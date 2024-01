Ley SB4 alimenta estereotipos raciales y tensiones

Ciudad Juárez.- La disputa entre la Casa Blanca y el estado de Texas continuaba ayer escalando por las medidas del gobernador Greg Abbott, quien se encuentra también bajo la lupa de la suprema corte por invadir con sus ‘tropas’ territorios considerados federales en Texas; en la ciudad fronteriza de Eagle Pass. Si esta tensión sigue escalando, puede irradiarse a nuestra frontera, paralizándola por momentos como ya ha sucedido.

Además, las cordiales relaciones entre nuestras comunidades podrían ser afectadas si una candidata a Sheriff del condado de El Paso gana las elecciones por el puesto. De los varios contendientes, solo Minerva Torres Shelton se ha pronunciado a favor de la controversial ley estatal que permite a los agentes del orden arrestar a cualquier persona de la que se sospeche que está en EU ilegalmente, aprobada en diciembre pasado por Abbott. “La ley es muy clara, si alguien viola la ley entonces esa persona va a pagar las consecuencias, va a ir a la cárcel, acusada o multada”, declaró en inglés al ser entrevistada.

De los tres contendientes para sustituir al actual sheriff Richard Wiles, quien ha dicho que no va a buscar la reelección, solo ella se declaró abiertamente a favor de la controversial legislación, llamándola una herramienta más para enforzar la ley. El condado de El Paso que lidera el juez Ricardo Samaniego, y la Asociación de Libertades Civiles en Estados Unidos (ACLU en inglés), demandaron oficialmente al estado de Texas en una corte federal horas después de que el gobernador la firmó.

En Houston el sindicato de policías puso el ejemplo condenando la ley inmediatamente después de ser aprobada, y comunicó que sus oficiales no ejercerán como agentes migratorios, puntualizando que ningún inmigrante indocumentado debe temer; a menos que cometa un delito grave. El juez del condado de Fort Bend, también de por allá, catalogó la ley como inhumana, y exigió a las autoridades federales solucionar la crisis migratoria. La jueza del condado de Harris, también localizado en esa área, dijo que esta ley romperá los lazos entre la comunidad y las agencias del orden. La fiscalía del mismo condado también la rechazó: “Abrirá las puertas a que las autoridades perfilen a las personas simplemente por la sospecha de que puedan ser indocumentadas”.

Mientras tanto, el abogado el distrito de El Paso, Bill Hicks, dudó que la SB4 alguna vez se convierta en una ley más allá fuera del papel. Hicks dijo sospechar que la nueva ley nunca será implementada en El Paso o en Texas. “Creo que es muy razonable anticipar que va a venir una demanda federal que prevendría a cualquier abogado estatal de procesar esos casos”, declaró. Por su parte, el presidente de México criticó públicamente al gobernador texano, atribuyendo su accionar a sus aspiraciones políticas futuras, y firmemente oponiéndose a la ley citada, y defendiendo los derechos de los migrantes. Acusó a Abbott de utilizar el tema migratorio como una herramienta política, y dudó que sea el camino adecuado para llevar al gobernador texano hacia la candidatura por la vicepresidencia republicana en las elecciones de EU.

Si nada cambia, la ley SB4 tomará efecto en marzo, criminalizando el entrar ilegalmente al estado de los vaqueros con penalidades que varían de entre seis meses hasta los 20 años de prisión; dependiendo de la reincidencia y la gravedad de cada caso individual, convirtiendo esta medida en una de las más duras políticas migratorias que ha existido contra los indocumentados en EU en toda la historia.

Que el gobernador de Texas y sus legisladores republicanos apoyen y promuevan una ley que va en contra de los derechos civiles y humanos no es nada nuevo. Abbott se ha empeñado en utilizar la propaganda de la xenofobia para avanzar en sus intenciones de llegar a la presidencia algún día, sin considerar como está afectando las relaciones bilaterales entre los dos estados grandes de Estados Unidos y México: Texas y Chihuahua; y también entre dos países destinados a ser aliados estratégicos por su situación geográfica, migratoria, comercial, política y fronteriza de por vida.

