Le brota su esencia gandalla

-Bonilla con el post debate; Paola vs Riggs

-Se les cae venta a ojo tapado

-Pasó de candidato a vil secuestrador

Si ya antes habíamos conocido el afán gandallesco del titular del ejecutivo del Estado en materia de candidaturas y el usufructo vil de cualquier ventaja para aprovecharse del prójimo -la adquisición mañosa e irregular de un terreno aledaño a su casa en Juárez-, lo que ayer vimos no tiene nombre.

Se saltó la fila de vacunación en el Salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Pasó por encima de todas las personas que se encontraban delante de él y fue sentado cómodamente para recibir la vacuna. Infame gandallota.

Increíble pero cierto. Quienes se encontraban en lugar no lo podían creer. Enfundado en una guayabera azul, de esas que pide que se laven a mano, luciendo una pluma Bic, es inconfundible. Más aún cuando es escoltado por Manuel "Igor" del Castillo, su comunicador social.

Los demás chihuahuenses, pertenecientes al grupo etario de 50 a 59 años, que habían llegado desde antes, varias horas antes, tuvieron que permanecer en espera de su religioso y abnegado turno, mientras quien debe dar el ejemplo de orden y disciplina, se aprovechaba de su cargo para ocupar el lugar de otro, todo con singular descaro e inocencia mentirosa.

En la imagen, las cabecitas canas y algunas calvas, y al fondo el gandalla, rodeado de su séquito.

***

El post debate ha sido desde hace más de 25 años clave en las contiendas electorales, cualquier experto de medio pelo en la materia lo sabe.

No es tanto quién gane durante la confrontación de ideas, sino quién se presente como tal.

Pues todos se durmieron excepto Marco Bonilla.

Tenía preparada una estrategia para multiplataforma el candidato a la presidencia municipal del PAN y PRD; desde impresos, radio, televisión e internet.

Si por un lado sorprendió con su uso de material de apoyo para afianzar el mensaje durante el debate, más lo hizo al salir, por ejemplo, en redes sociales con un video de producción, que deben haber trabajado durante la tarde-noche-madrugada.

Estaba que echaba humo la productora contratada así como personal de diseño y creativo, para amanecer con el mensaje de triunfo.

Por lo demás, la revelación fue Paola Arroyo, del Partido Verde. Para todos tuvo, en particular para Miguel Riggs, el del conflicto de intereses.

Los memes sobre el candidato de Movimiento Ciudadano se quedaron cortos por su enjundia y arrebato gritón, frente al estate quieto de Paola en plena transmisión.

El asunto de Molri, por supuesto, como ya habíamos dicho en la entrega pasada, pero en particular, por su espíritu de operador de maquinaria pesada para destruir casas.

"Me preocupa que vayas y derrumbes casas", le espetó la aspirante del Verde a un Riggs que ya era la comidilla en el chat en vivo de Face y que a esas alturas no se la acababa con el bullying que ha desatado por su peculiar forma de presentarse, en el reducido espacio en que se efectuó el debate...riesgoso por tema Covid.

No sólo ese aspecto es de preocupación para el debate de hoy entre candidatos a gobernador, porque poco ayuda el aparecer embozados para transmitir un mensaje adecuado. Las preguntas también, y su elaboración son otro aspecto a cuidar.

***

La firma de Yuri Zapata es la que aparece aún en todos los acuerdos emitidos por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

No hay para cuando el INE nombre a quien habrá de sustituirlo, porque resulta que la notificación oficial de su destitución acaba de ocurrir casi de madrugada.

Tardó siete largos días el TRIFE en decirle al presidente del OPLE chihuahuense que ya no es tal...cuando pudo haberlo hecho de inmediato por la premura del caso.

Es cierto que el ex magistrado sigue en el cargo mientras no se designe a la presidenta interina, pero no se establecen plazos ni nada.

