Dice un refrán popular “todo pueblo tiene el gobierno que merece” pero no estoy de acuerdo. Es a veces la mala suerte, el destino, la historia, la indiferencia ciudadana, el deseo de poder de los dictadores, la ignorancia, la pobreza y la más de las ocasiones lo crédulo que somos cuando confiamos el sagrado ejercicio del gobierno a una persona o a un grupúsculo sin una reflexión profunda. Ahora sí que los merecemos como gobernantes porque fuimos idiotas.

Y no, no creo que los chihuahuenses merezcamos nuestros últimos tres gobernadores: uno fue rebasado por la violencia, el segundo por la avaricia y la terquedad y el actual por la bravuconería, la soberbia y la pésima administración del sistema judicial. Vamos de mal en peor. Los que han salvado al estado del desastre han sido los presidentes municipales particularmente en el Municipio donde se asienta la capital. El trabajo de Maru Campos ha sido extraordinario.

Javier Corral está solicitando que se le brinde protección y esa petición está completamente justificada. Tienen que protegerlo ¿de quién? De sí mismo porque es capaz de agarrarse a dimes y diretes con su propia sombra. Para eso necesita guardaespaldas que le apaguen la luz. Y esa ha sido una de las características de su gobierno, pelearse a diestra y siniestra con los nobles trabajadores de la educación en cualquiera de sus niveles, con los medios de información, con la presidencia de la república, con los diputados, con los alcaldes, con los no panistas, con los panistas, con los morenistas, con los campesinos, con los burócratas, agarró parejo, pues.

Como detentaba el poder le fue sencillo ser soberbio y atacar con la máxima fuerza del estado a quien osara no estar de acuerdo con él. La soberbia es el pecado capital en el cual la persona cree que es mejor que los otros. Según Tomás de Aquino es "el apetito desordenado de la propia excelencia de uno mismo". Y esta falta fue la constante del aún señor gobernador. Fue por ello que les concedió poder a su hermana (la vicegobernadora) y a una famosa ahora ex magistrada. Y no sólo a ellas pero son las más visibles.

Es difícil entender a personas como Corral, tanto tiempo intentando ser gobernador y una vez que llega dedicarse a despilfarrar, a mal administrar, a no hacer obra pública, a echarse enemigos encima. Más complicado lo es comprender cómo fue que quien llegó a Palacio de Gobierno con muchísimo apoyo popular lo haya desaprovechado en tonterías posiblemente cegado por el poder, por su incapacidad y ahogado en amigos y colaboradores que no le permitieron ver la triste realidad de su decadente popularidad. Tenía todo para salir en hombros… y no quiso o no pudo.

Va a hacer muy difícil que alguien lo recuerde con nostalgia. Por eso lo mejor de Javier Corral es que su sexenio fue de solo cinco años. Y excelente si su administración hubiese sido de cuatro, o tres, o dos. Ya no podemos dar marcha atrás pero tal vez votamos por el candidato equivocado y lo hicimos porque nos prometió justicia, desarrollo, bienestar, paz y tranquilidad. Queda entre los tres gobernadores nacionales peor evaluados por su gente. Un lugar nada distinguido.

En fin, el único ganador en es el Partido Acción Nacional porque el señor Corral se irá seguramente a Morena quien será el nuevo perdedor.

Mi álter ego felicita calurosamente a mi compañera, ex alumna y colega la escritora Salud Ochoa con motivo de la publicación de su libro más reciente “Mariposas en la Tormenta”. Es un honor haber compartido con ella las aulas universitarias y ser uno más de sus muchísimos amigos. ¡Congratulaciones!