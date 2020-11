Las obsesiones presidenciales

Los megalómanos no conocen límites. Si tienen poder buscan acrecentarlo. No se conforman con dominar un partido, una iglesia, una entidad, un país, aspiran a convertirse en jueces y árbitros internacionales.

En ese perfil encaja nuestro presidente. Siempre con datos y evidencias distintos a los oficiales cae continuamente en el octavo pecado capital: la necedad. Así es, Con una alegre actitud ante los más de cien mil muertos por el Covid19, la tragedia de las inundaciones de Tabasco, su postura de negarse a cumplir con un protocolo diplomático y felicitar a Biden, su obsesión porque España y el Vaticano le pidan disculpas a él por los excesos cometidos durante el descubrimiento y la conquista de las nuevas tierras, su afán desmedido por colocarse en su ígnea cabeza el penacho de Moctezuma, por traer documentos prehispánicos del archivo de la Santa Sede, son ejemplos que lo dibujan de cuerpo entero.

Él piensa –desde una limitada perspectiva- que un museo es un salón donde sólo se exhiben objetos provenientes principalmente de tierras extranjeras. Para su oscura mentalidad los conceptos de museología, museografía y museonomía no existen. Posiblemente ignore que los museos son espacios públicos o privados, con o sin fines de lucro, expresamente dedicados a la conservación, estudio, análisis e investigación de obras de valor histórico: documentos, pinturas, esculturas, colecciones, escritos artísticos, científicos, tecnológicos. La exposición es sólo una pequeña misión de un museo.

Pero ya sea “por falta de ignorancia” o por una infinita ingenuidad o porque siente que esta idea lo consagrará como un verdadero mesías mundial está pensando en proponer que la Organización de las Naciones Unidas ordene a los museos que devuelvan a sus lugares de origen las piezas que enriquecen su acervo cultural. ¡Inaudito! Sólo imaginemos que el Louvre se deshaga, por los caprichos de un político indocto, de la Mona Lisa, la Venus de Milo y que la Victoria de Samotracia deje de dar la bienvenida a uno de los mejores museos del mundo y esas entidades sean regresadas a sus auténticos dueños. La pintura de Da Vinci ¿A Italia o a Florencia o a quienes se apelliden Vinci o Da? Y que la Afrodita de Milo -la cual por cierto fue vendida a franceses- regrese a Grecia, la Victoria Alada vuelva a… ¿sabría a él a quién entregarla?

Hay otros importantes museos los cuales deben reintegrar sus invaluables posesiones: el de San Petersburgo la cual reúne tres millones de piezas. Si para ver todas las obras del Hermitage le dedicáramos un minuto a cada una nos llevaría 11 años. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con sus impresionantes colecciones de arte egipcio, griego, africano, oceánico y americano. Los Museos Vaticanos adornada con los frescos de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina donde ser resguardan los códices que su majestad quiere exponer en los festejos de los 200 años de la Independencia de México, en ferias itinerantes por todo el país a peso la entrada.

Cada museo es importante porque ahí conocemos las historias de nuestros pueblos y las de otras civilizaciones. Cuando los visitas viajas por el tiempo y el espacio entre sus gloriosas áreas. ¿La política externa de México debe fundarse en ocurrencias afiebradas? Conteste sinceramente ¿en la ONU alguien considerará su trivial e inviable propuesta?

Algún asesor debería pasarle una tarjetita con estos datos: México cuenta con 1,381 museos. El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos (desde 1977) con el objetivo de recordarnos la importancia de estos recintos. Los museos más visitados en nuestro país son el del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec), el del Templo Mayor, Museo de Arte Moderno (Chapultepec), el Nacional de las Culturas y tengo una especial predilección por el Museo Amparo de Puebla. Si quiere ser coherente, empiece por su casa. Del más importante santuario cultural -el Museo de Antropología e Historia- haga retornar el no calendario Azteca sino Piedra del Sol a su ambiente natural. Y también desvencije los museos del país entero. Si ya sorteó un avión sin avión, si va a someter al azar playas ¿Por qué no rifa los museos? (Nota al articulista: no le des ideas).

Y cuando nos pregunte “¿Qué más puedo hacer por México y el Mundo?” le responderemos “Levántese más tarde y guárdese sus brillantes ideas para sí”.

Mi álter ego pregunta ¿qué tienen en común Estados Unidos, Brasil, India y México? que son los países con mayor número de fallecimientos por Covid19 y que son gobernados por populistas. Acumulan 670,000 casos más los que se sumen en las próximas horas. Más de la mitad del total del orbe. Pero nuestro gobierno presume ante el G20 cómo maneja la pandemia. No sabemos si para reducirla o para que crezca.