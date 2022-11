Lo que debes de saber de la reforma electoral

En el mes de octubre del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados. A partir de ello, se ha dado un acalorado debate entre quienes están de acuerdo con la misma y quienes no.

Sin embargo, como ciudadanos tenemos la obligación de estar informados, pero que dicha información no se limite a escuchar o ver los medios convencionales, sino que nos adentremos más a fondo a investigar sobre las implicaciones de esta. Por ello, el día hoy les comparto en estas breves líneas lo que deben saber sobre la reforma electoral.

Y es que la propuesta del Ejecutivo contempla que el Instituto Nacional Electoral (INE) se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), este nuevo organismo será el encargado de organizar todas las elecciones en el país, porque actualmente en cada estado hay un organismo igual, en el caso de Chihuahua tenemos el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y esto tiene como fin reducir los gastos, pues actualmente son el INE y el Tribunal Electoral los organismos que más gastan en el mundo en la organización y ejecución de las elecciones. Conviene precisar que no se pretende desaparecer el INE, como así lo han abordado diversos medios de información e inclusive lo hemos visto en distintas manifestaciones como la que se realizó en esta ciudad la semana pasada, en donde un grupo de ciudadanos se concentraron en el cruce de la avenida Tecnológico y de La Raza con la consigna de que el “INE no se toca”, inclusive traían cartulinas con la etiqueta #YODEFIENDOALINE, sin embargo, yo me pregunto si quienes acudieron a la marcha realmente conocen a su integridad la iniciativa de reforma, o solo salieron a marchar porque les dijeron que debían defender al INE. Porque ¿quién puede estar en contra en reducir el gasto excesivo de este organismo? De aprobarse dicha reforma se podrían lograr ahorros de por más de 20 mil millones de pesos.

Por otro lado, se pretende disminuir de 11 a siete los consejeros electorales que integran el INEC. Será entonces la Cámara de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal quienes se encarguen de proponer una lista de perfiles idóneos para ocupar el puesto de consejeros, para ello dichos consejeros serán elegidos a través del voto popular. Con ello se busca garantizar elecciones limpias y libres, con autoridades electorales imparciales elegidas por el pueblo. Lo mismo aplicaría para los magistrados del Tribunal Electoral.

Asimismo, la propuesta incluye la eliminación de plurinominales, es decir, incluye la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores que obtienen su curul por la vía de representación proporcional, en otras palabras, obtienen su puesto por compadrazgos, amiguismos o porque compraron ese cargo, porque ni siquiera fueron votados por el pueblo, lo cual sin duda me parece correcto, pues quienes lleguen a integrar el poder legislativo, deben ser electos por el pueblo. Además, los plurinominales ni siquiera hacen campaña territorial, por lo que no resulta justo que lleguen al Poder Legislativo sin ser votados por el pueblo.

Otro dato no menos importante es la propuesta del voto electrónico pues se planea aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en los procesos electorales, como ocurre en otros países, como por ejemplo en Brasil que es una de las democracias más grandes del mundo porque votan 156 millones de personas y que desde 1996 las elecciones se realizan a través de votación electrónica, sin que medie papel de ningún tipo. Sistema que por cierto tiene una alta legitimidad interna entre los partidos.

Sin duda urge un cambio, pues en pleno siglo XXI seguimos con el viejo sistema engorroso de votación en papel, que ocasiona que el escrutinio para contabilizar los votos tarde horas en demasía.

En consecuencia, los invito a estar informados, pero para ello es importante que seamos capaces de contrastar la información que nos llega, pues estamos en la era del exceso y de la manipulación de la información.

La política es asunto de todos, no de unos cuantos.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla