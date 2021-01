Leche Salud y los Noroeste: empresas que forjaron el Chihuahua de ayer

/ La Leche Salud, una de las empresas emblemáticas de Chihuahua que desaparecieron en la década de los 80 el pasado siglo (Foto. APCUCh). / Muchas organizaciones surgieron con enormes sacrificios que con el tiempo se convirtieron en grandes empresas trasportistas (Foto. APCUCh). / Los esfuerzos de un emprendedor como don Antonio Rodríguez Castillo, originó la creación de los Transportes Noroeste en 1935 (Foto. APCUCh).

Uno de los productos que hicieron historia en la ciudad de Chihuahua fue sin duda la “Leche Salud”, lácteo que representó desde los años 20a hasta los 70a en el siglo pasado a una excelente empresa dedicada al ramo de la comercialización de leche de calidad probada. Su característica que la distinguía, era que su distribución no era abierta al público, pues la mayoría de su producción se entregaba embotellada a domicilio; su envase era cuadrangular y redondo con el logotipo de un niño consumiendo leche tomando un biberón, la cual permaneció por cerca de 65 años en la preferencia del público. Anunciada como una empresa que “prestigiaba a Chihuahua” vio por primera vez la luz el 12 de octubre de 1915 con la construcción de un establo y lechería propiedad del señor José V. Molinar y la Sra. Laura C. Molinar, donde se recalcaba “las excelentes condiciones de higiene que garantizaban un producto sano y puro.

La publicidad que se manejó al principio a finales de la segunda década del siglo pasado es que la “Leche Salud” era un producto digno para el chihuahuense. Quince años después en 1930, don José Molinar, abrió un establo y lechería de mayor tamaño en un local que ocupó la avenida Zarco 2622 contra esquina de la gasolinera “La Sierra”; su costado colindaba con los talleres de los desaparecidos “Auto transportes del Noroeste”, al lado izquierdo con la carretera a Cuauhtémoc y por su lado derecho, limitando con el río Chuviscar. Lo sorprendente en aquel tiempo es que estaba fuera de la zona urbana de la ciudad de Chihuahua. Las instalaciones ocuparon una superficie de 4,000 metros cuadrados y don José su propietario, vivía frente a su negocio en la “espaciosa” avenida Zarco en un hermoso “chalet” que era la residencia de la familia Molinar. Las instalaciones de “La Salud” llegaron a contar con un departamento de embotellado; dos amplias galeras con capacidad para tres y nueve furgones de pastura; dos áreas para dormitorios de los ordeñadores; tenían “enormes” cobertizos que cubrían los abrevaderos y pesebres.

Se podía apreciar en aquel entonces una amplia puerta que conducía al establo con terreno perfectamente ventilado y limpio. Contaba con ganado de alta calidad genética como el Jersey y Holstein, las cuales eran 48 vacas registradas que era el pie de ordeña que se manejaba. Por otra parte, se “presumía” que los animales y los establos estaban libres de enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis. Otras instalaciones que se tenían era una enorme pila de cemento que distribuía el agua a los bebederos del ganado y un cobertizo grande para el descanso de los animales y varias caballerizas o “macheros” con animales de tiro, junto a dos coches que repartían leche por la ciudad. Además contaba con un sistema de refrigeración instalado en el departamento de embotellado que era de los más modernos de su época. Los primeros empleados que tuvo esta lechería estaban dirigidos por la señora Rebeca Maldonado de Arandia, los cuales según se mencionaba, “estaban felices de trabajar en “La Salud” que aparte de trabajar en la ordeña y la pasterización, elaboraban queso, crema, mantequilla y producían huevo fresco, pues tenían en una de las áreas una regular cría de gallinas ponedoras.

Finalmente los esfuerzos de don José V. Molinar y doña Laura C. Molinar no quedaron en vano, pues el negocio con el tiempo empezó a crecer no solo en número de animales, sino de empleados y producción, llegando incluso a competir con otras leches que ya existían en la ciudad como era la Vaquita y la Leche Díaz de Nombre de Dios y de pequeños lecheros que vendían su producto al menudeo. Con el tiempo, las recurrentes crisis económicas que enfrentaba la economía del País con incremento en el precio de los insumos y el inicio incontenible del crecimiento urbano, originaron que pronto los corrales formaran parte de la mancha urbana y al sentirse con esa presión, las instalaciones tuvieron que salir de la avenida Zarco y trasladarse a terrenos cercanos a la Unión Ganadera. Sin embargo el negocio poco a poco fue desapareciendo hasta que llegó a su fin en la década de los 80´s del siglos XX cerrando definitivamente el negocio. Muchos seguimos recordando a “La Leche Salud” y de nuestra mente, pienso que nunca se borrará, porque forma parte de las Crónicas de mis Recuerdos…

