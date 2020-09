Lo bello y lo bueno

Imagine la escena, su hija va pasando por la cocina, es una chica alta y atlética, es caucásica, nada prieta, y a usted y a ella se les ocurre que tanta belleza no debe esconderse, que la belleza debe servir de algo y abrir la puerta de los sueños, así que su hija deja los libros sobre la mesa se quita la ropa, se deja unos diminutos calzones y el sostén, usted llama apresuradamente a sus socios y a un productor de televisión y le pide a su hija semidesnuda que camine frente a esos hombres, desconocidos para ella. Ellos ven si el vientre es plano, si las nalgas tienen la forma deseada, que tan prominentes son los senos.

Técnicamente eso es un concurso de belleza y aunque de manera personal lo encuentro censurable, estoy convencida de que las mujeres y empresarios que se dedican a esta actividad están en total libertad de hacerlo, cada quien sabe lo que hace con su cuerpecito, es el albedrío que Dios nos otorgó. Pero aquí llega el problema, nos preguntamos demasiado qué es lo bello y nos tiene sin cuidado qué es lo bueno.

Qué tal Sofía Vergara, es bonita no, bueno su belleza cuesta 700 000 dólares al año, pulido semanal de la piel con diamante, luz pulsada cada semana, crioterapia cada tercer día, mesoterapia diaria. Con 700 000 dólares al año yo no necesito ser bonita, se los juro. Pero esta belleza producida y creada por el marketing para vender a las mujeres costosos productos de una industria que no duda en aplastar el ser femenino ¿se puede esperar algo hermoso?, ¿cuánto de mujer queda debajo de todo eso?

La pobreza está, por ende, ligada a lo que llamamos fealdad, la Asociación de Nutriología de Madrid explica que cuando un paciente enfermo de sobrepeso inicia un proceso nutricional para adelgazar, lo primero que el paciente debe visualizar es que sus gastos en despensa se van a cuadruplicar. He ahí los millones de personas en pobreza extrema que en nuestro país padecen la desnutrición junto a la obesidad y la diabetes, por culpa de esa terrible dieta de harinas y azúcares, que son lo más barato del mercado y al mismo tiempo les aportan un turbo de energía para realizar las pesadas tareas del subempleo y el empleo precarizado.

Hace tiempo Miss España y Miss Mongolia hicieron llorar de rabia a los conservadores por su participación en el concurso Miss Universo y tratarse de dos transexuales, pero si una mujer se opera los senos o la nariz porque no le gustan, igualmente se puede operarse los genitales si estos no le gustan.

Las ventas que el mercado de la belleza al que por eufemismo le llamamos cuidado personal dejaron en el 2018 en nuestro país ganancias por 160 mil 300 millones de pesos según datos de Euromonitor. Los concursos de belleza y toda su parafernalia suelen costar 15 000 000 de dólares sí son austeros y hasta 35 000 000 de dólares sí se desboca el glamour. Javier Corral prometió austeridad desde el primer día de su campaña y todavía es hora que la presume, dime qué presumes y te diré qué careces. Así que esperamos que el circo sin pan que el césar planea para su pueblo, no exceda los 15 millones de dólares.

¿Pero qué son 15 millones de dólares? Podría ser por principio de cuentas el desazolve de las presas, la creación de infraestructura de captación del agua de lluvia, la creación de infraestructura hidráulica y la modernización de los sistemas de riego para cambiar los microclimas, y si no me equivoco todavía nos queda cambio para 400 kilos de carne asada.

Un hospital de especialidades nos costaría 300 millones de humildes pesos al año, haga la conversión. Una máquina de hemodiálisis cuesta 40,000 pesos; una máquina de respiración artificial ronda 100,000 pesos y un médico especialista en los hospitales públicos con mucho 20,000 pesos al mes.

La vida de las obreras muertas por COVID en las maquiladoras de Ciudad Juárez, ni un centavo; las mujeres desaparecidas, 50 centavos por fotocopia de su ficha de búsqueda; los campesinos a los que disparo la GN, lo que cubra el seguro de gastos médicos.

Pero claro mercado es mercado y se ha empezado a explotar la vanidad masculina, cera para la barba 99 pesos, tijeras especiales para diseño de barba 250 pesos, pantalones para caballero de vestir diseño levanta pompis 1200 pesos; por todo eso no podría el supra delegado Juan Carlos Loera evitar la desgracia que ha sido el conflicto del agua, no sé si sus servicios valen su vanidad.

Por lo pronto y en datos de la OCDE, Chihuahua es la entidad con mayor incidencia de embarazos en menores de edad, lo que dicho claramente: estamos llenos de pedófilos. Juárez es la ciudad más peligrosa para ser mujer, en las mismas cifras de la OCDE.

Y por aquí, por estas calles donde nadie se ha preguntado qué es lo bueno en lugar de lo bello, van a desfilar las mises, como desfilan por las calles las bellísimas jovencitas delgadas, morenas y de pelo largo que nunca nadie vuelve a ver y nos consolamos pensando que a lo mejor las mataron rápido antes de torturarlas, y por más mises que vayan y vengan nunca será Mis México una mujer realmente mexicana, porque las condiciones de estos concursos cierran las puertas a la bellísimas representantes de los pueblos originarios.

Todavía recuerdo la profunda voz del maestro Pancho Flores en su cátedra de filosofía, lo bello es lo bueno y lo bueno es lo bello dice Platón.