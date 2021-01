Las varas con que miden en el INE

Como se ha comentado en otras ocasiones, las instituciones en sí mismas llevan la suerte con la que fueron diseñadas, y en el caso de las públicas, se supone deben ser de apego a los intereses sociales. La del Instituto Nacional Electoral (INE) y de su antecesor el Instituto Federal Electoral (IFE), deriva de una sentida lucha de la sociedad mexicana por alcanzar los más legítimos valores democráticos, frente a un autoritarismo de décadas.

El problema es cuando se desvirtúa el propósito para el que fue creada una organización, lo que ocurre principalmente cuando quienes la dirigen se apartan de los fines de la misma y, respecto del INE, que además se desapegan de sus principios rectores.

Pues bien, de entre varios -¿muchos?- asuntos que han dejado mucho que desear de parte de quienes han venido estando al frente del INE, se encuentran determinados señalamientos que se han formulado respecto de un mal actuar de algunos funcionarios de alto nivel, quienes en lugar de haber sido investigados inmediatamente conforme a la normatividad respectiva, recibieron el espaldarazo de quienes dirigen a la institución.

Uno de ellos, el de Jorge Lavoignet, otrora director del Secretariado (y subordinado de Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo), quien fuera acusado de “presunto” acoso sexual y laboral por parte de una trabajadora de la dirección a su cargo, quien por dos años tuvo que soportar situaciones como las que ella narra: “Al momento de levantarme se me acerca. Yo traía [puesto] un vestido. Lo levanta, me mete la mano y me empieza a tocar. Me dice que le debo un favor. La verdad sí me impacté mucho. Le dije que no. Que se esperara”. La mujer a la que se le identifica con el nombre de “Karla”, de 33 años, señala que acudió incluso ante Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, sin que haya sido atendido su asunto, sino hasta que acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando las cosas fueron diferentes (www.contralinea.com.mx, nota “INE encubre hostigamiento sexual y acoso laboral de alto directivo” de Nancy Flores, 11/dic/2017).

Por otra parte, hace unos meses se hizo pública la investigación de Bogart Montiel Reyna, entonces Director Ejecutivo de Administración del INE, junto con otros tres funcionarios, por “la presunta contratación irregular de servicio de alimentos, por los que el Instituto pagó 15 millones de pesos”. En un comunicado, la institución refiere entre otras cuestiones que: “mientras se lleva a cabo la investigación priva la presunción de inocencia de los funcionarios como el mismo juez lo señaló en la audiencia” (www.excelsior.com.mx, nota “Vinculan a proceso a cuatro funcionarios del INE por uso indebido de atribuciones” de Aurora Zepeda, 08/sept/2020). En el caso de Lavoignet, llegó el momento en que lo suspendieron para no entorpecer las investigaciones, pero con Montiel Reyna destacaban su “presunción de inocencia”.

El pasado 4 de enero, Córdova Vianello hizo pública la renuncia de Montiel Reyna a su cargo como Director Ejecutivo de Administración, enalteciendo su desempeño sin hacer referencia, obviamente, a la investigación que al parecer sigue abierta. Cabe destacar que, en su renuncia, el exdirectivo solicitó se le otorgara la compensación por término de relación laboral o contractual de conformidad con el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral (www.razon.com.mx, nota “Renuncia funcionario del INE involucrado en investigación por corrupción” de Jorge Chaparro, 04/ene/2021). De continuar la investigación referida, muy seguramente no le debe ser otorgada dicha compensación conforme lo prohíbe el artículo 509 del citado Manual.

Contrario completamente a los casos anteriores, está el del suscrito, quien al estar encabezando un movimiento en favor de las y los trabajadores del INE, denunciando el grave y lamentable desaseo existente en contra de quienes laboran en ese órgano autónomo del Estado mexicano -un verdadero régimen represivo-, con nimiedades, violándose claramente el debido proceso y atribuyéndome situaciones que “pudiera llegar a realizar” (situaciones que dicen pudieran suceder, pero que no han sucedido. ¡Por favor!), me han querido ubicar como el enemigo número uno de la democracia mexicana, como si quisiera acabar con una institución a la que desde sus inicios he defendido. Como lo he manifestado en múltiples ocasiones, como fuente de trabajo, pero sobre todo como institución de las y los mexicanos, debe fortalecérsele.

Asimismo, las autoridades del INE han determinado “aberrantemente” que los trabajadores de ese órgano carecen del derecho de asociación, pues insistentemente intentan establecer que lo pretendido por quien esto escribe y por los demás compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (CNTTINE), es constituir un sindicato, lo que es muy distinto al disfrute del mencionado derecho constitucional de asociación, que por ningún motivo debe restringirse.

No obstante, después de más de 20 años laborando en el IFE-INE, habiendo sido evaluado con un desempeño de excelencia por las propias autoridades, de haber rendido buenas resultados al estar al frente de uno de los distritos electorales más complejos del país operativamente hablando (según la evaluaciones del desempeño correspondientes), el haberme “atrevido” a encabezar a nivel nacional las denuncias del ambiente intimidatorio e institucionalizado que existe al interior del INE, provocó mi destitución, la cual, después de haber sido impugnada y confirmada al interior de tal institución (pues además son juez y parte, aunque usted no lo crea estimado lector), ahora tocará a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir su propia resolución, esperando que las cosas sean diferentes y que, de conformidad con el marco jurídico nacional e internacional, se dilucide lo absurdo de mi despido y se me reinstale, pues lo único que he pretendido es defender y favorecer a las y a los trabajadores y a la propia institución. Nada soterrado.

Para Lavoignet y para Montiel hubo condescendencia a pesar de los señalamientos de irregularidades graves. Para quien esto escribe, que llevé a cabo conductas tendientes a desenmascarar los vergonzosos abusos que se cometen a lo largo y ancho del país en contra de quienes laboran en el INE (lo que es acorde con los valores democráticos y con los fines y principios rectores de dicha institución), seguramente por verse exhibidos en los medios nacionales y ante los senadores y los diputados federales, no han dejado de mostrarse vengativos y represivos hacia mí.

Será cierto que: “Con la vara que midas, serás medido”. Al tiempo.