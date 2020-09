Las inolvidables y queridas máquinas de vapor

/ La llegada de las máquinas a diésel provocó la irremediable desaparición de aquellas que eran de vapor (Foto: Ángel Segura). / Ahí está la vieja 1565, haciendo el postrer vapor antes de decir adiós a Chihuahua. Por sus tuberías corrió el agua de tantos ayeres que apenas pueden descifrarse en el engranaje de su viejo sistema. / Muchos ferrocarrileros se reunieron para darle el último adiós a la máquina 1102 en los patios de la estación de ciudad Jiménez, Chihuahua (Foto: APCUCh).

Continuando con este cautivador tema de las inolvidables máquina de vapor, uno de nuestros protagonistas Toño Flores Diego había ocupado diversos puestos sindicales, entre estos y en dos diversas ocasiones, el de Secretario general local de la Sección No. 5 del gremio; presidente de la Sección No. 6 de la Unión Internacional de Cobreros, Secretario de la Confederación de transportes cuando todavía no existía el sindicato ferrocarrilero; varias veces delegado a las convenciones del ramo en la Ciudad de México; fue Presidente de la Comisión de Controles de Fuerza Motriz; le tocó intervenir en la elaboración de dos contratos colectivos de trabajo y por último, como funcionario de la empresa, fue miembro de la Comisión Mixta de Apelaciones perteneciente al Departamento de personal de sistema. Dentro de la organización gremial, estuvo también en la presidencia del Consejo local de vigilancia; fue Secretario de Organización Educación; presidente del Comité Político del Sindicato y presidente del Comité Moralizador “14 de Octubre”.

En el orden cívico ocupó cargos públicos de elección popular como el de regidor del Ayuntamiento local, independientemente de haber recibido el diploma al Mérito Cívico expedido a su favor por el Patronato Estatal de Conmemoración del Himno Nacional Mexicano y otros, siendo don Toño aquel personaje toda una celebridad y hoy plasmamos en Crónicas de mis Recuerdos, algunos de sus eventos como ferrocarrilero. Urgido por las circunstancias luego de declinar dos proposiciones de traslado para continuar al servicio de los Ferrocarriles Nacionales de México, optó por aceptar la jubilación y de aquí en más, ausente del fragor metálico de los talleres y del canto a veces alegre, a veces ríspido, doliente, a veces de las locomotoras de vapor, Flores Diego trató sin resultados olvidar, consecuente de que todo viene y se va, como las olas.

El progreso llegaba a México en la década de los cincuenta en el siglo XX y sería anunciado para el miércoles 20 de febrero de 1957, donde partía de esta ciudad hacia Jiménez, Chihuahua, un tren de vapor que haría escala en esa ciudad para hacer algunos arreglos y seguir rumbo a la Ciudad de México donde tendría su última morada en el “desviejadero”, osea, se convertiría en chatarra. La locomotora que se llevaría a la Capital Azteca era la marcada con el número 1089 que sería conducida por don Rafael Cardona García y el fogonero don Armando Alarcón Santana desde los talleres hasta la estación, junto con el proveedor Victoriano Esparza que la entregarían a la tripulación integrada por los señores antes citados. La máquina había prestado servicio por más de treinta años en Chihuahua y cuya patente era del mes de octubre de 1899, construida en Estados Unidos y adquirida por los Nacionales de México. El número de máquinas de vapor que aún quedaban se había reducido en forma considerable, pues para 1957 sólo quedaban seis, algunas de las cuales se estaban utilizando en el local de los ferrocarriles del lado sur de carga, pero este tren con seguridad pronto sería sustituido por una máquina de diésel de las que los Nacionales de México estaban adquiriendo en el vecino del país del norte.

Así como las máquinas de vapor estaban desapareciendo de Chihuahua, pronto ya no estarían en los talleres mecánicos donde se habían construido piezas de refacción, como las fraguas y la pallería que eran utilizadas para forjar piezas y reparar calderas; las fundiciones de fierro y bronce que sirvieron para hacer los bronces y otras clases de piezas, pues para las modernas máquinas de diésel ya se adquirirían bronces patentados. La introducción de sistemas diésel en Chihuahua, trajo como consecuencia la movilización de una gran parte del personal de los Nacionales de México a lugares donde seguirán usándose las máquinas de vapor, principalmente en ciudades o regiones más remotas.

