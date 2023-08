Libros al debate…

¿Ya revisó en su casa si tiene algunos libros de primaria y secundaria que pueda donar mientras se soluciona la controversia por los libros de texto gratuito?… a mí en realidad me gustaría cambiar todos los libros, no sólo los últimos por su fuerte contenido doctrinario; también los anteriores por ser parciales y dogmáticos que desde su creación han servido para que los gobiernos en turno traten de influir del cómo se debe vivir en nuestro país.

Si bien el debate se ha centrado en que si se distribuyen los libros o no, al menos en nuestro estado, se debe cuestionar el fondo del problema: un modelo educativo en nuestro país que ha mantenido en la marginación y pobreza a millones de mexicanos, y que no se vislumbra ninguna mejora.

Es imprescindible que la confrontación que se ha registrado hasta el momento no llegue a las aulas, a las escuelas donde maestros, padres de familia y niños se enfrenten por los libros.

Como ya se escribió en este espacio, es de reconocer la actitud de la gobernadora del estado Maru Campos por frenar la entrega de los libros de texto claramente doctrinarios, en los cuales no sólo se oculta deliberadamente información importante, sino que también se busca polarizar a una sociedad llevándola al comunismo simplón.

Eso sí, la gobernadora tiene un gran reto por delante, el poder entregar a las niñas y niños libros sin ese sesgo del que se quejan, pero sobre todo, materiales que les permitan a los miles de escolapios seguir con su preparación.

La verdad se observa una tarea titánica imposible sin la participación de los maestros, simplemente porque son los únicos que tienen el contacto y desde luego la estructura para esta titánica labor… pero, siempre hay un pero, la secretaria de Educación y Cultura, Alejandra Enríquez Gutiérrez al momento no ha demostrado oficio frente a las dos secciones del sindicato de maestros.

Los maestros a nivel nacional ya mostraron su respaldo a la política de la 4T y exigen la distribución de los libros, como siempre ese amañado sindicato sigue dándole la espalda a sus agremiados, pero sobre todo a las niñas y niños que dicen atender por su servilismo con el partido en el poder.

A nivel local, tanto la sección 8a como la 42 han sido tibios con el tema, pero en menos de una semana tendrán que definirse y bajar la instrucción de recolectar libros o exigir la entrega de los nuevos.

Lo ocurrido días atrás frente a Palacio de Gobierno, con el enfrentamiento verbal de defensores de los libros de texto, por cierto la mayoría de ellos ligados a Morena, y los que avalan de la controversia que impulsa el gobierno para la no distribución, obviamente ligados a Acción Nacional, no debe ocurrir, no debe traspasar la tranquilidad de los salones de escuela.

Hay que ser muy claros, todos los gobiernos han intentado a través de la educación pública imponer sus ideologías, pisoteando los derechos de las niñas y los niños por tener una preparación integral que les de la opción de decidir.

Desde el surgimiento de los libros de texto, ha existido una interpretación oficial de lo que ha sido la historia mexicana, en otras palabras el señalar a los “héroes” y a los “villanos” todo desde la óptica oficial, pero no sólo eso, se busca inculcar los valores y actitudes, es decir, se busca inducir cuál debe ser el comportamiento en la sociedad.

Haciendo un poco de historia, fue en el gobierno de Adolfo López Mateos cuándo se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con la supuesta intención de que todos los estudiantes de educación básica, tuvieran una misma preparación, pero claro su intención ideológica fue presionar por una educación laica.

Durante mucho tiempo ese fue su modelo, torciendo la historia a su favor y no fue hasta Carlos Salinas de Gortari, que se intentó hacer modificaciones para hacer referencia a su gestión y otros cambios al libro de historia, aquí hay que reconocerlo, tratando de persuadir hacia el nuevo modelo político-económico neoliberal.

Algo bueno que surgió, y esto es rescatable de lo que se encuentra en controversia, es que desde hace 30 años se impuso como una norma que en los libros de texto gratuitos no se hable para bien ni para mal del presidente en turno, secretarios o funcionarios, cosa contraria de lo que hoy promueve la Cuarta Transformación.

También los gobiernos de Acción Nacional cayeron en la tentación e impulsaron temas de su interés, que permitieran al estudiante valorar y analizar desde puntos de vista diferentes los hechos históricos.

Pero donde sí rayan en la polarización, es el cómo tratan los temas de la agenda nacional y sus adversarios, sólo como ejemplo un escrito atacando a la gestión de Felipe Calderón: “En cuestión de políticas públicas, también desarrolló programas antisociales y antilaborales. En 2007, impuso la reforma a la ley del Issste, la cual cancelaba la jubilación generacional y solidaria e imponía las cuentas individuales y las Afore”, se lee.

En otro párrafo se incide directamente sobre cuestiones políticas aún en debate: “La elección de 2006 fue un fraude, la abierta intromisión del presidente Fox, la intensa campaña mediática contra López Obrador, el manejo parcial de los medios de comunicación, el gasto desbordante no declarado, el relleno de urnas, la alteración de actas y la manipulación de resultados, le dieron el triunfo a Calderón. El Tribunal Electoral rechazó el recuento de votos y dio por válida la elección”, refiere uno de los libros de texto.

Así una pequeña parte de lo que se debate, del si se debe entregar o no los nuevos libros de texto gratuitos, y lo reafirmo, es preferible que las niñas y niños empiecen sin libros a que se adormezcan con estos bodrios idiotizantes.