“Los que tienen poco negocio que atender son buenos charlatanes, los intelectuales y los ocupados hablan menos.” Montesquieu

En días recientes, el consejero jurídico del Estado sentenció ante los medios de comunicación, con relación a la situación de los bienes asegurados a César Duarte, que: “…el exmandatario de ninguna manera puede recuperar los bienes que por disposición judicial fueron entregados al gobierno del estado mediante la figura del abandono.”.

Otro yerro de quien cobra como consejero es el relativo a las infundadas manifestaciones que vertió sobre los amparos promovidos por el magistrado Jorge Ramírez, dejando ver la imposibilidad de que reasuma sus funciones como titular de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de recibir su pago por el tiempo en que ha estado injustamente separado de su cargo.

El consejero jurídico nos cuesta a todos los chihuahuenses, pero es un servidor público que no da una. En una revisión sobre la calidad de sus servicios, definitivamente saldría reprobado. En la iniciativa privada ya estuviera, desde hace mucho tiempo, de patitas en la calle.

No pretendo defender a nadie en particular, como abogado, me interesa la correcta aplicación del derecho contra las ocurrencias de diversos funcionarios públicos de alto rango del Poder Ejecutivo (y recientemente también algunos del Poder Judicial al votar si cumplían o no, hágame usted el favor, una resolución inatacable de un Tribunal Colegiado de Circuito).

En estas pifias, que ya son la constante en las altas esferas de los poderes del Estado, subyacen adjetivos que los juristas debemos manejar con atinencia: lo posible, lo imposible y lo probable.

Lo posible, según la Real Academia Española, significa “Que puede ser o suceder” o “Que se puede ejecutar”; de ahí que si el gobernado tiene a su alcance medios para impugnar las decisiones jurisdiccionales o ministeriales, está en el campo de lo posible; ahora bien, dada la experiencia del fracaso de los llamados expedientes X, es probable que, en igualdad de armas y circunstancias, tanto el magistrado suspendido (pero bien pagado) y el exgobernador, obtengan resoluciones diversas que no encajan en el esquema de las fobias del palacio de gobierno. En este contexto entra otro concepto, la probabilidad; la posibilidad no es medible, es algo que, como lo dice la Real Academia, se puede ejecutar; la probabilidad, en cambio, admite gradación, si está nublado, es posible que llueva, qué tan probable es que llueva, depende de factores como la humedad relativa, la altura de las nubes, la latitud, etc.

Interpretando a contrario sensu el vocablo posible, lo imposible es aquello que no se puede ejecutar, luego entonces, si las determinaciones judiciales o ministeriales no admitieran recurso alguno (lato sensu), como al parecer pretende absurdamente el consejero de Javier Corral, sería imposible su revocación o modificación.

En derecho resulta imposible, como ejemplos: 1. Que lo accesorio dicte la suerte de lo principal. 2. Que tengamos que distinguir, donde la ley no distingue. 3. Ser juez y parte en una controversia. 4. Ser juzgado dos veces por la misma causa. 5. Que las leyes favorezcan al que engaña y no al engañado. Y así sucesivamente, si le damos a los principios generales del derecho una interpretación a contrario sensu, tendremos actos de imposible ejecución desde el punto de vista jurídico.

Las reglas de la experiencia nos han enseñado que las resoluciones ministeriales o jurisdiccionales pueden ser revocadas por órganos superiores, escalando este mecanismo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aún más, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la modificación de una resolución de autoridades administrativas o jurisdiccionales cae en el campo de lo posible, ahora bien ¿qué tan probable es que eso suceda? depende de la pobre o rica argumentación jurídica (motivación y fundamentación) que imprima en su resolución la autoridad responsable. En este sentido, podemos inferir válidamente que los reveses jurídicos que han recibido los tres poderes del Estado de Chihuahua en esta administración, se deben, indudablemente, a la paupérrima argumentación con que han sustentado sus resoluciones.

Lo que sí les ha sobrado es soberbia para no aceptar sus debilidades. Es evidente que dentro de su ego todo está bien, sin importar el daño y puesta en ridículo que su ineptitud le ocasionan al Estado, comprendiéndose en éste, según la Teoría del Estado, a la sociedad misma, es decir, los funcionarios públicos como Jorge Espinoza, no sólo exhiben su ineficiencia, sino que nos arrastran en su pesaroso andar a todos los que puntualmente contribuimos al pago de los salarios de quienes están en altos puestos no por su sapiencia sino por el nefasto dedo del poderoso que se cree divino.