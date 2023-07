Las pensiones, el IMSS, y el futuro económico de México

A qué le apuesta el presidente López Obrador, al implementar una pensión universal,-a ricos y a pobres- sin una reforma fiscal robusta, por ejemplo, que grave la riqueza acumulada, a las herencias, impuestos a productos suntuosos y hasta la marihuana. ¿Por qué no?

A que se atiene, al repartir dinero a lo tarugo, como si fuésemos una economía pujante; la fortaleza del peso es engañosa, ya que, es por factores externos, y no por su poder adquisitivo. El dinero no vale mucho. Mucho menos desatendiendo al campo, sin subsidio a los productores agrícolas, dejándolos a su suerte, ante la competencia desleal extranjera, porque allá si reciben apoyos de los EUA. ¿De qué sirve el apoyo sólo a los pequeños que siembran para autoconsumo? Y a los grandes productores se castiga.

Al no ser rentable la agricultura, muchos no sembrarán y no seremos autosuficientes; y, entonces sí, se afrontará una crisis alimentaria de seguridad nacional, ya que, Ucrania ha sido un granero de cereales a nivel mundial, pero ha sido devastado por uno de los amigos dementes de López Obrador.

Subsidiar la tortilla y la canasta básica, con fines electoreros este 2024, costará un titipuchal de dinero, en medio de una recesión global que asoma, y un jinete del hambre que cabalga por el mundo, en aras, eso sí, que los más fregados no se sientan desilusionados, con todo y pensión del Bienestar, les pegara en la panza.

¿A quiénes ha beneficiado principalmente la Pensión Bienestar? Es obvio que a los más ricos y la clase media, lo cual les sirve para compra de baratijas y ahorro de vacaciones, pues el ingreso por arrendamiento de locales comerciales, tiendas de abarrotes, huertas nogaleras, ferreterías y negocios diversos, les tiene la vida resuelta. Lo que caiga es extra. ¿A quién le dan pan que llore? Lo que significa desatender a los más pobres entre los pobres, que hurgan en la basura, discapacitados, y muchísimas jóvenes, amas de casa, solteras, que las (los) despidieron, y se arriman desesperadas (os) a las afores a retirar lo poco que queda, para paliar sus necesidades más básicas y de la familia.

¿No es eso acaso una gran injusticia de un gobierno que se dice de izquierda?

¿A qué se atiene el presidente López Obrador? Las pensiones del IMSS y Bienestar cuelgan de alfileres, a menos que, haya una verdadera reforma fiscal, y no sólo aterrorizar a los cautivos. No le queda más, que distraer a la gente inculta en sus mañaneras, aludiendo a la engañifa del “peso fortachón”.

Siendo que, no hay medicinas en el Seguro Social; y sé, de primera mano, que no hay dinero ni para los estudios clínicos. Me tuve que hacer unos estudios por mi cuenta, porque en el IMSS, ya no quieren hacerlos. No hay dinero.

¿Dónde quedó la promesa de un servicio médico universal, igual o mejor que Dinamarca? ¡Demagogia pura! ¡Ah, pero eso sí, ni a Pemex Ni a CFE, se hacen auditorías, ni recorte de personal ni evaluación; con pensiones arriba de los 100 mil pesos: ejemplo de un régimen paternalista de la burocracia dorada. Así no se puede renovar transformadores, ni equipo eléctrico obsoleto; y, que los agachados sigan padeciendo el calorón con los apagones, que ya de largo habíamos predicho en este espacio sucederían.

Según artículo de Guillermo Barba, en Investing.com. En lo que va de esta administración de López Obrador, la deuda pública federal aumentó un 39%, llegando a los 11.6 billones de pesos en 2022, que equivalen al 40.1% del PIB. El costo financiero, (pago de intereses) subió un 55.3%, llegando a los 666,313 millones, y se estima que rebasará pronto el billón de pesos.

Así, el gobierno de AMLO, ha convertido a México en el país que más deuda ha emitido, en este periodo en América Latina. Lo dice la Comisión Económica para América latina y el Caribe la (CEPAL).

No hay espacio para mencionar a un presidente réprobo, que dejó crecer la violencia e inseguridad; atentó contra el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, a la división de Poderes y a las instituciones.

López y Obrador son apellidos españoles, pero Xóchitl, es indígena originaria.