Para muchos sin duda, sería motivo de pláticas de cantina, de café, de familia y para otros como los ferrocarrileros jubilados, que llegarían a contar sus hazañas vividas a lo largo de los años, con los peligros que tuvieron que sortear y enfrentar en medio de balaceras entre revolucionarios y el gobierno, entre bandidos y militares, eran miles de historias que se contaban desde que salía y repuntaba el sol, hasta que se ocultaba para dar paso a las tinieblas.

Algunas de las máquinas a vapor, tomarían rumbo de la ciudad de Chihuahua hasta Jiménez, donde detendrían su marcha por dos días para encaminar su último viaje a la Ciudad de México, por lo que un grupo numeroso de personas se congregaron para darles el último adiós a las viejas máquinas. Entre lágrimas y abrazos, se despedía a esos “seres” de metal que enfrentaron todo tipo de penurias y tiempos de bonanza… Sí, estos inolvidables artefactos salían rumbo a la ciudad de Jiménez, eran las máquinas 1565, 1089 y 1102, las ultimas que pisaban los rieles de la Sub-división Chihuahua hacia los patios de la ciudad de Jiménez rumbo al sur, para seguir contribuyendo al progreso en otros rumbos del país.

El señor A. Ruvalcaba R. escribiría las siguientes líneas, emotivas y hermosas: “Para mí estas máquinas tiene un no sé qué; algo emotivo que hace imaginárnoslas con vida; será porque durante sesenta años de mi existencia he convivido con ellas y entre ellas. Pues puse el pie sobre la primera en los patios de Torreón, en el antiguo Ferrocarril Central Mexicano, siendo su maquinista don Antonio Daniel Domínguez, “El Gavilán”, viejo rielero que ya traspasaba las colinas de la vida allá por los años de 1897. Y, aquí tenemos a estas, la 1565, 1089 y 1102, listas para salir hacia las regiones del sur... La veo con los ojos del espíritu corriendo en otros lugares siempre abnegada. Está engalanada con los colores nacionales, satisfecha, con sus lomos llenos de chamacos de nuestro pueblo que se han trepado y la acarician. Parece sonreírles a las jovencitas jimenénses que la cubren de confeti y lloran en los gemidos de sus silbatos, al despedirse de nosotros, a los acordes de La Rielera, La Adelita y La Valentina. Música que nos recuerda girones de nuestra vida pasada en plena revolución allá por las sierras de Chihuahua.

“Música que nos transporta a lugares donde vimos a otras caer volcadas en las cunetas del camino. Las levantamos poniéndolas sobre los rieles para repararlas, remendándoles los miembros rotos y seguir corriendo para llevar la vida entre los pueblos, siempre alegres, poderosas y confiadas, silbando en las llanuras y barrancas exuberantes de nuestras sierras, desafiando a sus enemigos: lo inesperado, el descuido y la incomprensión.

Sí, parecen tener vida y comprendernos, contaré un hecho. ¡Hecho increíble! ¡Pero cierto! en que la locomotora con un “ruidito” obligó a su maquinista que se parara, salvándonos la vida, al que esto escribe y a sus compañeros. Pasaba el año de 1918 en su principio, la locomotora número 30 del Ferrocarril Noroeste de México, ahora Ch-P hacía servicio de patio, serían las 11 horas de no recuerdo el día, lista para llevar al intercambio con los FF.CC.NN. de México, en Tabalaopa, con un convoy de once carros cargados y empujados por la locomotora.

Salimos el que escribe, como inspector de carros y el jefe de patio don Cecilio Rubio. Siempre él y yo nos acomodamos encontrándonos sobre el techo del último carro o sea, el de adelante en el convoy para cuidar así, del camino viendo hacia la vía por delante. Saliendo de la estación o patio de Chihuahua donde se encuentra una pendiente que da vuelta a las colinas o cadena de cerros entre los gigantes centinelas de Chihuahua, el Grande y el Coronel… Esta crónica continuará.

