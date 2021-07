Lo que el bloqueo se robó

Dedico estas líneas con terca memoria y cariño al combatiente y digno Pueblo Cubano y a los hombres que inspiraron su espíritu revolucionario, en el pasado en figuras como el “Titán de Roble”, Antonio Maceo y quien fue llamado el autor intelectual de la Revolución Cubana José Martí, su gallardía y ejemplo inspiraron a Fidel y Raúl Casto, Camilo Cienfuegos y otros 77 combatientes cubanos que se acompañaron de Ernesto Guevara “El Che” y el mexicano Alfonso Guillen Zelaya para hacer el número total de los 82 que embarcaron en el buque Granma en el puerto de Túxpam México, justo aquel 2 de diciembre de 1956 para iniciar el sueño de la trasformación de la isla y en el presente A TODOS LOS QUE AUN LUCHAN.

Si, a esos hacedores que intentaron esa transformación no les podemos olvidar a casi 65 años de iniciada una lucha que no cesa, y que desde hace 62 se ve recrudecida con el injusto embargo que han padecido estoicamente un Pueblo y un Gobierno que hoy pueden hacer suya la máxima de Galileo al mantener su lucha frontal al imperio, diciendo como lo hacía entonces Galileo, al señalar la entonces desconocida rotación y traslación de la tierra anteponiéndose al pensamiento único del geocentrismo, hoy declaro que más allá de los asedios, las difamaciones y el embargo que sus enemigos le imponen El Pueblo de Cuba está de pie, pueden atacarlo ¡Y SIN EMBARGO SE MUEVE! G.A.L.D.

RAICES

Como todos los territorios colonizados de América, Cuba vio sucumbir a sus naturales pobladores, a la llegada de los españoles y repoblarse de esclavos en parte traídos del África, después lucho por su emancipación como colonia del Imperio Español tuvo que soportar la intromisión y dominio norteamericano cuando ya ellos habían derrotado a los españoles, a su malhadada circunstancia padeció a gobiernos lacayos como el de Fulgencio Batista que concesionó su territorio a diversos intereses como los del juego y la prostitución y lo que derivasen de ellos, recordemos que el despliegue de hoteles y casinos que se da hoy en Las Vegas, estuvo planeado para ser desarrollado en La Habana, hasta aparecer la Revolución Cubana que freno no solo eso sino también el abandono en que se tenía a la población, baste señalar que desnutrición y analfabetismo .

LAZOS

México ha sido a través de la historia ya no muy reciente, el adalid de la no intervención latinoamericana, porque desafortunadamente sabe que es el más intervenirle dada la voracidad de su norteño vecino, que le arrebato 2,145,000 kms cuadrados por la vía de una guerra de intervención en 1848 es decir lo equivalente al 52% de su territorio previo al despojo.

Generador de la Doctrina Estrada que es una política internacionalista impulsada por el gobierno de México misma que le ha dado prestigio internacional, en ella los principios de la libre autodeterminación y soberanía de los pueblos, ellas son el eje nodal que tuvo un momento luminoso en 1962 cuando los países del continente dieron la espalda a la naciente Cuba Revolucionaria y la gallardía del presidente Adolfo López Mateos y la diplomacia mexicana no la abandonaron, así, a lado del hermano cubano se mantuvo pueblo y gobierno mexicano.

Otro gesto de fraternidad que sin duda es un timbre de orgullo para México es el del General Lázaro Cárdenas ex presidente de México cuando en abril de 1961 se mantuvo listo para el combate dicen las crónicas que vestido en ropa de campaña y dispuesto a sumarse y luchar contra los mercenarios enviados a Bahía de Cochinos por un imperio que recibió desde ahí la primer gran prueba de lo que mucho se pregona y Cuba ha sostenido ejemplarmente, que un Pueblo unido no puede ser vencido.

Lo que suceda a Cuba siempre será de nuestro interés ya que podrimos decirlo con justicia que la isla es nuestra frontera oriente, si, nuestra cuarta Frontera, cierto que parece nos separan el Golfo y el Caribe, pero nos une el corazón.

