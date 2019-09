Legisladores federales por Chihuahua

La postura radical del gobernador Javier Corral, en contra de la política hacendaria que mantiene el gobierno federal, respecto de bajar los montos que por participaciones reciben las entidades del país y que en particular a Chihuahua, le representa una reducción de más de 1,500 millones de pesos, constituye la reacción obligada de quien resiente estas reducciones, pero también evidencia la falta de compromiso de quienes representan a los chihuahuenses en la Cámara de diputados.

El Congreso de la Unión -como es de conocimiento general- está integrado por las cámaras tanto de senadores como de diputados y es en esta última, donde se presentan y aprueban los ejercicios fiscales que se implementarán en todo el país, traducidos en leyes de ingresos, es decir, de donde recibirán el dinero, así como de egresos, que es donde se contemplan los renglones en los que se gastarán los recursos.

El trabajo del Congreso se realiza a través de comisiones, las que ejercen una presión importante para que los sectores que requieren de apoyos extraordinarios, puedan recibir mayores ingresos.

La pregunta es dónde estaban los legisladores federales de Chihuahua cuando se discutían los montos que recibiría el estado; desde qué comisiones demostraron su compromiso social que tanto pregonan y por qué no se manifestaron en contra de las reducciones que se aprobaron; por qué dejaron solo al gobernador Corral en su demanda por recibir más recursos para el estado; verdaderamente no pudieron hacer nada, ni para subirse a la tribuna y manifestarse en contra, ni mucho menos para hacer el intento… ¡que fraude son!

El romper con el federalismo es una utopía en las actuales condiciones del país; no se puede hablar de que la mayoría de las entidades están de acuerdo en esta postura, porque aunque José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango, se haya manifestado en las mismas condiciones que su homólogo de Chihuahua Javier Corral, el resto de los mandatarios estatales, han preferido seguir públicamente al margen, aunque en privado, manifiesten su apoyo.

México no se ha reinventado en esta nueva administración federal, la manera en la que se distribuyen los recursos para los estados del país, siempre ha sido sobre la base de la discrecionalidad del presidente en turno y de sus gobernadores que lo apoyaron durante su campaña, o que pertenecen al mismo grupo político.

Javier Corral Jurado sabe de esto y además lo entiende muy bien, porque durante su carrera parlamentaria, conoció de primera mano los alcances que se tuvieron en materia de recursos extraordinarios, como fue precisamente el caso de Chihuahua, bajo el gobierno de César Duarte, quien aprovechó muy bien la buena relación que mantuvo hasta el final de su gobierno con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Lo que pasa con el gobernador Javier Corral es que genera muchos incendios con sus declaraciones, pero casi de inmediato los olvida; no les da seguimiento y terminan por apagarse rápidamente; pareciera que su interés radicara solamente en generar expectativas importantes y colocarse en las crestas de las olas políticas del país, pero sólo mientras duran.

Mientras tanto el estado continúa esperando se inicie con la construcción de la obra pública anunciada, con el mejoramiento de las redes de infraestructura que se había prometido y con los alcances de las acciones de beneficio social que se habían generado desde su llegada al gobierno de Chihuahua.

Dios perdona, pero el tiempo no y cada día que pasa es un día menos para el gobierno de Javier Corral, quien hoy, como hace dos años, cuando llegó al poder, no sabe qué hacer, ni mucho menos por dónde empezar....

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PERIODISMO JUDICIAL

Excelente en verdad resultó el foro organizado por USAID y PROVOCES a instancia del Poder judicial del Estado; el respeto a la libertad de expresión y en concreto, el respeto hacia la importante labor de los periodistas, no ha sido valorada por la actual administración de Javier Corral, ya que Chihuahua es el IV Estado con mayor riesgo para ejercer el periodismo; esto aunado a la conducta ilegal del fiscal general del estado, al denunciar públicamente a jueces y abogados defensores que se ponen de acuerdo para liberar a imputados, sin más pruebas que sus propias declaraciones; tan solo porque la fiscalía resultó incapaz para justificar una vinculación a proceso, porque no le obsequiaron una prisión preventiva, o bien porque una sentencia no le resulta favorable.

Lo inexplicable es que todavía el fiscal César Augusto Peniche Espejel, considera que se vive en una gran isla, donde sus declaraciones y actuar, sólo tienen repercusión en el ámbito estatal, cuando todo lo que sucede en Chihuahua y el resto del país, tiene una consecuencia en defensa de los derechos de la libertad de expresión y en contra de las actitudes perniciosas del gobernador Javier Corral, quien por no aprender a jugar bien en el golf, anuncia la presentación de demandas en contra de periodistas y portales, cuando en estricto derecho, el único incapaz e irreverente es el propio mandatario.

[email protected]