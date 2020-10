Lo mejor es el ejemplo: Esteban Moctezuma

Como parte del análisis del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, los y las Secretarios de Estado tienen la obligación de comparecer ante el Congreso de la Unión para el desglose de los asuntos del ramo que representen, este 14 de octubre fue el turno del secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán.

De más está decir que fue una comparecencia civilizada y provechosa como nos tiene acostumbrado el secretario Moctezuma, fue una comparecencia de datos, cifras y resultados de lo hecho durante el último año, un encuentro completamente distinto a los escándalos que se presentaron en días pasados en el citado Congreso de la Unión por parte de senadores y diputados de oposición.

En un país como México donde del total de las 27 mil escuelas de tiempo completo que existen, la mayor parte se encuentran en zonas indígenas, con una población de 3.5 millones de alumnos y 160 mil maestros que cuentan además con un programa de alimentación fue un alivio escuchar al Secretario declarar que se hicieron las gestiones necesarias ante la Secretaria de Hacienda para que las escuelas de tiempo completo continuaran con un presupuesto de 5 mil millones de pesos para el próximo año, además de los que se requieran para su continuidad, declaro “Hoy puedo decir que las Escuelas de Tiempo Completo tendrán presupuesto en 2021 y que parte importante, alrededor de 5 mil millones de pesos de la Escuela es Nuestra, serán destinados a este proyecto, más el recurso que se requiera para su continuidad”.

Además, el Secretario aclaró que ya se cabildea con la misma Secretaria de Hacienda acerca de 14 de proyectos educativos cuyos fondos fueron retirados del presupuesto de egresos del año 2021, para que estos puedan contar con lineamientos que justifiquen su gasto.

“Es por ello que la SEP, ha venido gestionando de manera permanente, sin descanso, reiterada, necia, ante todas las autoridades competentes, y en múltiples reuniones, la importancia de que las escuelas de tiempo completo permanezcan para que sigan dando a la educación un modelo de calidad y equidad”.

Dentro de todo lo que nos ha resignificado este paradigmático año 2020, sin duda alguna, algo de lo que más nos ha afectado fue la forma en la cual impartimos el conocimiento, sólo teníamos algo seguro: las clases no podían parar, la pandemia nos sacó de los salones y nos confino a las casas y desde este lugar nos instalamos a continuar con la transmisión del conocimiento aunque para esta nueva realidad no estábamos preparados ni social, ni política, familiar o económicamente.

El Secretario aseguró que a pesar de las condiciones que se vivieron durante la pandemia por Covid-19, el aprendizaje no se detuvo y la educación continuó en el país; afirmó que hubo inclusión, por la cobertura y excelencia puesto que se trabajó sobre aprendizajes esperados dentro de los planes y programas de estudio, además: “en los próximos dos años tenderemos una total conectividad nacional. Ése es uno de los compromisos del presidente López Obrador. Lo que siempre había faltado a México son contenidos educativos para educación a distancia. Las inversiones, por cierto, muy fuertes, de cerca de 40 mil millones de pesos, sólo habían sido para la adquisición de equipos e instalaciones”.

Los legisladores aplaudieron de pie la decisión del Secretario de no quitarse el cubrebocas en su comparecencia en el Senado, “Las normas que estamos impulsando para el regreso a clases, cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio, y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito”.

