticas”.

Las pequeñas y los chiquitines que han visto trastornado hasta lo más profundo su mundo, más de 131 mil 325 que han perdido un padre, madre o ambos. Cómo entender su ¿mala suerte? El dramatismo de las infancias desamparadas ha dado pie a múltiples novelas, pero la realidad es crueldad intraducible. ¿Habrá algún proyecto y mucho presupuesto para intentar apoyar su desarrollo?

Mario Luis Fuentes lo dice con aguda claridad: “México estaba muy lejos de ser un país apropiado para la niñez antes de la pandemia, pero ahora las condiciones se han recrudecido; lo peor es que no será sorpresivo que, entre las personas que se encuentran en pobreza, y cuya magnitud conoceremos en unos cuantos días, una proporción muy relevante sean niñas, niños y adolescentes, pues en la medición del 2018, el grupo etario con mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema era precisamente el de quienes tienen menos de 18 años de edad”.

¿El interés superior por la infancia? Palabras huecas que no hacen más que abonar al cinismo, al descrédito y a la frustración de tantísimas personas que han trabajado y trabajan por las infancias. En medio de la tristeza, nos quedan palabras gentiles, amables: “Hay días/ en que el gato parece perdido, /sin dueño. /Hay noches/ en que el perro quiere seguirlo, /en secreto”. Del libro Arrullo de perro, de Cynthia López y Michelle Veloz.

https://alasyraices.gob.mx/ebooks/arrullo_de_perro.pdf

Ofuscación total. Hay que alegrarse de que, al fin, hayan elaborado el Protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, instrumento que subraya: “niñas, niños y adolescentes desaparecidas o con familiares desaparecidos y las niñas y adolescentes afectadas por razones de violencia de género, se encuentran en situación de riesgo constante a su integridad, por lo que se requiere la intervención oportuna y esmerada de instituciones debidamente dotadas y personal competente para prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de su integridad personal, resolver estos problemas o mitigar sus consecuencias” (PANNA). ¿Sueños guajiros? No hay presupuesto ni para capacitación.

Unicef ha publicado un Plan de Acción Mundial para proteger del peligro a las niñas y los niños más vulnerables. El programa tiene seis pilares: 1) Proteger la salud de todas las y los niños; 2) Llegar a las y los niños vulnerables para proporcionarles agua, saneamiento e higiene, 3) Facilitar el aprendizaje de las y los niños, 4) Ayudar a las familias a cubrir sus necesidades y cuidar a sus hijas e hijos, 5) Proteger a las y los niños de la violencia, la explotación y el abuso, 6) Proteger a las y los niños refugiados, las y los migrantes y las y los afectados por un conflicto. Las y los integrantes de la próxima Cámara de Diputadas/os deberán marcar la pauta.