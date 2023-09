Libros. Niños y ...un maestro

Con admiración para los niños de la escuela primaria Emiliano Zapata y su maestro el Profesor Jesús Trujillo. por su gallarda acción en los patios de Palacio de Gobierno imaginen si eso hizo un maestro si lo tocan, que no haremos TODOS los que nos indignamos desde ya, con el solo intento gubernamental de amagarlo.

SOLO EN UN MOMENTO LA LUZ APARECE ENTRE LAS SOMBRAS Y QUIEN DESEE VERLA LA ADVIERTE Y QUIEN AUN NO DESEANDOLO, DEBE DEJARSE DESLUMBRAR POR LA REALIDAD DE ESA LUZ.

Hoy solo escribire la dedicatoria y el colofon y dejare que la excelente crónica del incansable y fiel a su tarea Jesús Estada corresponsal para Cihuahua del periódico nacional La Jomada nos narre con su crónica fiel como lo publica el sábado 23 lo sucedido el viernes 22 por la mañana asi;

"Al grito de "queremos los libros", un grupo de 60 estudiantes de la primaria Emiliano Zapata que realizaban una excursión escolar en el palacio de gobierno, protestaron la mañana del viernes para exigirle a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván que distribuya los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana.

La manifestación tuvo una duración de diez minutos, tiempo en el que los alumnos junto con el maestro Jesús Trujillo, gritaron consignas en el patio central del edificio.

"Estamos haciendo una visita escolar y los niños aprovecharon para hacer la petición de sus libros, ya que la negativa a entregarlos está obstaculizando su educación y nos está impidiendo avanzar con el aprendizaje", explicó el docente.

"No necesitamos permiso para exigir un derecho y tenemos un permiso de los padres de familia para participar en la actividad que organizamos los maestros, es una visita escolar".

A la protesta se unieron el diputado local de Morena, Óscar Castrejón Rivas, y otros militantes morenistas, quienes afirmaron estar en el palacio de gobierno por un motivo distintos, relacionado a entregar una petición, y respaldaron al profesor cuando fue cuestionado por incitar a la protesta de los estudiantes.

Al concluir la visita escolar, los niños y niñas de sexto grado dejaron cartas con dibujos en la entrada del palacio de gobierno, con mensajes como: "Hola gobernadora, espero que esté bien, le vengo a pedir por favor que entregue los libros, los necesitamos"; "Señora gobernadora le recomendaría entregar los libros, si sabe usted está provocando un delito, está en el número tres (artículo constitucional)"; "Maru Campos ya danos los libros, si no ya no vamos a aprender"; "Por favor entregue los libros, no sólo podemos estudiar con cuadernos y con el estudio podemos tener más oportunidades". (1)

Y cuando cavilaba como explicar lo que merece explicación y difusión otro rayo de Luz llega de manera directa, de puño y letra dormimos protagonista el Maestro Jesús Adolfo Trujillo Holguín su narración tomada de su muro de Facebook del hecho referido titulada;

"Crónica del "Caballo de Troya" y el maestro que utiliza a los niños

Soy un maestro comprometido con la educación y con el desarrollo del pensamiento crítico. Aspiro a que la escuela se convierta en un factor que marque la diferencia en la vida de las niñas, niños y jóvenes, sobre todo en aquellos que se encuentran en mayor desventaja social. Valoro inmensamente el papel de la escuela pública como medio para asegurar la equidad social y estoy convencido que debemos fortalecerla porque en ella está la educación del pueblo, de las familias que no tienen acceso a "la otra" educación.

Hoy por la mañana realizamos un paseo escolar al Palacio de Gobierno, a la Casa Chihuahua y al Templo de San Francisco para revisar la Ruta de la Independencia y en un acto de exigencia hacia las autoridades, ocupamos 5 minutos en el patio del Palacio de Gobierno para corear con los niños la frase ¡Queremos libros! ¡Queremos libros! Posteriormente dedicamos 20 minutos para tomar el "lonche" y en ese inter nos apropiamos del espacio público de la calle Libertad –resalto, en la calle Libertad- para poner un tendedero con cartas elaboradas por los alumnos en donde se dirigen a su gobernadora para pedirle la entrega de los libros de texto gratuitos.

