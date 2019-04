Libros bienamados libros

En el día de los libros, perdóneseme el atrevimiento de descomponer la genial frase del egregio Arquímedes de Siracusa: “Dadme un buen libro de apoyo y moveré al mundo”. Sembremos semillas de buenas lecturas para hacer florecer asiduos lectores. Si en algo, los siguientes párrafos, hacen a alguien (sobretodo joven) inquietarse-pensar-preguntarse-investigar-leer, la semilla habrá caído en tierra fértil.

“En los sujetos ulteriormente homosexuales --que según una hipótesis mía y las observaciones de J. Sadger--, pasan todos en su infancia por una fase anfígena (asexual), en la cual hallamos igual preponderancia infantil de la zona genital y muy especialmente del pene. Precisamente esta elevada estimación del miembro viril es la fatalidad de los homosexuales. Como todo ser en su infancia, eligen a la madre como objeto sexual, mientras presuponen también en ella la existencia de aquel órgano, que juzgan indispensable, y luego, cuando se convencen que la mujer les ha engañado en ese punto, les resulta ya inaceptable como objeto sexual. No pueden prescindir del pene en la persona que haya de incitarles a la actividad sexual: y en el caso más favorable, fijan su líbido en “la mujer provista de pene”, esto es, en el adolescente de apariencia femenina. Los homosexuales son, pues, personas a quienes la importancia erógena de su propio órgano genital no consienten prescindible en su objeto sexual, de total coincidencia con su propia persona. Sería improcedente distinguir un instinto homosexual especial. Lo que hace al homosexual no es una particularidad de su vida instintiva, sino la elección originaria de su objeto sexual. Ya en nuestra “Teoría sexual”, indicamos que era un error suponer demasiado íntima la relación entre el instinto y el objeto en la vida sexual. El homosexual, de instintos quizá normales, no puede libertarse de un objeto caracterizado por una determinada condición”.

(Sigmund Freud, Obras Completas. Historiales Clínicos I, “Análisis de la fobia de un niño de cinco años” 1925. Ed. Iztaccihuatl)





“Me he quedado en el mundo porque el mundo es aún más temible que la nada; he aceptado la vida porque la vida es más dolorosa que la muerte; me he disciplinado, despellejado y azotado, porque únicamente del dolor procede la verdad; sólo en el espasmo nacen los fetos de la mente, y toda la música no es más que melancolía, y en el fondo de la desesperación, esa es la única voluptuosidad que no da asco. No quiero estar contento ni tranquilo, no quiero ser feliz ni rico. Reclamo todas las desventuras sobre mi cabeza; invoco desgracias sinnúmero en el camino de mi vida. Que la enfermedad me haga castañear los dientes; que la pobreza vacíe mi casa; que el amor me traicione; que los amigos me dejen; que los gusanos babeen sobre mí; que la fiebre y la locura se disputen mi cabeza; que los enemigos me persigan y me hieran; que los únicos míos caros se me mueran al lado, de pronto, sin gemido… Venga conmigo todo el dolor del mundo; con esta sola condición se verá si soy un hombre o un trapo; si me sostiene un alma o únicamente un esqueleto”.

(Giovanni Papini. “Hombre Acabado”. 1913. Ed. Fren)





“Doctor Stockmann—¡No! la mayoría nunca tiene la razón. Esa es una de las mentiras sociales que se han establecido. Todo ciudadano libre debe protestar contra ello. ¿Quiénes son la mayoría en el sufragio? ¿Los estúpidos o los inteligentes? Espero que ustedes me darán la razón de que los estúpidos están en todas partes, formando una mayoría aplastante. Y creó que eso no es una razón suficiente para que los estúpidos manden sobre los demás. (Escándalos, gritos) ¡Sí, sí, podéis callar mis palabras con vuestros gritos! No sabéis contestarme de otra manera. Oíd: la mayoría tiene la fuerza, pero no la razón. (Tumulto).

Hovstad-- ¿Desde cuándo se ha convertido usted en un aristócrata, señor doctor?

