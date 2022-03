Libertad de expresión contra periodismo

Un tema regresa periódicamente a la cabeza del pensamiento nacional: el sempiterno conflicto entre el periodismo y el poder. El caso Loret de Mola versus el presidente López Obrador es un excelente ejemplo para el debate. El argumento que se predica desde Palacio Nacional sobre una sucia campaña mediática orquestada por los poderes económicos conservadores reaccionarios, contra el alegato de que los reportajes como la casa gris, los hermanos incómodos del presidente y la fortuna del impresentable Manuel Bartlett, es sólo genuino periodismo de investigación.

Es innegable que un régimen democrático no puede existir si no permite y protege la libertad de expresión de sus gobernados. O en el mismo sentido: sin libertad de expresión en una comunidad su gobierno pasa a ser ubicado como despotismo-autoritarismo-dictadura, pero nunca democracia.

No obstante, persiste también un grave problema al considerar erróneamente que todo periodismo significa o equivale en automático a libertad de expresión sin reglas ni límite alguno. La libertad de expresión sólo puede ser libérrima, o sea absoluta, en tanto no se ubique en medios masivos de comunicación. El periodismo nunca puede ser considerado igual al derecho que todo ciudadano tiene (en su juicio o en su locura) para poder decir-criticar-insultar a quien le venga en gana de viva voz en solitario o ante el grupo de oyentes que lo alcance a escuchar. --Esa es la extraordinaria libertad de expresión de la cual todos hacemos uso en las benditas redes sociales--. Esta libertad de expresión es y debe ser ilimitada, y en la práctica es incontrolable hasta en las dictaduras más brutales. Dicha irrestricta libertad humana solamente puede ser acotada por la reacción de los cercanos oyentes o lectores cautivos en un chat, que bien podrían devolverle una mentada de madre, cuando no un mal golpe en vivo, a aquel estúpido sujeto que lanzará improperios, mentiras o calumnias a su reducido y directo auditorio. Y como se sabe muy bien no hay loco que trague lumbre.

El periodismo como oficio o como profesión ya es otro tipo de fenómeno social. Aquí el diferente factor básico a destacar es que lo escrito-dicho-externado por un comunicador se hace a través de medios MASIVOS de comunicación. Donde el público receptor de la información o la opinión ya no puede interactuar en tiempo real para confrontar lo aseverado por cualesquier periodista. Si se confunde la libertad de expresión en su concepción absoluta y sin contención alguna con el trabajo de las empresas de comunicación social el problema se desborda por lo que podría provocar. La potencia del cuarto poder (como bien se denomina a la prensa) podría caer en manos de mentirosos-calumniadores-extorsionadores, sin más control que su propia, en no pocas veces, inexistente conciencia o carencia de principios éticos.

La prensa como tal debe ser regulada con una ética de principios mínimos pero estrictamente respetados. Reglas que se estudian en las carreras del periodismo profesional. Veracidad, imparcialidad, investigación, observación directa de los hechos, consulta de fuentes fidedignas, exposición de posturas divergentes, más el irrestricto respeto a la vida privada de todo ser humano.

En la actual contingencia sobre el fenómeno en debate es por demás interesante conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución a principios de este 2022, que elimina la norma que permitía a los concesionarios de Radio y Televisión crear sus propios códigos de ética, por el evidente conflicto de intereses que ello representaba, pues la unilateralidad de dichos códigos cancelaba los derechos de las audiencias. Desmontando así el sistema autorregulatorio establecido, que dicho sea de paso nunca había servido para nada. Y lo más importante del dictamen es que obliga a los medios de comunicación a distinguir en todos sus mensajes publicados, entre información y opinión.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión se inconformó ante esta decisión, aduciendo que la SCJN se extralimitó violando el derecho a la libertad de expresión.

La sentencia establece que: “Todo informador, en su calidad de intermediario de la programación que difunde, debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea, por un lado, veraz y, por otro, imparcial, de tal forma que distinga entre las opiniones o juicios de valor de quien informa y el contenido mismo del mensaje informativo o noticioso”. ¿Es esto un verdadero atentado contra la libertad de expresión en nuestro país?

Más bien podría considerarse un avance en la vida democrática de nuestra sociedad nacional en materia de comunicación social. El resolutivo no impide a nadie opinar ni seguir informando sino solo diferenciar entre ambos conceptos.

Muchos medios lo hacen con acertada ética. Por qué si no existen las páginas de opinión como ésta en la que usted amable lector está leyendo, evidentemente distinguidas por sobre las secciones de información general. El problema ha sido establecido por los medios electrónicos de comunicación masiva. La radio y la televisión en México han creado un sistema donde el radioescucha o el televidente ya no pueden diferenciar entre opinión o información. Mal muy mal.

Entre opinión personal y verdadera noticia dura han promovido una nebulosa y espesa niebla en donde el ciudadano receptor se extravía, se confunde y termina por creer que opinión es lo mismo que información. Perdiendo la noble brújula de sus conclusiones-pensamientos-decisiones, que debería ser el indispensable periodismo ético, profesional y humanista. Loret de Mola y su hermano siamés el gran payaso Brozo son un ejemplo paradigmático del fenómeno.

Nadie es dueño de la verdad absoluta, pues ésta en sí misma no existe. Todo periodismo es subjetivo. Toda información y opinión pasa por el tamiz de la interpretación de quien habla o escribe. Pero la lucha por acercarnos a la verdad es la que debe seguir siendo el “leitmotiv” de todo comunicador que respete su responsabilidad y privilegio de serlo.