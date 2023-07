Las mascotas: compañía, lealtad y amor incondicional

Hace bien a su alma, el hombre misericordioso. Proverbios 11:17

Es este planeta único que se conoce habitable, en que habitan diversidad de seres vivos, con quienes debemos compartir y respetar su entorno. Es nuestra responsabilidad, como seres pensantes, el sano desarrollo y convivencia, con todos los seres vivos animales y plantas, evitando su deterioro y sufrimiento. En 2004 se estableció el 21 de julio como el día mundial del perro; fiel acompañante del humano por siglos, auxiliar en la caza y cuidado de de los rebaños; en rescate de desastres, guía de discapacitados, terapia y compañía de ancianos y personas en soledad.

En ocasiones, ciertas experiencias personales nos hacen reflexionar sobre el significado que tienen las mascotas en nuestras vidas. Enseguida relataré una experiencia personal, en la cual descubrimos cómo las mascotas pueden ser más que simples animales de compañía y cómo impactan emocionalmente a las personas.

He aquí la narración.

Estaba instalando una cerca en cierta localidad, por lo tanto, debía de tirarla y hacer una nueva, en eso, miré dos perritos que estaban detrás de la cerca; preocupado le advertí a la patrona que, en la casa contigua, había dos perritos que se podían perder. Pregunté si ella debía avisar a los dos ancianos que habitaban la casa, para que encerraran a sus mascotas y que no se salieran. La respuesta de la mujer fue tajante: “tú derriba la cerca” y, como donde manda capitán no gobierna marinero, no sin preocupación la desarmé.

Procedí hacer las excavaciones e instalar una nueva. No obstante, uno de los perritos de pronto ya no estaba en el patio. En eso llegó la nieta de los ancianos, y cuestionó: " ¿No vio usted a dos perritos?” A lo cual respondí: Pues yo miré a unos perritos ahí dentro, pero después ya no los miré.

Ella, un tanto molesta replicó “Pues se perdió un perro, y eso no es nada bueno. Was a two hundred dollar dog”. dijo. La verdad me sentí mal, no por los doscientos dólares, sino por la pérdida de una mascota. Hice lo que pude, pero a la mujer responsable no le interesó en absoluto. Desde entonces, cuando realizo actividades en casas ajenas, pido a los dueños de las mascotas estén al pendiente de ellas.

En una ocasión, el entrar y salir de continuo, se salió la mascota de la señora de la casa. Me sentí culpable por eso. Los dueños salieron en su busca, y yo lo que hice fue orar para que lo encontraran. Me sentí reconfortado y tranquilo cuando vi que, después de una incesante búsqueda por varias cuadras cercanas, regresaron la señora, su esposo y familiares contentos de haber hallado a su perro.

La felicidad es relativa, y se compone de varias y pequeños detalles. Billy Graham, decía: Aprovecho cualquier cosa para darle algo de felicidad a las personas, hasta las queridas mascotas.

Las mascotas sirven de compañía a los ancianos que se han quedado solos, o a los indigentes que, por diversas circunstancias perdieron a su familia o los abandonaron.

Recientemente, se supo el caso de un indigente el cual fue asaltado por un delincuente, y su perro lo defendió mordiendo al agresor. Tristemente, después el asaltante regresó armado y baleó al perro, el cual murió. Esta persona, con dolor decía que el perro era como parte de su familia. Las mascotas se encariñan y demuestran amor hacia sus dueños, de diferentes formas. San Pablo dice que: "La misma naturaleza nos enseña".

Esto, revela cómo estas adorables criaturas se convierten en miembros queridos de una familia. Las mascotas desempeñan un papel crucial en la vida de las personas mayores y, pueden tener un efecto positivo en la salud mental y física de los ancianos, mejorando su bienestar general. Asimismo, para las personas en situación de soledad y vulnerables como los indigentes, las mascotas pueden ser su única fuente de afecto y apoyo en momentos difíciles.

Conclusión: Las mascotas son seres maravillosos que nos enseñan sobre la importancia del amor incondicional, la compañía y la lealtad. Protegerlas es un deber que todos debemos asumir, reconociendo el valor emocional que aportan y el papel fundamental que desempeñan en nuestras comunidades.