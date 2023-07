Llegó como la ¡Señora X!

Imposible no abordar la visita a Chihuahua de la denominada «Señora X» por el presidente, sus subordinados y sus seguidores, creyendo que la podían sobajar, en el intento de eludir-evadir-chicanear las resoluciones de los órganos electorales, Xóchitl Gálvez.

Quien hizo su primera aparición pública ante los chihuahuenses en una réplica de los personajes de la saga peliculesca de los «Hombres de negro» (agentes policiacos que perseguían a maleantes espaciales, protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones), haciendo gala de lo que es, sin duda, hasta ahora, una mejor y más rápida capacidad de respuesta a los ataques presidenciales.

Y no solo eso, sino infinitamente más ingeniosa, aprovechando los ataques para transformarlos en slogans publicitarios, los que, en algunos casos, partiendo de algún factor en desventaja, mediante el uso adecuado del «marketing» se convierten en varios de los más memorables ejercicios propagandísticos en las contiendas electorales, como el inventado por el equipo de Vicente Fox, cuando se empecinó en que el debate presidencial (pospuesto por supuestas fallas técnicas) se realizara ese día, a pesar de las propuestas de Cuauhtémoc Cárdenas, ante lo cual solo repetía incesantemente, «hoy, hoy, hoy».

Se convirtió en uno de los spots más eficaces de la campaña foxista del año 2000.

No bien se iba de Chihuahua, llegaba a Juárez la favorita de las estructuras de Morena en la entidad, Claudia Sheinbaum, y mañana desarrollará actividades Marcelo Ebrard.

Estamos de frente a una nueva realidad, impuesta por la clase política y en primera instancia, por el presidente, quien pretendió dar un golpe de mano y adelantar a sus «delfines» en la carrera presidencial, no obstante se violara flagrantemente el marco legal de las contiendas.

Durante varias semanas, además de la muy natural ventaja de Morena en las preferencias electorales, los recorridos de los aspirantes morenistas hicieron rememorar los tiempos del «partido casi único», en los que los candidatos efectuaban sus giras y demás actividades como si fueran las reinas del pueblo, en las que realizaban sus paseíllos triunfales. Imposible imaginarse la existencia de partidos de oposición y la posibilidad de perder las elecciones.

Así parecía.

En el fondo se trataba de enviar el mensaje más apabullante posible de que la victoria de la oposición era prácticamente imposible… Hasta que les apareció la «Señora X».

Su visita dejó una buena cantidad de vetas de la discusión pública, la primera de ellas es la innegable cercanía con la gobernadora y su intención de poner distancia del ex gobernador Corral, pues, dijo, «Maru une lo que Corral dividió»; pero en el curso de su visita también evidenció su más que explicable cercanía con el PAN, que la llevó a afirmar que en el grupo de aspirantes del Frente Amplio por México (FAxMx) había miembros del PRI, del PRD y «por el PAN, estamos Santiago Creel, otros y yo», en lo que fue la primera ocasión, en público, que daba información de ubicación política en el FAxMx, con lo que le podría restar algo del atractivo del perfile manejado por ella en esta etapa política.

Conforme a esa definición desplegó su agenda, en la que privilegió los actos con la cúpula del PAN en la entidad.

¿O sería que los priistas chihuahuenses decidieron hacer mutis en la visita de la hidalguense?

Ya luego lo veremos, cuando se defina quien encabezará a este bloque opositor, en tanto, intentó dejar en claro la extrema empatía con la gobernadora Maru Campos, quien, dijo Xóchitl «la titular del Ejecutivo estatal, Maru Campos, al igual que ella se enfrenta al poder que ejerce el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la Federación en contra de sus adversarios políticos… el presidente sí te castiga por ser de oposición, sí te quita recursos, no te convoca como a los gobernadores de Morena…». (Nota de César Lozano/El Diario de Chihuahua, 21 julio 2023).

Lapidaria fue su opinión sobre López Obrador: «Un manejo muy irresponsable de la pandemia… un presidente que usó todo su poder para volver a impulsar las energías sucias, cuando el mundo está reclamando energías limpias… usó el Congreso para desaparecer todos los fideicomisos que apoyaban a la ciencia, que apoyaban al medio ambiente, al cambio climático... ha usado al Congreso para destruir y no para construir… no ha resuelto el tema de la seguridad pública … también le dimos manga ancha para tener al Ejército en la calle y no hay resultados». (Ídem).