EL FARO

La causa por la que estimo se mantiene un asedio a la Revolución Cubana tan cerrado es evidente, Cuba mostró y ha mostrado el como que la autodeterminación y la transformación en América, Nuestra América era posible, su baja tasa de mortandad infantil inferior a la que se vive en el cinturón del sureste norteamericano, su nivel de proximidad media que le da garantía de pronta y eficaz atención media además y lo mejor gratuita porque, es provista por el Estado y no espacio de mercaderes de la medicina, y su nivel de alfabetización logrado en el primer trienio después del triunfo de su Revolcion, es decir antes del embargo Cuba estaba alfabetizada en un nivel jamás antes logrado en la isla, sus hazañas deportivas son igualmente destacables según esta crónica “Los atletas cubanos han superado los obstáculos que supone la falta de recursos en comparación con las grandes potencias del deporte para protagonizar su particular época dorada. Desde aquellos Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, la delegación cubana siempre ha sumado más de una decena de medallas en todas las ediciones que ha estado presente (no participaron en Los Ángeles 1984 y Seúl 1988)”

Así es destacable lo que ha hecho Cuba embargada desde 1962 es decir hace 59 años, no es poco imagínense ustedes que desean reparar su auto y no hay quien les venda refacciones pintar su casa y no les otorgan ni comprad la pintura, requieren medicina y no hay quien la venda a ningún precio y sin embargo aún bajo esa execrable circunstancia que llaman bloqueo, CUBA ES UNA FARO DE FRATERNIDAD PARA LA HUMANIDAD, NO HAY LUGAR DEL PLANETA DONDE NO HAYAN LLEGADO SUS MEDICO SEA LA SABANA VENEZOLANA, LA ZONA DE LOS YUNGAS EN BOLIVIA, O LAS REGIONES DE OAXACA EN MEXICO Y NI QUÈ DECIR DE AFRICA, SU TAREA DE SERVICIO CONTRA EL EBOLA ES ÈPICA.

ENTONCES ME PREGUNTO Y LES PREGUNTO

¿CUANTO HA ROBADO A LA HUMANIDAD EL EMBARGO DE ESTADOS UNIDOS CONTRA LA ISLA DE CUBA? QUE TENIENDO APENAS ONCE MILLONES TRESCIENTOS MIL HABITANTES EN EL CENSO DEL 2019 HA RESISTIDO EL EMBATE DE UN PAIS CON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL HABITANTES (SEGÚN EL MISMO CENSO DEL 2019)

ES DECIR HAY UN CUBANO POR CASI CADA 30 NORTEMERICANOS, Y ASI DE ASIMETRICA COMO ES SU POBLACION, SU PODERIO ECONOMICO, BELICO HA SIDO PUESTO A PRUEBA POR ESTE PEQUEÑO DAVID DE AMERICA, QUE HACE QUE ESTE FURIOSO GOLIAT, PALIDEZCA CUANDO EL PASADO 23 DE JUNIO LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SE PRONUNCIO “Una vez más de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y exigió que se ponga fin a esas medidas unilaterales.

La resolución de rechazo al embargo a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania).

La resolución A/75/L.97 se suma a las 28 que se han adoptado anualmente desde 1992, cuando la Asamblea General empezó a votar anualmente sobre la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.

“Acto de genocidio”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presente en la sala, afirmó en el debate que precedió la votación que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y agregó que según la Convención de Ginebra de 1948, “constituye un acto de genocidio”.

Que cese la persecución

“El reclamo de Cuba es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo”, recalcó.

COROLARIO

Sé que estamos en medio de un gran debate y una vez como diecia el Maestro Howard Zinn; NADIE PUEDE SER NEUTRAL EN UN TREN EN MOVIMIENTO, EN CONSECUENCIA MANIFIESTO MI SOLIDARIDAD ESTA CON CUBA, PORQUE SI EL EMBARGO NO LA HUBIERA DETENIDO EN LA CAPACIDA DE INTERACTUAR A NIVEL DE INTERACCION AMPLIA, SERIA LO DIGO CON ENTENDIMIENTO DE CAUSA, EL EQUIVALENTE A EL JAPON DE AMERICA, POR SU DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO, TIENE UNA POBLACION EXTRAORDINARIA, SALUDABLE, EDUCADA Y DESARROLARA SI SE LE PERMITE QUITAR LAS TRABAS PERNICIOSAS COMO LO ES ESTE BLOQUEO, RECONOZCAMOSLO CUBA ES UN EJEMPLO DE LO QUE SE PUEDE HACER CUANDO UN GOBIERNO Y PUEBLO TRABAJAN EN CONJUNTO.

LA REVOLUCION CUBANA ES UN MODELO AUN PARA MUCHOS PAISES, ME ATREVEO A REFERIR QUE AUN PARA NUESTRO MEXICO YA QUE PRUEBA CON TODOS LOS DESAFIOS QUE HOY VIVE , QUE LAS REVOLUCIONES CUANDO NO SE TRAICIONAN (COMO SE HIZO AQUÍ EN EL NEOLIBERALISMO) SI FUNCIONAN.

Es cuanto y venga el debate que por Cuba VALE.