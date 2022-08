Las Naciones Unidas, ONU conmemoró este 21 de agosto, el Quinto Día de Conmemoración, Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Dicho evento es para conmemorar y defender la dignidad de las víctimas, destacando la solidaridad mundial para garantizar que no sean olvidadas. El tema de este año es:” Memorias”. ¡Y vaya que es difícil, porque recordar un evento traumático es como volverlo a vivir!

Terrorismo viene de la voz latina “terrere”y “deterrare” que significa temblar y asustar. Por eso el terrorismo daña a tal grado que las personas tiemblan de miedo. Es el arma implacable de los terroristas para sus fines de lucro, políticos o de cualquier clase de dominación mediante la violencia. Quizá, este fue el primigenio método que utilizó Satanás contra Job, al despojarlo de sus bienes y su salud, escapando él sólo “con la piel de sus dientes” a fin de doblegar su fe y renegara de su Dios. El argumento diabólico del terrorismo se basa en que, “todo lo que el hombre tiene dará por su vida” ya que acceden al pago de miles o millones de pesos o compartir el negocio, usando la vida e integridad física como moneda de cambio.

Los actos terroristas a la población civil en Cd. Juárez, tuvo tal resonancia mediática, que corrieron ríos de tinta, pues no nos acostumbramos a la injusticia, cosa que el presidente Andrés Manuel minimiza, y sorprende que lo haga, ya que dice no tener problemas de conciencia. Tal vez él se refiere a que no tiene conciencia. ¡Sólo le importa el poder!

Un reconocido cirujano a quien llamaré Juan, me platicó que, se encontró con un colega, acaudalado y amigo suyo en conocida metrópoli. Juan, al mirarlo, gustoso se encaminó para saludarlo. Aquel galeno, le hizo señas que se detuviera, diciendo: “¡Mírate al pecho! Juan obedeció y se vio unos puntos rojos. Lo tenían en la mira desde algún edificio unos francotiradores. El médico empresario, hizo señas con las manos y dejaron de apuntar a Juan. También éste, le confesó al Dr. Juan, que esa era la única forma en que habían podido sobrevivir él y su familia a los extorsionadores y secuestradores, ya que había contratado a un grupo de inteligencia y protección personal israelí. ¡Y vaya que Israel ha desarrollado técnicas de defensa porque tienen enemigos por todos lados!

Aquí, sobreviven los que tienen recursos para pagar la mejor protección, pero, dónde quedan los desplazados de la sierra, amenazados por delincuentes y despojados de sus tierras, quienes con lágrimas cuentan que dejaron todo porque les mataron un familiar o se llevaron a una hija; y llegan a las ciudades con una mano atrás y otra adelante, engrosando los cinturones de miseria en improvisadas casuchas de cartón o madera: la soterrada migración interna que el presidente prefiere ignorar. Mejor pongan música en las mañaneras, porque todo está requetebién, y “todo es culpa de la prensa amarillista o de nuestros adversarios”.

Según La Organización de las Naciones Unidas, a finales de 2020, el número de personas desplazadas por fuerza en todo el mundo superó los 82 millones, por actos de terrorismo y diversos conflictos. La mayoría no se da cuenta del peligro que corren y carecen de las habilidades para sortear la nueva variedad de terrorismo y extorsión. Ante esto, el mundo no se pone de acuerdo y está polarizado.

En nuestro país, no existe un plan para erradicar las extorsiones y actos de violencia contra la población civil. La llamada Guardia Nacional y el Ejército, demuestran “su gran poderío armamentístico y de inteligencia” sólo en los desfiles. ¿De qué sirven los tanques, helicópteros, drones, equipos de comunicación táctica y decenas de miles de elementos, que de plano no pueden contra unos cuantos malandros?

La verdad es que se ha distraído al Ejército en funciones que no le competen, y sirven a la propaganda electorera del presidente. Mismo San Pablo afirma que: “Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado”.

Sin embargo, los militares están distraídos en funciones que no les competen, construyendo el Tren Maya y una diversidad de obras, quitándoles trabajo a las empresas privadas y desatendiendo la seguridad. Por eso, los micro, pequeños y medianos empresarios, trabajan camuflados en sus casas, por temor a las extorsiones y el secuestro. Y prefieren de plano no crecer guardando un bajo perfil, para qué, si se lo arrebatan los delincuentes, que en ocasiones han hecho presencia en el cobro de piso, acompañados por la misma policía.

A este toro de la delincuencia no le ha querido atorar el presidente, ni a muchos otros temas, porque si lo hace, deja de estar en campaña y en su ideología “en política todo vacío tiende a ser llenado”. Tiene que dejar un sucesor que le cuide las espaldas y que gane Morena, para que no lo lleven al bote por tantas arbitrariedades cometidas. Así, seguirá mangoneando desde su rancho llamada la deshonrada. No sólo allá, todo México está en deshonra.

Fuente: press.un.org