¡Le exigimos al gobernador Corral respetar la libertad de expresión!

Debido a que EL DIARIO DE CHIHUAHUA y EL DIARIO DE JUÁREZ, han dado a conocer la investigación que agarró al gobernador Corral con “las manos en la masa” al haber “comprado” un terreno a una persona de la tercera edad, catalogada por sus familiares como “enferma de ludopatía”, el gobernador perdió los estribos y amenaza por todos lados con interponer demandas a diestra y siniestra contra todos aquellos que publiquen y usen los resultados de la demoledora investigación periodística que se convirtió en un escándalo de antología contra él. Y eso le hiso perder la razón y comete error tras error. Amenazas tras amenazas.

Cuando el sentido común le debe aconsejar tener el temple, la prudencia, la ecuanimidad y poner la piel más dura, para aguantar los guantazos de críticas en las redes sociales por esa información periodística, opta por hacerse “la víctima” y dice “que ya puso a estudiar desde hace semanas a un grupo de abogados para que lo defiendan de los medios e interpongan las demandas que resulten”. Está tan encorajinado, que con tal descontrol psicológico, a leguas se advierte que quiere entonces más que resolver los problemas, profundizarlos, aumentar sus errores.

¡Las redes han vuelto a insistir en la revocación de su mandato! Al tiempo…

Lo peor dentro de ese escándalo, es que dijo “que la demanda y los honorarios de sus abogados será pagada con dinero público y de sus bolsillos”. Usará el dinero público para salir de sus problemas personales. Otro error e ilegal.

Lo primero es un total absurdo, púes en primer lugar el mandato que le entregamos en las urnas no fue para pleitear sus asuntos personales con los medios de comunicación, que lo único que hacen es hacer uso de la Libertad de Expresión; especifiquemos que el gobierno no fue el comprador del inmueble de que se trata, pues fue él, Corral quién como persona física lo compró, y por eso la sociedad no tiene por qué andar pagando sus abogados para sus pleitos personales con los medios ni con los periodistas. Es peculado poner abogados que trabajan en Gobierno del Estado para estudiar sus pleitos legales. Además en esa compra-venta, existen muchas “dudas razonables” de que la hizo imperfectamente el gobernador.

En efecto, no se puede, ni se debe, celebrar actos jurídicos, la ley lo prohíbe, lo penaliza, con una persona en estado de interdicción como la ludopatía.

El dinero del erario público es para aplicarse en resolver necesidades públicas, no para saciar la sed de venganzas personales del gobernador contra los medios de comunicación y periodistas.

Solito se hunde más y más en lo pantanoso de sus increíbles justificaciones y explicaciones, que más bien son leguleyadas de aprendiz de tinterillo, no de un gobernador propiamente.

Este salto al vacío del temperamento del gobernador no es casual, ni incomprensible. Su caída en la percepción de su imagen en las encuestas, también lo sacan de sus cabales. Posiblemente los cargos de conciencia, ¡si los hay!, son muy poderosos y/o los resultados de la investigación de EL DIARIO son muy contundentes, ineludibles.

Volviendo a los hechos del escándalo de la “promesa de compra-venta” o la “compra-venta de la posesión” según dice el gobernador, también se supo que el terreno en cuestión, tiene más de 15 embargos que amparar el pago por deudas de 30 millones. Por lo que comprar un terreno tan embargado, sin atender a los acreedores de los embargos, definitivamente desata la escandalera de que es una compra-venta totalmente ilegal y por ende nula.

Lo más extraño es que si la señora que le vende al gobernador el inmueble multi embargado, es la depositaria en esos embargos, entonces no le puede vender nada. Pues si lo vende siendo depositaria de los embargos, cometería el delito de abuso de confianza al venderlo. Además cualquier notario que quiera realizar una compra-venta en esa situación tan ilegal, tiene la obligación de informarle al Corral- comprador, el enorme riesgo de comprar ese terreno ya embargado ¡más de 15 veces! Los acreedores tienen acción legal penal. Esto pone en un problemón legal la susodicha “promesa de compra-venta” a todos los intervinientes.

Y si la señora vendedora se encuentra en estado de interdicción por la ludopatía que dicen los familiares que padece, entonces esa compra o la “promesa de compra-venta” sería nula, ya que una persona en estado de interdicción no tiene facultad legal para realizar ningún acto jurídico, mucho menos la venta de esos terrenos, o de su “posesión” como dice el gobernador que fue lo que le vendió esta persona.

Eso genera no solamente un problema civil, también es un problema penal, ya que si “alguien” se aprovecha del estado de irracionalidad (interdicción) de la señora, entonces se estaría cometiendo un fraude, ya que ese “alguien” obtiene un lucro indebido al pagar 1 millón 200 mil pesos, cuando realmente vale 3 millones. Lo cual concreta el delito de fraude.

Ese es el motivo por el cual está “sacado de onda” el gobernador Corral y amenaza con interponer demandas civiles en contra de EL DIARIO DE CHIHUAHUA y EL DIARIO DE JUÁREZ, y contra otros que han insistido en dar a conocer esos hechos en uso PLENO de la Libertad de Expresión.