Lo deja totalmente abierto, cuando es una decisión que apremia para darle certeza jurídica al proceso electoral en marcha.

Faltan 18 días para la jornada electoral, se están tomando decisiones cruciales, por ejemplo, en términos de seguridad de candidatos amenazados.

Dejar al árbitro sin cabeza en estos momentos es grave, pero más aún la inacción y paso de tortuga del órgano jurisdiccional electoral federal para notificar, y un INE que da la imagen que se quedó tieso, con la resolución, que como dijimos en un momento, no es otra cosa que una interpretación positiva bastante protectora en materia de género.

Se pone presidenta y no presidente, porque en la vida del órgano electoral, salvo la presidencia efímera de Kata Espino, no ha existido una sola mujer en el cargo.

El voto particular emitido al respecto por el magistrado José Luis Vargas no tiene desperdicio.

***

Como se esperaba, la cuarta venta de las aeronaves estatales quedó en un gran fracaso, como todas las anteriores.

Quien sabe que pasa por la cabeza del Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, al pretender vender en los términos que pretendía la flotilla aérea.

Sólo en él cabe la creencia de que alguien podría interesarse en comprar 13 millones de dólares en helicópteros y avionetas, con el conteo de millas exorbitante que le han metido, irresponsables hasta la médula.

Pero aún más, cuando la venta se pretendía realizar a ojo tapado, y sin garantía alguna en relación con las condiciones de las naves. Cero garantía de vicios ocultos.

Es desesperación por buscar los centavos tirados que han despreciado durante cinco años de erráticas políticas financieras y falsas austeridades.

Ahora sí se agachan debajo de la cama para buscar ese dinerito. Son cerca de tres meses los que les quedan en la administración, y no se cansan de hacer el ridículo, con cargo al dinero de los chihuahuenses.

***

Capturas de pantalla -visibles en la edición digital de GPS- de mensajes enviados al candidato a diputado Luis Aguilar, revelan cómo el equipo del aspirante a la reelección por el distrito de Camargo se apropió de redes sociales de extraños para inflar artificialmente su popularidad.

Pasó de candidato a vil secuestrador de cuentas de Facebook. Esta es una variante de la estrategia de usar "bots", lo que ofrecen ciertas empresas de las que aparecen en cada campaña y luego desaparecen tras embolsarse algunos cuantos miles de pesos.

En el caso concreto de la evidencia que nos hacen llegar, una persona le hace un airado reclamo al candidato: "yo no se quién le dijo o le maneja las redes y le hizo creer que meterse a cuentas de otras personas y fingir ser ellas era una buena estrategia de campaña. Qué pena".

Le adjuntaron al candidato en su mensajero las evidencias del reclamo. El equipo de redes de Aguilar secuestró la cuenta del quejoso para darle "likes" a sus publicaciones y escribirse cosas agradables. Luego el abanderado contestaba agradecido a ese engaño... o autoengaño, quién sabe.

Aguilar Lozoya se quedó mudo. Dejó en visto a quien le reclamaba, pero el asunto no paró ahí. Casi de inmediato comenzaron a acosar al quejoso de otras cuentas.

Seguramente eran perfiles falsos, a nombre de "Raquel Mendez" y "Fernanda Perez", quienes le pedían al denunciante contactarse para entregarle una supuesta identificación perdida. El acoso siguió por mensajes y llamadas.

Ahí está la evidencia de cuentas falsas que igual le inflan el ego al abanderado, dándole muchos "likes" y dejándole mensajitos amables como si fueran votos reales.

Qué mal si el candidato cayó en una estafa de quien le ofreció servicios para hacerlo popular en redes. Pero debió denunciar el fraude no sólo por haber perdido dinero en estrategias de "bots", sino por poner en riesgo la identidad de los dueños legítimos de las cuentas secuestradas.

Peor si sabía del fraude y lo validó como estrategia de campaña, prestándose a algo tan ruin que pone su credibilidad en entredicho.