Más. «No deben de volver las pensiones para los expresidentes… los programas sociales deben de seguir, pero, con más elementos. Hay que darles a los adultos mayores apoyos económicos y medicamentos… no está bien que se les trate con tan poca dignidad a las mujeres quitándoles las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo». (Ibídem).

Decidido, el presidente, quizá no en descarrilar la candidatura de Xóchitl, sino en impedir su crecimiento, le apuesta a los más tradicionales métodos de la propaganda, por eso la ataca diariamente y, desobedeciendo los ordenamientos de los organismos electorales a los que tilda de ser «la moderna Santa Inquisición», en tanto viola todos los ordenamientos electorales y constitucionales, que juró guardar y hacer guardar.

Y es que, como dicen en los barrios, Xóchitl tiene más salidas que el estadio Azteca

Por lo pronto la aspirante de la oposición ha puesto contra las cuerdas al aparato gubernamental-propagandístico de quienes llegaron a la Presidencia de la República pretendiendo gobernar desde la izquierda.

La fuerza del gobierno se está usando -y se usará- a plenitud para evitar que la X se imponga; la 4T está efectuando una siniestra maniobra para imponer en la sociedad a los aspirantes morenistas.

La instalación de los espectaculares -contratados por quien sabe quién- tenía, tiene, el objetivo de dar a conocer la figura y el nombre de los suspirantes morenistas y para ello hicieron uso de una enorme cantidad de dinero.

Sabían que eso se convertiría en elemento sustancial de la oposición para denunciarlos como «actos anticipados de campaña y/o de inequidad» mediante el uso de recursos económicos de origen desconocido; además, el INE y el TEPJF dictaron los lineamientos de lo que podían, o no, hacer los suspirantes, y por añadidura le ordenaron al presidente que ya no interfiriera con las campañas -que no lo son-.

Hasta ahí todo iba bien para el presidente y sus compañeros, siguieron efectuando actos por todo el país y el presidente inventó una nueva chicanada, la de crear una sección en las conferencias mañaneras denominada «No lo dije yo», para eludir la aplicación de la ley en su perjuicio y seguir denostando a los de la oposición.

Pero héte aquí que el TEPJF ordenó al INE y éste, también por su cuenta, llegó a la conclusión que no podían impedir las actividades de unos y otros, pero que los actos efectuados serían contabilizados y que al final de las precampañas se podrían emitir sanciones en alguno, o todos, de estos sentidos, ya fueran las sanciones económicas a los partidos y sus candidatos, y hasta la cancelación de los registros electorales de los candidatos.

Más aún, el monto de lo gastado en estos meses podría cuantificarse por los órganos electorales y descontarse de las cantidades empleadas en las precampañas, con lo que podrían verse en la posibilidad de la prohibición de emplear más dinero en esa etapa, so pena de perder el registro de la candidatura.

Ante esto último, y también a la orden del TEPJF de no abordar los temas electorales, el presidente se desbocó «Es como la santa inquisición, el INE y el Tribunal», acusó el Mandatario tras ser cuestionado sobre las mañaneras que le ordenaron retirar de plataformas digitales. (Nota de Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar, Reforma, 21 julio 2023).

Incapaz de evitar dar evidencias de que es insustituible, que sólo él es capaz de afrontar a sus adversarios, el presidente lanzó su consigna, «Es importante que todo eso se dé a conocer. Porque si nada más voy a estar yo haciendo denuncias, y advirtiéndole a la gente de que quieren regresar por sus fueros los corruptos, pues me castigan. Entonces, para qué exponernos. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos». (Ídem).

Los lineamientos ordenados por el Tribunal al INE, incluyen la no utilización de las prerrogativas de radio y televisión; está prohibido el uso de recursos públicos, así como los actos anticipados de precampaña y campaña. El INE deberá definir el tipo de propaganda permitida y establecer una fiscalización especializada para vigilar el origen y destino de los recursos utilizados en estos procesos.

No está dicho todo acerca de este tema, que será motivo de una intensa discusión de la siguiente legislatura federal pues en la práctica se impusieron las llamadas «elecciones primarias». pero sin ninguna regulación.

El dilema, para la sociedad mexicana, y especialmente para el Tribunal Electoral será si, llegado el caso, decidiera anular, alguna, o las dos candidaturas de quienes alegremente ahora violan mañana, tarde y noche, las reglas electorales.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

