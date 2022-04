Libre, y para mí sagrado, es el derecho de pensar: Juárez

En el debate que sostuvieron los diputados el domingo pasado, una morenista y dos petistas se refirieron a Benito Juárez, quien indiscutiblemente ha sido el mejor presidente de México desde 1821.

Juárez fue mencionado siete veces pero citado en tres ocasiones.

La primera vez por el diputado petista y experredista Gerardo Fernández Noroña, izquierdista de toda la vida, que en 1988, a los 28 años, fue candidato externo a una diputación federal por el extinto Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Fernández dijo, refiriéndose al gran oaxaqueño: "Él dijo que la reacción estaba moralmente derrotada, pero también el pueblo de México remacha ahora, la derecha está derrotada electoralmente". Sin embargo, lo que Juárez dijo es esto: "Es imposible, moralmente hablando, que la reacción triunfe" y, hablando claro, no es lo mismo lo que dijo el diputado a lo que dijo don Benito. Porque una cosa es estar derrotado y otra que sea imposible triunfar y la historia abunda en ejemplos de dos partes en conflicto que lograron acuerdos cuando la que no tenía mayores oportunidades de triunfar prefirió negociar, tal vez desde una posición de desventaja, antes que ser derrotada. Claro que para eso se ha necesitado siempre que la parte fuerte y con mayores probabilidades de ganar muestre cierta magnanimidad hacia su rival, algo que no caracteriza a los de Morena, PT y PVEM.

Después fue la morenista y experredista Aleida Alavez, quien transformó una frase del indio de Guelatao. Según la aguerrida diputada, éste dijo: "Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan". La realidad es que un católico del siglo 19 difícilmente maldeciría a otra persona, como un buen católico del 21 tampoco lo haría, sabiendo que solo Dios puede condenar y castigar a alguien, que es lo que maldito significa. Lo que sí dijo Juárez fue: "Malvados aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, y con sus hechos lo traicionan". Realmente existe una gran diferencia entre un maldito y un malvado, que se dice de una persona perversa, mal inclinada. Es probable que la diputada haya recogido la frase de alguien que alguna vez la mal pronunció y le gustó para ayer referirse a sus adversarios.

Vista así la frase, tal como la concibió el oaxaqueño, podría aplicarse a muchos de los que el domingo decían defender al pueblo, sin importar el partido político en que militan.

El último en citar a Juárez fue el petista Alfredo Femat Bañuelos, que cometió el mismo error de Alavez, sustituyendo la palabra malvados por malditos. La verdad es que deberíamos esperar mayor rigor académico de quien de 2004 a 2008 fue el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual no aparece en los principales índices de las mejores universidades del mundo y ocupa el lugar 52 del Top 100 de universidades mexicanas, el índice elaborado por Mextudia.

Como arriba lo explico, tanto Fernández como Alavez y Femat citaron incorrectamente a quien dicen tanto conocer y admirar, lo cual habla muy mal de su profesado juarismo.

Juárez dijo y escribió cosas maravillosas. Una de sus frases que deberían aprender quienes califican de traidores a quienes no están de acuerdo con ellos: "Libre, y para mí sagrado, es el derecho de pensar".