En otro orden de ideas, hablar de los medios de transporte en la ciudad y el estado de Chihuahua, es señalar del gran esfuerzo de comunicación de muchos hombres visionarios que buscaron establecer empresas que beneficiarían y beneficiaron a miles de personas lejanas de sus familias que buscaban un medio para su traslado de una parte a otra dentro de la ciudad o fuera de ella. En una ocasión tratamos el tema de los Transportes Urbanos y Semi Urbanos de Chihuahua los llamados “Naranjas”, ahora en esta ocasión recordaremos a una empresa que durante décadas sirvió de enlace a la ciudad de Chihuahua con las comunidades de la Sierra Tarahumara, los Auto-transportes del Noroeste S. de R. L. En su tiempo, éstos, representaron una de las empresas de servicio más utilizada por los chihuahuenses que buscaban viajar a las comunidades lejanas de la Tarahumara y puntos intermedios.

El fundador de esta empresa camionera fue don Antonio Rodríguez Castillo el cual para el año de 1935, tenía muy en claro que su responsabilidad como empresario del ramo camionero lo llevaría a colocar a una de las empresas más importantes de transporte foráneo en el noroeste del estado de Chihuahua. Aunque en la realidad sus inicios fueron de manera informal e irregular antes de constituir una empresa formal por parte de don Antonio Rodríguez y no fue hasta el año de 1929, cuando un grupo don Antonio Rodríguez Castillo de permisionarios constituyeron una sociedad cooperativa que buscaba integrar rutas hacia las comunidades serranas tan alejadas e “inhóspitas”. Años después, comenzaron los esfuerzos más formales para constituir una empresa la que estuvo compuesta por camionetas modelo “Ford”, que servían de transporte y enlace a la ciudad de Chihuahua con la ciudad de Cuauhtémoc.

Pasaron los años y las necesidades empezaron a crecer lo que produjo que se abrieran nuevas rutas a otras partes de la región como Cusihuariachi, Maguarichi, La Junta, Guerrero, los campos menonitas, Santa Clara, Ignacio Zaragoza, Namiquipa, Bachíniva, La Babícora que abarcaba zonas como Gómez Farías, parte de Madera, Ruiz Cortines, así como la ciudad de Anáhuac, en esta última, la empresa del “Noroeste” tenía corridas especiales hacia la empresa “Celulosa de Chihuahua”. Además esta empresa lograría hacer corridas más allá del estado de Chihuahua, llegando hasta el estado de Sonora y puntos intermedios aun y cuando las comunidades y caminos en aquellos tiempos, eran de difícil acceso y donde los recorridos eran tortuosos y cansados. Sabemos que actualmente muchas vías de acceso a todas las comunidades antes citadas están pavimentadas y en buenas condiciones, lo que permite que se llegue más rápido.

Durante años los caminos y carreteras de la lejana sierra Tarahumara fueron unidas por el esfuerzo camionero de los Auto Transportes del “Noroeste” que conforme transcurrían los años se iban integrando nuevas y modernas unidades que llegaban a durar tres horas y media de Chihuahua a Cuauhtémoc y viceversa. Los “Noroeste” que tuvieron sus talleres a las afueras del sureste de la ciudad Chihuahua a un costado de lo que fueran los establos de “La Leche Salud” cerca de la actual gasolinera la Sierra, con un corralón donde se observaban camiones nuevos y viejos que el tiempo empezó a ser cruel, porque dicho corralón poco a poco se empezó a llenar de historia y nostalgia pues las unidades de la empresa empezaron a envejecer y el mentado corralón poco a poco se saturó de chatarra y más chatarra. La empresa dejó de prestar sus servicios pues otras empresas nacionales empezaron a ocupar y acaparar las rutas que durante muchos años don Antonio Rodríguez Castillo, hombre visionario del transporte visionario, unió con esfuerzo y talento al Noroeste de Chihuahua. Hoy en día existe una empresa con este mismo nombre, pero con diferente dueño y razón social.