Sin contar el receso que las y los niños usaron para comer (porque el profesor y una maestra lo ocupamos para pegar las cartas), el total del tiempo destinado para la visita fue de 250 minutos y tomar 5 minutos de ese total causó tal incomodidad como para que la Secretaría de Educación y Deporte abriera una investigación en contra del profesor que "usó a los alumnos" para una protesta.

Lo que causó la incomodidad no fueron los 5 minutos, ni el tendedero de cartas. Lo que caló hondo es que un grupo de alumnos, alumnas, maestros y padres de familia acompañantes, cual Caballo de Troya, ingresaron al recinto de todos los chihuahuenses –el Palacio de Gobierno- con las autorizaciones debidas, y gritaran a la gobernadora que querían sus libros.

Nadie lo vio venir. Hay quienes piensan que los niños y las niñas no son capaces de pensar, que no sienten, que no tienen el derecho a expresar sus opiniones, que deben callar y creer ciegamente en lo que dicen los adultos. Algunos piensan que la realidad que se vive con la retención de los libros de texto gratuitos es algo que no preocupa a los menores, que están ajenos a ese tema. Todo lo contrario. Resulta que los y las niñas piensan y sienten.

Quizás cala aún más saber que hay algunos maestros que nos estamos apropiando de los principios de la Nueva Escuela Mexicana y que en verdad queremos un cambio en nuestra sociedad, que queremos que la escuela analice la realidad en la que viven los alumnos y sus familias, que queremos que la escuela sea un factor de cambio en las problemáticas que tenemos en esta comunidad de la cual formamos parte y que los ciudadanos tomemos partido cuando hay violaciones al estado de derecho.

Con este acto ciudadano que vivimos la mañana de hoy, me quedan claras las razones por las cuales hay tanta oposición, no solo hacia los libros de texto gratuitos, sino hacia los principios de la Nueva Escuela Mexicana. A quienes ostentan el poder les incomoda una sociedad pensante, pues siempre es preferible la ignorancia, que se traduce en indiferencia y en dejar que otros resuelvan los problemas de nuestro alrededor o en tomar posiciones "neutrales".

Aun no terminábamos nuestra visita escolar cuando ya nos esperaban en la escuela funcionarios de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua para buscar por donde llegaría la sanción para los maestros que se atrevieron a llevar a sus alumnos y alumnas a una visita escolar en la que gritaron en el Palacio de Gobierno, por exigir que se respete su derecho a la educación y a recibir los materiales necesarios para el aprendizaje.

El Gobierno del Estado de Chihuahua ahora carece de argumentos para continuar con esa postura violatoria del interés superior de la niñez y se excusa en decir que el asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como si la controversia constitucional hubiera llegado sola hasta allí. Lo único que hacen es avanzar en un callejón sin salida.

Si van a investigar al maestro que "utiliza a los niños", desde ahora les adelanto que es cierto. Los he usado para corear la frase "Queremos libros", los he usado para pintar la barda de su escuela, los he usado para impermeabilizar los techos de la biblioteca, los he usado para barrer su salón de clases. Soy culpable de involucrarlos en los problemas de su comunidad, los he usado para plantar árboles, para que cultiven su huerto escolar. Los seguiré "usando" para todo lo que esté dentro del marco de la ley, en lo que marca nuestra política educativa a nivel nacional"

COLOFON HAGO SOLO UNA PREGUNTA O DOS QUIZAS

¿Hasta cuándo y hasta dónde Quiere llevar este tema de la retención de los LIBROS con fines que son estrictamente político electorales el gobierno estatal y su partido?,

Acaso supone que como pudo hacer Diputados y Presidentes municipales de Agua en la campaña del 21 puede generar una nueva camada de liderazgos basada en otro bien superior como es la Educación usando, ellos sí, el texto como pretexto, cual lo dije en colaboraciones anteriores.

Refrendo aquí la postura ya expresada, misma que veo suma cada vez a más personas a mediDa que transcurren las semanas y esta crece en el espiritu de defensa al bien superior que es la EDUCACION DE LOS NIÑOS.

EN CHIHUAHUA CRECE TAMBIEN EL CONSENSO DE QUE EL CONSERVADURISMO Y LA PRIVATIZACION EN MATERIA DE EDUCACION, NO PASARAN!!!