Nuestros países y estados siempre han tenido conflictos derivados por diversos intereses, al igual que lazos importantes, pero nunca se han agudizado tanto como ahora en favor del racismo como en los últimos años. Bastan las ya famosas imágenes que hemos publicado antes en este medio de los Texas Rangers lazando y maltratando a los descendientes africanos provenientes del caribe cuando intentan cruzar la frontera hacia EU. Aunado a esto, Abbott ya ha estorbado antes el comercio multinacional, autorizando populares estrategias fascistas que nos recuerdan la división de la cortina de hierro entre la Alemania dividida después de la segunda guerra mundial en tiempos de Stalin.

Lo hemos dicho antes y lo seguiremos repitiendo, las decisiones de los fronterizos deben ser tomadas por los fronterizos. La nuestra es una zona única, una franja que al mismo tiempo separa y une culturas. Llena de tensiones y estrés, pero también entrelazada por generaciones; y no podemos dejar que decisiones separatistas que llegan desde la capital texana, situada a 579 millas o 932 kilómetros, y alimentadas por sentimientos supremacistas; o que tienen temor a culturas diferentes, se propaguen, y terminen dominando el sentir de nuestras comunidades.

Es por eso que nuestros líderes en comunidades como El Paso y Ciudad Juárez, así como nuestros cónsules se vuelven tan importantes para el día a día entre nuestras dos naciones, que comparten fuertes lazos generacionales e históricos, y que están tan allegadas y tan lejanas al mismo tiempo. Todos debemos estar muy pendientes de lo que sucede en nuestra frontera, y debemos exigirles a las autoridades que no apoyen ni las leyes ni a los candidatos en favor de la SB4, porque puede terminar siendo muy problemáticos en muchos sentidos. Desde la guerra civil, entre el norte y el sur del país anglosajón ambos lados han luchado ente sí para abolir leyes esclavistas retrógradas, pero sus promotores racistas siguen incrustados dentro de las mafias políticas dominantes, y esto no va a cambiar mucho. Lo que ha cambiado son las maneras solamente. Desde siempre en Texas y otros estados sureños han existido iniciativas de ley que intentan debilitar el poder de los hispanos y de los inmigrantes no europeos.

El balance entre las relaciones diplomáticas de nuestros países es delicado, por lo que los políticos, empresarios y dirigentes de la zona fronteriza en ambos lados de la frontera harían muy bien en apoyarse en expertos en relaciones multiculturales que beneficien ambos lados y no creen más divisionismos regionalistas o peor, de estereotipos raciales o culturales, utilizando las fuerzas del orden. Las consecuencias siempre son fatales, tarde o temprano, para muchas personas inocentes.

Especialmente en cuanto a seguridad se refiere. La ley SB24 sin ninguna duda aumentará los estereotipos e injusticias raciales cometidos por las fuerzas policiales en contra de los mexicanos en los Estados Unidos. De por sí el sacar una visa o permiso ya se dificulta cada vez más. Es por eso que, tanto el gobierno federal ejecutivo de México, como el de los Estados Unidos, han interpuesto demandas en contra de Texas, lo que vemos bien en este caso.

Felicitamos a los oficiales de paz texanos que se resisten a obedecer este tipo de mandatos absurdos, y motivamos a que más de ellos, especialmente en El Paso, se unan a aquellos valientes que ya aclararon su posición en contra de esta ley. Si tiene alguna queja de sus superiores no duden en informarnos para exigir se investiguen a fondo cualquier presión que sus superiores pudieran ejercer en su contra. Somos ciudades hermanas y aquí no se toleran las políticas de división, racismo, o estereotipos policiales. El sheriff Richard Wiles, que se retirará dejando la batuta en noviembre, le ha puesto el ejemplo al próximo líder de la seguridad en el condado de El Paso.

PS

Fuimos a despedir con respeto a “Teto” a su misa ayer. Condolencias a toda su familia y sus seguidores. Aunque siempre fue criticado por sus enemigos, no cabe duda que será recordado como un hombre de carácter, perseverancia y tenacidad. Descanse en Paz.