Doctor Stockmann—He dicho que ya no me ocupare en absoluto en los desgraciados de pecho comprimido y respiración vacilante, que no tienen nada que ver con el movimiento de la vida. Para ellos no es posible ni la acción ni el progreso. A quien señalo es a la minoría intelectual que se apodera de todas las verdades en embrión. Los hombres de esa aristocracia están siempre en primera línea, lejos de la mayoría, y luchan siempre por las nuevas verdades, demasiado nuevas para que las comprenda y las admita la mayoría”.

(Enrique Ibsen. “Un enemigo del pueblo”. 1882. Ed. Porrúa)





“Todo indica que, a pesar de los avances democráticos que ocurrieron en la década pasada, llevamos un buen tiempo sistemáticamente saqueando y maltratando a México. Y la culpa no es sólo de la clase política rapaz; la responsabilidad también reside en ciudadanos que emulan las peores prácticas que ocurren en los pasillos del poder: evaden impuestos, pagan mordidas, se vuelven cómplices de la corrupción que denuncian. Peor aún, no confían en sus compatriotas. La ausencia de ese valor fundamental para la consolidación democrática y la prosperidad económica, lleva al surgimiento de una sociedad atomizada, corroída, descompuesta. Refleja lo que el escritor Michael Lewis llama un “colapso moral”. Ese punto al cual llega una sociedad que ha perdido la cohesión, el sentido colectivo, los valores compartidos, el mapa mental que permite funcionar como país. Difícil reconocer que es así.

Nos hemos acostumbrado al saqueo colectivo; hemos aprendido que el país funciona así. Allí están los estratosféricos salarios, bonos, pensiones y beneficios de los que arriban al sector público. Ahí está un sistema educativo que ni siquiera sabe cuántos maestros y burócratas tiene, mientras los mantiene de forma vitalicia. Allí está el gasto público repartido entre los gobernadores, un hoyo negro que evade la fiscalización. Allí está el país paralelo, resistente al cambio y atorado en las costumbres extralegales, antiinstitucionales, informales.

Casi no importa dónde termina el desperdicio y comienza el robo; lo primero enmascara y propicia lo segundo. Se asume que cualquiera que trabaja en el gobierno puede ser sujeto de la corrupción, de la complicidad, del encubrimiento. Quienes pasan su vida en el “servicio público”, emergen con mansiones multimillonarias y casas de fin de semana en los destinos más codiciados. La epidemia de la mentira, la trampa, el robo y la corrupción hacen imposible la vida cívica y el colapso de la vida cívica, simplemente, instiga patrones cada vez peores”.

(Denise Dresser. “El país de uno”. 2011. Ed. Aguilar)





“Dado que las clases no pueden perdurar, necesitan cambiar; si en la sociedad la competencia es libre los más aptos dominarán y los incapaces se hundirán en el anonimato. No se precisa que varíe el sistema social ni el carácter esencial de la élite, porque habría una constante renovación de los individuos que la componen. Tal sería el caso ideal, un óptimo social liberal, que como decíamos, no se alcanzará jamás. En el caso del liberalismo histórico la libre circulación de las élites se encuentra impedida por la propiedad privada; si se altera o derroca este orden, la política ingresa en la vida económica. El problema reside en que en la política es imposible por definición una circulación de élites libre, puesto que la actividad política es ante todo una lucha por el poder y el dominio permanente. Significa la posesión de una maquinaria que supone la conservación de tal dominio en manos de un determinado grupo sin voluntad alguna de perder su posición, ya que jamás grupo dirigente alguno ha aceptado someterse a una competencia realmente libre para acceder al gobierno; más bien como mucho, ha llegado a cooptar a los mejores elementos de las clases dominadas para insertarlos en el grupo dirigente. La conclusión pesimista de todo ello, es que las élites no circulan libremente y con ello degeneran. Si no existe afluencia de “sangre nueva” esta circulación se paraliza. Puesto que en términos biológicos algunos de los hijos de la élite son menos aptos que sus padres, pero permanecen en la élite dirigente por encima de otros más idóneos, con el paso del tiempo el grupo dirigente tendrá un porcentaje creciente de miembros incapacitados. A esta degeneración de las “élites cerradas” se une la falta de estímulo de la competencia para dar como resultado un desastroso final”.

(Vilfredo Pareto –1848-1923--. “Forma y equilibrio sociales”. (Ed. Minerva)