Le responde Maru a AMLO, ¿y yo por qué?

Ciudad Juárez.- La crisis migratoria que prevalece en Ciudad Juárez a dos semanas de la tragedia donde fallecieron 40 personas originarias de Venezuela, Honduras, Guatemala y Ecuador, sigue calando hondo en la vida política de Chihuahua y de todo México.

En la reciente visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez, migrantes y activistas se apostaron afuera de las instalaciones del Gimnasio del Colegio de Bachilleres para exigir justicia por la pérdida lamentable de la vida de estos migrantes que estaban encerrados en las celdas del Instituto Nacional de Migración de la calle Lerdo y Malecón. Fue ahí, al término de un evento de la Secretaría del Bienestar, en donde una activista enfrentó al presidente de la República en demanda de justicia para los 40 fallecidos y los casi 30 heridos, la cual tuvo la siguiente respuesta “¿te mando Maru, mi amor?” A lo que la activista inmediatamente le reviró al primer mandatario, “a mí no me mando nadie, Maru no me representa”, encendida le dijo.

A este señalamiento de una ciudadana que circuló en la mayoría de medios de comunicación y que provocó la absurda y colérica respuesta del presidente López Obrador, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos ya respondió: “¿y yo por qué?” Esta respuesta podría traducirse en que la culpabilidad de tal tragedia no recae en ella, sino en otros. O más allá, lo que le calentó al presidente de México fueron las airadas protestas en su contra, tanto que únicamente volteó a ver a la gobernadora como la incitadora de ellas, sin embargo, se le olvidó a AMLO que el ambiente en Ciudad Juárez era de dolor y de impotencia por parte de los migrantes, que su única reacción fue protestar para exigir justicia.

Sin embargo, la gobernadora de Chihuahua responde enérgicamente: “el Gobierno federal debe asumir su responsabilidad sobre el manejo migratorio, los gobiernos tenemos que tomar decisiones difíciles para eso nos votan y nos pagan los ciudadanos”, le respondió al presidente de México. Esto luego de recordar que a más de 15 días de la tragedia, siguen los cuerpos de las víctimas en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser reclamados por sus familiares o gobiernos de sus países. Por cierto, de todos los países, Venezuela es el que menos ha condenado lo ocurrido.

Y mientras la prensa internacional sigue informando sobre la falta de avances en este lamentable caso, los principales señalados siguen sin asumir su responsabilidad. Porque ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ni el canciller Marcelo Ebrard, así como tampoco el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, ni el comisionado Francisco Garduño han aceptado responsabilidad alguna por lo ocurrido la noche del lunes 27 de marzo en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración que se encuentra en el puente internacional de la avenida Lerdo. Todos los funcionarios federales, incluyendo al presidente López Obrador, han preferido aventarse la papa caliente entre ellos o a otros, antes que asumirse como responsables de una de las peores tragedias ocurridas en una instalación oficial resguardada por el Gobierno federal. Mal hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en culpar a otras instancias de gobierno de los errores propios de su administración.