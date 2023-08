Aberrante, indignante, inadmisible y hasta increíble resulta lo que está sucediendo en nuestro país.

Continuamente vemos en publicaciones en redes sociales un hashtag #ConLosNiñosNO en alusión a que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, podemos permitir como sociedad, ningún acto violatorio de los derechos de nuestros hijos e hijas. Nada justifica una acción pública o privada que atente contra su dignidad e integridad. Y, precisamente en este tema que habré de tratar, se aplica idóneamente esa premisa: “Con Los Niños NO”. No señor Residente de Palacio, no le vamos a permitir que concrete sus intenciones de adoctrinar a las y los niños y jóvenes de este gran país. Como sociedad, y bajo el amparo de la Ley, estamos muy por encima de sus oscuras intenciones. Lo que desea hacer con la educación en México, a través de los libros de texto gratuito para primarias y secundarias, habrá de frenarse. Excedió todos los límites y alguien tendrá que pararlo.

Seguramente los amables lectores, ya estarán enterados, de que por parte del gobierno federal, se han modificado los contenidos de los Libros de Texto, basados en un modelo comunista, que deja de lado los valores universales, para dar cabida a temas políticos, pasando por encima de las matemáticas o el español. Justifican y enaltecen la existencia de guerrillas, exculpan a la jefa de gobierno ante una tragedia que pudo evitarse (Colegio Rebsamen); critica los programas sociales creados en gobiernos de extracción panista, aborda temas que no son relevantes y que son hasta incomprensibles para infantes de primaria.

Resulta que ahora, las y los maestros, se convierten por arte de magia, en: “agentes de transformación”. Esto no estaría mal, ya que de hecho siempre lo han sido, su papel fundamental es de guiar, educar, enseñar, evaluar y porque no, -hasta transformar-, para algo bueno y positivo, e influir en la mente de sus alumnos para concientizarlos y formar ciudadanos de bien. Pero así, -como lo plantea este modelo-, no, así no.

Irónicamente el funcionario que ha cobrado fama estos días, se llama Marx. Si, así, parecido a Karl Marx, aquel filósofo, historiador e intelectual alemán de origen judío, principal ideólogo del sistema comunista; coautor del “Manifiesto Comunista” y “El Capital”. Sus teorías sobre sociedad, política y economía, llevan precisamente su nombre, se engloban como: “marxismo”.

El Marx mexicano, se llama, Marx Arriaga Navarro, no sabríamos nada de él, de no ser por sus absurdas, insolentes e indolentes declaraciones, al ser el Director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), justamente encargado de la distribución de los libros de texto.

Por cierto, ya un Juez había ordenado que se detuviera la impresión de los mismos; luego la cancelación de su distribución. Pero el estúpido pretexto de AMLO es que ya están impresos y se gastó mucho dinero. Se le advirtió, al mentado Marx, que al no acatar lo ordenado por la autoridad judicial, se le puede seguir un proceso y privar de la libertad por 9 años. Pretendiendo erigirse en mártir, escribe un Twit, según él muy patriota, diciendo que por la nueva escuela, los libros y la educación, no sólo está dispuesto a dar 9 años, sino la vida. Así de disparatado. No señor servidor público, no es por ahí. No andamos buscando al héroe. Solo haga su trabajo y hágalo bien. Cumpla su deber. Acate la ley. Y déjese de tonterías.

Por su parte, tanto agrupaciones sociales, como autoridades de otros ámbitos, así como las personas en lo individual y lo colectivo, ya hemos reaccionado de diversas formas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ha declarado al respecto: “De implementarse, como está planteado, el nuevo plan de estudios será un retroceso para la educación y generación de talento en México, lo cual se traduciría en el largo plazo en menor crecimiento económico”.

Los periodistas locales y nacionales, han estado dando a conocer fragmentos de los contenidos modificados. Para enterarnos puntualmente a los ciudadanos sobre las pretensiones del gobierno federal.

Los distintos grupos “Pro Familia”, se han pronunciado enérgicamente en redes sociales, para rechazar la forma equivocada en que se tratan los temas de índole sexual, como por ejemplo, lo explícito de las imágenes al hablar de menstruación y eyaculación.

Ya circulan en muchas plataformas, las solicitudes de Firmas Digitales, para evitar que dichos libros se utilicen en el ciclo escolar que está por comenzar en unos días. Como ejemplo, cito textual, una de estas peticiones de apoyo virtual: “Al igual que lo hicieron los sandinistas en Nicaragua y Chávez en Venezuela, no les ha importado violar recurrentemente las leyes con tal de dañar la conciencia de nuestros niños.

Bajo la conducción de dos protegidos de Palacio Nacional, Marx Arriaga y el venezolano chavista, Sady Arturo Loaiza cambiaron los contenidos de los libros de texto sin ningún fundamento científico, sin consultar a especialistas y a padres de familia, como lo marca la Ley.”.

Ha salido a la luz, que se contrató a ese venezolano. Para venir a remover y confundir todo un sistema educativo.

En Chihuahua, afortunadamente, la Gobernadora del Estado, Maru Campos, promovió un amparo, a fin de no permitir que en las escuelas se utilicen dichos libros, hasta en tanto, se cumpla con lo establecido en la Ley y sus contenidos sean llevados a consulta de especialistas y padres de familia.

De verdad, esperamos que esta medida prospere, no solo en esta entidad, sino en todo el país. Que se ordene retirarlos de circulación y se evite el daño permanente que se causará a nuestros hijos, si se les pretende enseñar erróneamente un Sistema Solar distinto, o mediante artículos y contenidos con faltas de ortografía y mala redacción, pero además, sin fundamento, tendenciosos y con un trasfondo político decadente.

Ya es momento, de poner un alto a esta indignante situación. Momento de proteger y cuidar a nuestros hijos. Ya es momento, de retomar el rumbo correcto en este y todos los temas que se han desvirtuado a capricho de un solo hombre. Momento de mandarlo a su rancho “la chingada”,

Ya es momento…