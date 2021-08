Lastimera gira presidencial

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".

El anterior es el juramento que, según el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta el Presidente de la República al asumir el cargo.

“Por más profesionalismo y buenas instituciones de seguridad que tenga el país, lo más importante para lograr la paz y tranquilidad es el bienestar del pueblo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, dijo, si no resolvemos el problema de la inseguridad y la violencia “no vamos a ser reconocidos, recordados como buenos gobernantes, por eso es este desafío que acepto, el de garantizar la paz y la tranquilidad”. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/07/politica/el-reto-de-la-administracion-es-resolver-problema-de-inseguridad-amlo/

Este es el choro en que ha convertido Andrés Manuel López el mandato constitucional.

Desde que el tabasqueño protestó guardad y hacer guardar la CPEUM han transcurrido 982.

Desde entonces, este gobierno ya superó los 91,000 homicidios y feminicidios, según cifras de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, 2,935 homicidios dolosos por mes.

A propósito de estos datos, el sábado pasado cuando me dirigía a la frontera más chingona de México, pasé por el lugar donde el mandatario inauguraría el cuartel de la GN; kilómetros más adelante visualicé una caravana de camiones tipo maquilero y la comitiva que trasladaba al interfecto para el evento.

En el contexto de la gira presidencial y del objetivo de la misma destaca una cosa: el presidente ha incumplido el mandato constitucional de proteger a los mexicanos, por el contrario, ha degradado el máximo ordenamiento a una vulgar arenga política.

Todavía el domingo, el presidente de México con los peores resultados en materia de seguridad, al inaugurar el cuartel de la GN en Ciudad Juárez, seguía machacando con el cliché izquierdoso de ´combatir las causas de la violencia´, bla bla bla.

Aquellos ciudadanos que han tenido la oportunidad de visitar diversos municipios de la entidad y notaron los avances de la construcción de los cuarteles de la GN con los que AMLO hace propaganda para mejorar la imagen en materia de seguridad, habrán constatado la vulnerabilidad de las instalaciones, por su ubicación y por su apariencia.

Tomando con seriedad el tamaño del monstruo que representa el poder de fuego del crimen organizado en la entidad, estos cuarteles provocan risa y pena ajena, y lo digo sin afán de ofender a los elementos de la GN que se la rifan.

Como sus programas sociales que sólo han servido para un carajo y para aumentar la pobreza en el país (datos del Coneval), la estrategia del gobierno de la 4T para alcanzar la paz está condenada al fracaso.

Para antes de la consulta de revocación de mandato del próximo año ya contaremos con datos duros de la eficacia o del efectismo del monumental aumento de 55 mil millones de pesos al presupuesto de la GN, para alcanzar la paz.

Es cuanto

P.D. Gris la presencia del que aun funge como gobernador, durante la gira presidencial. Par de floreros funerarios.